ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

ABD, üç belediyenin kayyumlara teslimini Erdoğan'ın siyasal bir oyunu olarak gösteriyor.

Çünkü Erdoğan'a öfkeleri var.

AK Parti'yi de bölmek istiyorlar...

Reis her şeyin farkında ama.

ABD 2015, 7 Haziran'ında sahneye koyduğu tezgahı 29 Mart'ta da tekrarladı.

Dört benzemezi bir araya getirdi.

ABD'nin içteki piyonları Reis'in, CHP ile HDP'yi kavga ettirmek, CHP'yi de Kürtlerin hedefi yapmak istediğini söylüyor.

CHP ile SP'nin, HDP ile İYİ Parti'nin bir araya geleceğini rüyamda görsem inanmazdım.

Çünkü CHP ile SP arasında Madımak yangını var...

HDP ile İYİ Parti arasında da PKK...

Ama bir araya geldiler.

Çünkü Amerika istedi.

İçteki hainlere de 'fitne çıkarın' dedi...

Reis düşmanları, "Türkiye'nin bir numaralı sorunu Erdoğan'dır" diyor...

Reis ortakların arasını açmak istiyor!

Hayal görüyorlar tabii!

Başkan Erdoğan, demokrasiden yana güçlerle (yani SP, HDP, İYİ Parti) CHP'yi karşı karşıya getirmek, diyalog köprülerini dinamitlemek istiyormuş...

Yeni kurulacak parti ya da partileri de PKK'cı ilan edecekmiş, falan filan...

Bu iddialara bizim oralarda "yiyeyim o yalanı, hele de inananı" derler.

"Yok artık!" dedirten fitneler bunlar.

***

Kılıçdaroğlu hala 6 yıl önceki FETÖ'nün yalanını seslendiriyor.

Bu nasıl adamdır!

Nasıl yalan söylemektir böyle!

Bıkmadı mı FETÖ'nün tescilli yalanlarını söylemekten?

Gülen'in, Meclis'teki sesi olduğu belli.

Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nu dinlerken sümüklü FETÖ geliyor aklıma!

İğreniyorum!

Sesine bile tahammül edemiyorum!

Hemen kanal değiştiriyorum.

Aynı yalan tekrarlanır mı hiç?!

FETÖ'nün belediyeler imamı ile trilyonları götüren 34 CHP'li hortumcu başkanı yalanlarla mı kurtaracak?

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in, FETÖ imamı Erkan Karaslan'la yakınlığı dillere destandı.

Zeydan Karalar'ı, Özlem Çerçioğlu ve Ekrem İmamoğlu'nu saymadık daha!

CHP'li Genç'in dostu Muzaffer'in tekne ile karşı kıyıya FETÖ'cüleri kaçırmasını da.

***

Reis düşmanları 'adalet' yürüyüşünü hatırlatarak Bay Kemal'e gaz veriyor!

"Hedefte 6 milyon oyu olan HDP var, Kürtler var. Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da Kürtlerin iradesi gasp edildi" diyerek milleti sokağa çağırıyorlar...

Kılıçdaroğlu da terör yandaşlarıyla birlikte memleketi yakmaya hazırlanıyor!

Kısacası PKK, CHP öncülüğünde İstanbul'da büyük bir eylem planlıyor!

PKK'yı memleketin başına Kılıçdaroğlu bela etti.

HDP'ye oy verdirerek onları önce Meclis'e, sonra da belediyelere soktu.

Şimdi de sokakları yakmaya hazırlanıyorlar...

Kılıçdaroğlu ikinci bir Gezi için CHP'lileri Kaz Dağları'na yolladı.

Oradaki villalar havalarını kaçırdı.

Son söz:

Silahla siyaset yapan PKK'nın partisi HDP kesinlikle kapatmalı!

Terörle aralarına mesafe koymadılar!

Demokrasi vazgeçilmezimiz!

Ama terörle de yaşanmaz ki!

Bıçak kemiğe dayandı.

Hergün şehit cenazeleri geliyor.

FETÖ, PKK, HDP, MLKP, ÖDP,

DHKP- C, CHP, İP, SP'ne şimdi de Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimler eklendi.

Onlarda terör cephesinde yer aldı.

Böyle istediler!

Müslüman görünümlü iblisler, Demokrat görünümlü faşistler, Hümanist görünümlü katiller maskeleriyle milleti kandırıyor.