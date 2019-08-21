ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kemal Kılıçdaroğlu ön almak için görevden alınan HDP'li başkanlara sahip çıktı.

Topun ağzında 34 CHP'li var çünkü!

Hepsi FETÖ'ye himmet vermiş...

Birlikte hortumlamış 34 CHP'li!

Biri de Ekrem İmamoğlu'dur.

Görevden almaları o da meydan okurcasına kınayarak ön almak istemiştir.

Ama korkunun ecele faydası yok!

Bay Kemal, Tamince üzerinden hükümete şantaj bile yaptı be!

Kandil'e verilmiş sözler var...

Ganimet paylaşımı yapılmadı daha!

Orası senin, burası benim gibi...

İşe alma sözü verilen PKK'lılar var.

Binlerce işçi onlar yüzünden işten çıkarıldı.

Daha İstanbul İSPARK var!

Var oğlu var!

Korkuyorlar!

Devletin gözünün üzerlerinde olduğunu anladılar...

CHP'nin üst kadrosunda korku büyük.

***

Candaş medya ağız birliği etmişçesine HDP'li başkanların görevden alınışını çarpıtarak 'siyasi' olduğunu söylüyor.

Biri de çıkıp demiyor ki bu başkanlar belediyeleri şimdiden PKK'nın üssü haline getirdi, bunun nesi siyasi?

Keyfi mi alındı bu başkanlar?

İslam düşmanı Siyonist kanalı FOX'un sunucusu Bay Portakal'a göre öyle...

Hasan Cemal'e göre de öyle.

Tayyip düşmanları, "Bu kafa bunca yıldır barış getirmedi Türkiye'ye, bundan sonra da getirmez!" gibi saygısız ve içi boş laflar da ediyor.

Reis'in demokrasiye katkısını unutarak.

Zibidinin biri ise halkı isyana çağırıyor:

"Bugün Diyarbakır'a, Van'a, Mardin'e ses çıkarmazsan, yarın aynısını İstanbul'a, Ankara'ya yapmaya cesaretleri olacak." Bu da ön alma gibi bir şey.

Tıpkı İmamoğlu'nun mazbata almadan 'algı' için Anıtkabir'i ziyaret etmesi gibi.

***

Halbuki PKK'ya belediyeyi vermek, Mehmetçiğe kurşundur.

Dedik, dedik dinletemedik ama!

HDP'li belediyeler PKK'ya eleman topluyor!

Haraç alıyor, hendek kazıyor!

PKK'ya kamu otoritesi verilemez!

Beton kafanıza sokun şunu!

Dünyanın hiç bir ülkesinde teröriste belediyecilik yapma izni verilmez!

Teröriste siyaset yaptırmazlar!

Hem dünyanın neresinde, hangi ülkesinde teröriste belediye teslim edilmiş ki...

Hiç görülmüş bir şey mi bu?

Türkiye bunun acısını çok yaşadı!

Ne konuşuyorsunuz daha?

Görevden almaların ortak gerekçesi terördü!

İtirazınız neye?

Bırakalım Mehmetçik'i öldürsünler mi?

Sokakları yakıp yıksınlar mı?

Bunu mu istiyorsunuz?

Bırakalım ABD bizi işgal mi etsin?

İstediğin bu mu Kemal?

***

Hırbonun biri de;

"Ahmet Türk'ün sesi hüzünlüydü.

Kürtlerin kaderi bu" demiş...

Demagoji yapmış it...

Kürtlerle, PKK'nın ne alakası var?

PKK diyoruz, PKK!

Şuna PKK'nın kaderi desene!

İtlerin köküne kibrit suyu dökülecek!.

Er ya da geç bitirilecek bu çakallar!

Abdullah Ağar ne doğru demiş:

"Devlet terörün siyaset yapmasına izin verirse, terör buradan güç devşirir, propaganda yapar, terörünü fonlar ve pazarlar.

Devlet ise aciz ve zavallı görülür.

Devlet müdahale edince de demokrasi- özgürlük-insan halkları yaygarası kopartılır.

Devlete dikta suçlaması yöneltilir.

(Şimdi yaptıkları gibi) Dış baskı körüklenir.

Devlet baskılanmak istenir.

Siyasi rantlar üretilir." Bu sözlerin altına imzamı atarım.

O değil de FETÖ şeytanına himmet yağdıran belediyeleri birlikte hortumlayan 34 CHP'li başkan ne olacak?

CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan aradı.

Yeni CHP'de dönen FETÖ'cü fırıldaklıklardan söz etti.

Bu konuya devam edeceğiz.

NOT:

Bir sivrisinek var, vızıldayıp duruyor.

Müdahale etmemi bekliyor!

Beklesin, kudurmasın!

Eli kulağındadır, sesi kesilir!