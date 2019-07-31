ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kılıçdaroğlu, "Babamın oğlu olsa işe almayın" dedi "Oğlunu işe alma" demedi değil mi?!

Şaka bir yana CHP budur!

İktidar olsalar kendinden olmayana hayat hakkı tanımazlar!

Maalesef bu parti böyle bir partidir!

Bunca insanın katili PKK ve FETÖ ile işbirliği yapandan başka ne beklenir ki?

Bakmayın halkçı, emekçi edebiyatlarına!

CHP'nin eski 6 okunun içine ettiler!

Faşistin ve diktatörün kralı oldular!

Bunlar seçimden önce 'İşçi çıkarılmayacağına' dair namus sözü vermedi mi?

Seçim sonrası ise CHP'li belediyelerde işçi katliamı yapıldı.

Hem de ne katliam!

Ama evlatları, kardeşleri önemli görevlere getirdiler.

Kimi oğlunu işe aldı.

Kimi damadını, Kimi kardeşini, Kimi de sevgilisini...

Pislikleri ayyuka çıkınca CHP üst yönetimi göstermelik açıklamalar yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın ortağı M. Sinan Koraltan'ı ASKİ'ye aldı.

Bitmedi...

Betül Yamanyılmaz'ı Seyhan'dan, Büyükşehir'e getirdi.

Kimdir bu Betül?

Özelliği nedir?

Nedir ki Zeydan başkan babası Muhsin Yamanyılmaz'ı da İmar A. Ş.'ye aldı...

Bunlar daha 'cicim' aylarıdır...

Asıl atamaları sona bıraktılar!

***

CHP'li Karalar işten çıkardıklarını 'Bankamatik memuru' olarak damgaladı.

Ama yalan söyledi.

Bankamatikçi 15 koduyla çıkarılmaz ki!

3 gün üst üste tutulacak tutanakla avantacının iş akdi fesh edilir, olur biter.

Yalana ne luzüm var?!

PKK'lılara yer açıyorum diyemiyorlar da garibanlara bankamatikçi diye çamur atıyorlar!

Seçim öncesi namus sözü veren Kılıçdaroğlu da 'babamın oğlu olsa işe almayın' şeklinde rol kesiyor.

Artistlere taş çıkartıyor adam!

Namus sözü verdiği işçilerin sokağa atılmasına vicdansızca göz yumuyor...

PKK paçavrası boşuna 'ittifaka uygun kadro' deyip durmuyor.

CHP'nin HDP'ye diyet borcu var!

Bu borç yerine getirilmediği takdirde neler olacağını biliyorlar!

Bu CHP, eski CHP değil...

CHP'ye güven kalmadı artık.

'Beyazda leke çabuk belli olur' demesinler boşuna...

Beyaz kim?

Bu CHP mi?

Ne beyazı be!

Kömür karası de, kömür karası!

***

FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alındı.

18 Ağustos 2016 günü de tutuklandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan Karaarslan 2017'de denetimli serbestlik kararıyla tahliye oldu.

İtiraz üzerine Ankara'da gizlendiği evde yakalanarak Sincan Cezaevi'ne konuldu.

Zeydan Karalar kamuoyu tepkisine aldırmadan ortağı Mehmet Sinan Koraltan'ı ASKİ'ye müfettiş yaptı.

Ne devleti, ne de milleti taktı.

Belli ki gözünü kararttı!

CHP'li bir başka başkan da Karataş yolunda 16 trilyona narenciye bahçesi almış.

Dedikodusu dünyayı sardı.

Arazi bir yakınının üstüne yapılmış.

Hatay Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'ta belediyeyi babasının çiftliğine döndürdü.

Kardeşlerini, çocukluk arkadaşlarını, yeğenlerini belediyeye doldurdu.

Devlet zamparayı da, gözü dönmüş rüşvetçiyi de yakından takip ediyor.

Ama bunlar farkında değil.

Balyozun başlarına inmesi yakındır.

Yazdıklarımla kafası karıncalanan çok.

Tirinim havası çalan da!