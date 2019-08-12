ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Öyle çoklar ki hangisinden başlasam bilmiyorum.

İki yıl önce Kanada firmasının kestiği ağaçlar için malum ekip eyleme geçince firma yetkilileri arazi oldu!

Neden?

Yüreğime bir kurt düştü!

Bu sözde çevreciler de iki yıl önce kesilen ağaçlar için şimdi neden harekete geçti?

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, eylemlerde başı çeken "Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin AB'den aldığı finansal destekle faaliyetlerini yürüttüğünü açıkladı.

Zurnanın zırt dediği yer burası galiba.

Eylemlerin arkasında AB var.

Para veriyor, eylem yaptırıyor!

Meselede ince hesaplar var.

Firma yetkilileri suskun kaldı.

Niye?

İşi neden AK Parti'ye ihale ettiler?

İrdelenmesi lazım.

Sakın bu Kanadalılar da işin içinde olmasın?

Mevzu Türkiye ve Reis olunca her şeyden ve herkesten kuşkulanmak lazım!

Hem Türkiye'deki altın madenleri ile ilgili yabancıların oynadığı ilk oyun değil bu.

Avrupa Parlamentosu'nun A4-0432/98 sayılı kararıyla Almanya, Türkiye'deki altın üretimiyle yakından ilgilenmeye başladı.

Başı çektiler.

Belki de Necip Hablemitoğlu bu gerçeği tespit ettiği için öldürüldü.

***

Almanlar altın yataklarının bulunduğu Bergama, Havran, Sivrihisar, Uşak ve daha pek çok yerleşim yerini radarına soktu.

Herifler altın çıkarmamızı istemiyor!

'Etki ajanlarını' yerel basına, yerel yönetimlere, üniversitelere, sendikalara hatta devlet kurumlarına bile soktular.

Çevreci örgütlerden, bölücü yapılanmalara ve terör örgütlerine kadar Türkiye'nin parçalanmasını isteyen rejim karşıtlarına da para yağdırıyorlar.

Alman istihbaratı, Türkiye'de vakıf temsilcisi sıfatıyla cirit atıyor.

STÖ'leri ele geçirdiler.

Kaz Dağları'ndaki eylemciler arasında o kadar çok Alman var ki!

Piyonlarıyla birlikte eylemdeler...

Şimdi de PKK'ya Avrupa'da gösteriler yaptıracak bu sayede Mehmetçiği durdurmaya çalışacaklar!

Planın bir parçası da bu!

***

Kaz Dağları eylemleri arkasında ABD ve İsrail ajanları da var!

Onlar da Reis'in peşinde!

Adana'daki tesislerimiz İncirlik Üssüne yakın bir yerdedir.

Her gün üzerimizden kulaklarımızı sağır eden sesleriyle onlarca savaş makinesi geçer!

Ses hızının iki katına çıkabilen F16'ların nereye gittiğini hayal ederim.

İkiyaka dağlarına mı?

Yoksa Tendürek mi?

Ya da Gabar'a mı?

Belki Munzur'a, Belki de Küpeli dağlarına,,, Ya da Kırklar dağına...

Teröristlerin üzerine bomba yağdıracakları için de sevinirim...

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününde 72 uçağımız havalanmış, dar bir alanda 108 hedefi aynı anda vurmuştu.

72 uçağın manevi bir anlamı vardı.

72 uçak, Fırat Kalkanı'nda şehit olan 72 Mehmetçik içindi.

O kahraman pilotlarımızın YPG'nin mühimmat deposu olarak kullandığı tünele yaptığı atışı tüm dünya ağzı açık izledi.

Eminim bu operasyon hava harp okullarında ders olarak okutulacaktır.

Sıra Şam şeytanlarında.

Oyalama taktiklerine izin vermeyeceğiz!

Engelleme, geciktirme ve oyalama stratejilerini devreye koyma ve "unutturma" konusunda uzmandır ABD.

Bu yeni süreçte de kararlılığın, caydırıcılığın ve yığınağın etkisini göstermezsek olmaz!

CHP nasıl oldu da millilikten uzaklaştı.

Milletin tepkisini nasıl dikkate almadılar?

Yakında bu da ucuzlar!