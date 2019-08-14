ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

16 yaşındaki Yasin Börü 5 yıl evvel Kurban bayramında et dağıtırken, PKK'lı caniler tarafından öldürüldü.

Yasin'i önce bıçakladılar.

Sonra 3'üncü kattan attılar...

Yetmedi arabayla ezdiler...

O da yetmedi yaktılar...

Sonunda kafasını taşla ezerek öldürdüler, böyle bir vahşet görülmedi.

Gözleri dönmüştü it sürüsünün.

Bu cinayet Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim 2014 tarihindeki isyan çağrısı üzerine gerçekleşti...

Bu gerçeğe rağmen Kemal Kılıçdaroğlu PKK'ya yaranmak için Demirtaş'ın neden içeride olduğunu soruyor.

İmamoğlu da aynı şeyleri tekrar ediyor.

Rol yapsalar da gerçek kapı gibi ortada...

Demirtaş'ın içeride olma sebebini hakikaten merak eden varsa Yasin'in annesine gitsin.

Gidebilirse tabii.

Ama gidemezler!

Demirtaş'ın çağrısı üzerine PKK'lı katillerin katlettiği Yasin'in Ekim'de 5. ölüm yıldönümü olacak.

***

İmamoğlu ise daha şimdiden kendini allame-i cihan sanmaya başladı.

Adam hayal dünyasında geziyor...

Her gün ayrı bir saçmalığını duyuyoruz.

Dün kendini Reis ile kıyasladı.

Kafayı mı yedi ne?

Diyor ki;

"Sayın Cumhurbaşkanı 1994'te büyükşehir belediye başkanı olduğunda ne kadar sembolikse ben de en az o kadar semboliğim!" Lafa bak, lafa!

Sembolikmiş!

Neyle?

Yalanlarıyla mı?

Yoksa toprak ve beton sevdasıyla mı?

Kurban olsun Reis'e...

Reis merttir, yalanı sevmez!

O ise yalanı peynir ekmek gibi yer!

Bakırköy 7. Ağır Ceza'da nitelikli dolandırıcılıktan ben yargılanmıyorum, o yargılanıyor.

Gözleri fıldır fıldır dönenden uzak dur.

Böyle birine asla güvenme!

Çünkü bu tipler sağ gösterirken sol, sol gösterirken de sağ vururlar.

Herif gerçek yüzünü saklıyor.

Kandil'e olan borcunu ödesin hele.

PKK'lıları İstanbul Belediyesine yerleştirmeye başlasın bir.

Hanya ile Konya'yı o zaman görürüz...

***

Perinçek'e göre, Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu FETÖ'nün siyasi ayağıdır.

Perinçek haklı galiba.

Çünkü yaptıkları ortada.

Hele de Abdullah Gül'ün...

Erdoğan, Hatay mitinginde "Cumhurbaşkanını da dinlemişler.

Yakında açıklanacak" sözleri üzerine Gül'ün "Benim kaygım da yok, korkum da" sözleri hafızalardadır.

'Kardeşim Abdullah'a yakışmayan ifadelerdi bunlar.

Adana MENSA'da yapılan toplantıda Fetullah Gülen'e ait Kanuni Üniversitesi'ni kurma çalışmalarına destek isteyen de Abdullah Gül'dü.

O zaman Kanuni Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ne Gül'ün yönlendirmesiyle giren iş insanları hem parasından hem de özgürlüğünden oldu.

Perinçek; "Amerika denetimindeki muhalefet siyasi ayak diye Tayyip Erdoğan'ları göstermeye çalışıyor.

Erdoğan FETÖ'yle ölümüne savaşıyor.

Ölümüne savaşanlara siyasi ayak demek hiç gerçekçi olmuyor" dedi.

Umarım ABD denetimindeki siyasi ayağın kim olduğunu anladınız!

İmamoğlu'nun da Atlantik'in belediye başkan adayı olduğu iddiaları boş değil.

Perinçek, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yorumunda da "PKK'nın dostu, HDP'nin dostu. Onları kurtarmaya çalışan Fetö'nün dostu. Amerika cephesinde yer alan cesur hanımefendilerden biri" dedi.

Doğru söze ne denir?