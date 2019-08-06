ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

PKK ile ittifak yapan CHP, hayatının hatasını yaptı.

Gayya kuyusuna düştüler!

Oradan kolay kolay çıkamazlar.

Bu ittifak Bay Kemal'i de bitirir!

Aklını başından alacak PKK!

Teröristin ipiyle kuyuya inilir mi hiç?

Erdoğan düşmanlığı bunu da yaptırdı ya.

Taviz üstüne taviz vererek hem de.

Reis düşmanlığı teröristlere yaradı.

Kemal, PKK ile aynı çuvala girdi!

Elinde Mehmetçiğin, öğretmenin, polisin ve Maçkalı Eren gibi sivillerin kanı olan bir örgütle iş tuttular.

Şimdi af isterler, Açılım isterler, Hatta silah bile!

Baksanıza Kemal beyin kankisi nasıl da tehdide başladı.

Sezai Temelli TSK'nın terör örgütlerine yönelik operasyonlarını 'savaş' olarak niteledi ve Selahattin Demirtaş gibi bölge insanına 'ayaklanma' çağrısı yaptı.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay da, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı durdurması için CHP'den yardım istedi;

Yapılmaması halinde ittifakı bozmakla CHP'yi tehdit etti.

'Savaşı durdur Kemal' diyorlar.

Bay Kemal yakında Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat için Afrin benzeri laflar ederse şaşmam!

Ganimet paylaşımında da sıkıntı çıkar.

Mesela İstanbul...

Mesela İspark!

Ve belediyelerdeki önemli koltuklar!

Asıl kavga da o zaman çıkacak!

***

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurlara rekor zam yapıldı.

2023'ün reklamlarına böyle başladılar!

Paranın kaynağı nedir bilmiyoruz!

Yüzde 60'a yakın zam yaptılar.

İzmir kokudan geçilmiyor...

Umurlarında değil...

Su yokmuş!

Hepsi masal!

Yatırım yapmayacaklar!

Emir aldıkları lobiler böyle istiyor!

Hiç bir şey yapılmayacak ama bol bol konser izlettirecekler!

Çalmanın kolay yoludur konserler.

Yani çiçek böcek diyerek belediye kasasını boşaltacaklar.

İstanbul ve İzmir başkanlarının gamsızlığı bunun işaretidir.

Yıllar önce Mersin Büyükşehir'in CHP'li Belediye Başkanı Macit Özcan'dan konferans için bir davet aldım.

Haber Müdürüm, Görsel Yönetmenim, Reklam Müdürüm ile birlikte Mersin'e gittik.

Bir saate yakın konuştum.

Aradan epey bir zaman geçti...

Mahalli basında Mersin'de konferans veren gazetecilere belediyenin ödediği astronomik paraların listesi yayınlandı...

Aralarında ben de vardım.

Oysa bir kuruş para almamıştım.

Yemeğimizin parasını bile ödemiştik.

Öfkelendim.

Başkanı aradım...

"Nedir bu?" dedim.

Dediği aynen şöyleydi.

"Konser masraflarını sizin üzerinizden karşıladık Ersin bey." Mustafa Balbay, Ali Kırca, Emin Çölaşan, Nebil Özgentürk, Can Dündar gibi isimlere para ödenmiş gibi gösterilmiş parayı da cebellezi yapmışlardı.

Şimdi de milleti konserlerle ayartacaklar.

2023'e böyle hazırlanıyorlar!

Büyük balığın peşindeler yani...

Kaynağı nereden bulacaklar acaba?

Erdoğan düşmanı Batı mı verecek?

***

Not: CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "İşimize yaramayan, bize PKK'lı diyen ve son 6 ayda işe girenlerle yollarımızı ayıracağız" dedi.

Yani 'zulme devam' kararı aldı.

Ona PKK'lı kim dedi, söylemedi ama!

Yalan söylüyor.

Elinde tuzlukla ortada dolaşan bir it de Zeydan'ı kurtarmak için ötesini, berisini yırtıyor!