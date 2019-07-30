ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Tarsus Neolitik dönemden beri stratejik öneme sahip bir yerleşim yeridir.

Kilikia'yı İç Anadolu'ya bağlayan tarihi yolların da kavşak noktasındadır.

Bu tarihi kent her dönem ajanların, FETÖ'nün, PKK'nın ve MASON'ların cirit attığı bir yer olmuştur.

Sebebi stratejik olmasındandır.

Amerikan Koleji buradadır.

131 yıllık okulun dünya savaşı sırasında adı TAC olarak değiştirilmiştir.

Okulun orjinal adı ST. Paul Koleji'dir.

Misyonerler tarafından kurulmuştur.

"Türkiye için liderler, dünya için liderlik" sloganıyla yüz yılı aşkın bir zamandır eğitim veren okulun dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmış çok mezunu vardır.

Neyse...

Ajanlar, PKK, FETÖ ve çiçekçiler (tefeciler) Tarsus'u tesadüfen seçmedi yani.

Tarih kokan Tarsus her dönem definecilerin istilasına uğramıştır.

Kozmopolit yapısı da PKK için iyi bir fırsat yaratmıştır.

YPG bile buraya gelmiştir.

Ama Tarsus, daha çok ABD ve İsrailli casusların konuşlandığı bir yer olmuştur.

Tarsus Masonların da üssüdür.

***

Geçenlerde yeni kurulan Tarsus Devlet Üniversitesi'ne verilecek araziye Masonlar ile CHP'lilerin karşı çıktığını yazınca kızıl kıyamet koptu.

Arayan arayana...

'Masonlar ile solcuların bir olup Tarsus Eğitim Vakfı'nın arazisinin üniversiteye verilmesini engellediğini yazmam bazılarının zülfi yârine dokunmuş.

İlçe Kaymakam'ı Yüksel Ünal arazinin üniversiteye kazandırılması için çalışıyor...

Mason takımı da solcularla kolkola girmiş buna engel olmak istiyor.

İçlerinde Tarsuslu geçinen kelli felli iş insanları da var!

Tarsus Devlet Üniversitesi Tarsus'a, Tarsuslu gençlere hizmet edecekken hem de.

Masonlar üniversiteye karşı...

FETÖ karşı...

CHP de...

Solcu Fikri Sağlar da...

Sağlar'ın Toros Üniversitesi ve Toros Koleji ile illiyeti nedir acaba?

Tarsus Devlet Üniversitesi'ne verilecek araziye sol kafa ile Masonlar neden karşı?

Mersin 1.İdare Mahkemesi'nin kaymakamlığın savunmasını almadan yürütmeyi durdurma kararı verdiği doğru mudur?

Bu acelenin sebebi nedir?

***

Tarsus kendi içinde kapalı bir kutu...

Hizmetlere de kendini kapattı...

Kapatanların başında yine Masonlar ile FETÖ geliyor...

Çiçekçiler burada cirit atıyor.

YPG'liler bile Tarsus'a geldi...

PKK'nın eylem yeri de burasıdır...

İsrail ajanları MOSSAD da buradadır.

Tapınak şövalyesi, Ahit sandığı Ortodoks ve Protestan Yahudilerinin yaşadığı yerdir burası.

Saddam'ın kayıp dolarlarının da burada olduğu iddia ediliyor.

Bu dedikodular bile Tarsus'un önemini anlatmak için yeterlidir...

Güya Saddam Hüseyin ve Kaddafi'ye ait konteynır dolusu ABD dolarları buraya getirilmiştir.

Doğru mudur, bilmiyoruz?

Tarihi değeri yüksek eserlerin FETÖ tarafından yurt dışına kaçırıldığı doğru ama.

FETÖ'den soruşturma geçirip kamudan atılan doktorların Tarsus ve Mersin'de hastane kurduğu, bu hastanelerde Suriye'den gelen yaralı teröristlerin tedavi edildiği iddiaları ise incelenmeye değerdir.

Solcularla el ele veren Masonlar'ın devletin getirdiği hizmetlere engel olmasının bir anlamı vardır mutlaka.

Bir başka konuda CHP'li Başkan Dr.

Haluk Bozdoğan'ın Tarsus İdmanyurdu'nun başına yakın arkadaşı müteahhit Mustafa Şendağ'ı getirmesidir.

Şendağ, şu ana kadar iki milyona yakın para harcayarak çeşitli transferler yaptı.

Kulüp başkanının bu parayı belediyeden alacağı ihalelerle çıkaracağı iddia ediliyor.

Gözümüz ve kulağımız Tarsus'ta olacak!