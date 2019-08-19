ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

İtin kavgası et, yiğitin kavgası devlet içindir.

İt kemikle avunur, yiğit ise vatanını savunur...

Atın iyisine doru, yiğidin iyisine de deli derler.

Başka söze ne hacet!

***

Kemal Kılıçdaroğlu PKK ve FETÖ ile işbirliği yapmasaydı, bu seçimin de kaybedeni olacaktı...

Bir yanına FETÖ'yü, diğer yanına da PKK'nın partisini aldı, hava atıyor herif!

Bu arada bazı CHP'li belediyelerin FETÖ'ye himmet verme yarışı deşifre oldu...

CHP'li başkanların kimi hortumcu, kimi de tatilci!

İlginç değil mi?

Yağmur İstanbul'u vurdu.

Ölen oldu...

Ekrem İmamoğlu lütfen tatilini yarıda kesti!

***

Bu CHP, Erdoğan düşmanlığı üzerinden teröristleri bile millete yutturdu ya!

Aferin KK'ya!

Bu arada 34 CHP'li başkanın FETÖ imamı ile iş tutarak belediyeleri soyduğu anlaşıldı.

Kim farkında?

Hiç kimse!

Koca koca ağaçları devirirler!

O kitleden ses çıkar mı?

CHP'li başkanlar korku içinde ama!

Her an tutuklanabilirler!

Adamlarının tutuklanabileceğini gören Bay Kemal, Fettah Tamince üzerinden hükümete şantaja kalktı.

Bunlar böyledir işte.

FETÖ'nün uyanık belediyeler imamı Erkan Karaarslan soygunu legal göstermek için çok şirket kurdu.

CHP'li belediyeler de uyduruk ihaleleri bu şirketlere verdi.

Paralar da bu şirketlere aktarıldı.

FETÖ imamına ait bazı şirketler:

E-Yöntem, SARBEL A.Ş, Litera, BEKAD, GLOKAL A.Ş, KAMUSİS A.Ş ve YEKÜD.

CHP'li başkanlar ayrıca PKK ve FETÖ'cülere yer açmak için binlerce işçiyi işten attı.

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34 CHP'li başkan panikte.

Kimler yok ki aralarında...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta.

Sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gibi 34 CHP'li başkan.

Hepsi FETÖ'ye himmet yağdırdı.

Zeydan Karalar, FETÖ'cü Karaaslan'dan "Mali Hizmetler Sistemi Kurulması ve Stratejik Plan Yazılımı" konusunda danışmanlık aldı, karşılığında da trilyonlar ödedi.

Bu yetmedi, Karaaslan'ın ortağı M. Sinan Koraltan'ı Teftiş Kurulu Başkanı yaptı, hem de FETÖ'den yargılanmasına rağmen!

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CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan da CHP'nin hortumcu başkanlarını bombaladı.

Bir yanda bakanlığın, diğer yanda savcıların yaptığı soruşturmalar başkanların uykularını kaçırıyor.

CHP'li başkanların bu korkusuzluğunun, bu devleti hiçe saymanın arkasında nasıl bir güç var ki; FETÖ ile savaşın ortasında belediyelere FETÖ'cüleri doldurabildiler?

Onlarla 'suç ortaklığı' kurdular.

Belediyeleri birlikte hortumladılar.

Kemal Kılıçdaroğlu örgütten ayrılan Tamince'nin adını vererek Fetullah Gülen'e şirinlik yaptı, örgütten ayrılan Tamince'yi de cezalandırmaya kalktı.

Reis'e ise gözdağı verdi.

Kılıçdaroğlu böyle yaparak FETÖ'ye himmet yağdıran CHP'li başkanların tutuklanmasını önlemek istedi.

Peki bu numara söker mi?

Sökmez!

FETÖ ile işbirliği yaparak belediyeleri hortumlayan CHP'li başkanlarla ilgili soruşturmalar CHP üst düzey yönetimini de tedirgin etti.

Belediyelerin kasasına FETÖ'nün trilyonluk hortumlarını uzatan CHP'li başkanlar hendekçi HDP'liler gibi her an görevden alınabilir.