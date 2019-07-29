ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Fetullahçı Terör Örgütü imamlarının ahlaksızlığı mahkeme kayıtlarına geçti.

Karaman il imamı S.D. himmet paralarını hayat kadınlarıyla alem yaparak yedi.

Fetullah Gülen büyük imparatorluğunu milletin yatak odası üzerine kurmuştu.

Örgütün 'fuhuş imamları' bile vardı!

Uçkur düşkünlerine kadın ayarlayıp kumpas kurdular; paralar böyle geldi.

Kadrosu genişti.

Her boy, her tipten kadın vardı...

İster sarışın, ister esmer...

İster uzun boylu, ister minyon!

Fetullah Gülen'in evlerinde kalan kızlardan seçilen üç bin kadından oluşan koca bir ordu.

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Aslında baş sapık Fetullah Gülen'di.

1960'larda görev yaptığı Kırklareli'ndeki caminin tuvaletçisiyle ilişki yaşadığı iddialarıyla dolu bir kitap yazmakta olan gazeteci Haydar Meriç aniden kayboldu.

FETÖ'cü polisler "az yer kaplasın" diye gazeteciyi önce domuz bağıyla bağladı, sonra iple boğdu.

40 kilo ağırlık bağlanan cesedini de TARKİM Havacılık'ın sahibi Faruk Bayındır denize attı.

Ceset batmadı ama...

Allah'ın da hesabı olduğunu unuttular!

Uzun aramalara rağmen bulunamayan gazeteci Meriç'in öldürüldüğü ağlara takılan cesedi sayesinde anlaşıldı.

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Pensilvanya'daki sarayda iş insanları, siyasiler ve bürokratların yatak görüntülerinden oluşan büyük bir arşiv var.

Kısacası Gülen'in elinde bir porno kanalını en az 10 yıl idare edecek kadar kaset var.

Arşivini CIA koruyor!

Çalmak da silmek de mümkün değil!

Deniz Baykal kendine Fetullah Gülen'in kumpas kurduğunu biliyordu.

Ama sesini çıkaramadı.

Başka kasetleri vardı çünkü.

Onların yayınlanmasından korktu!

Fetullah Gülen ticareti de, siyaseti de yatak odalarında çektiği bu mahrem kasetler üzerinden yaptı!

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Travesti SİSİ, Gülen'in masa altından bacaklarını okşadığını iddia etti.

İnanırım!

Aile boyu ahlâksızdırlar çünkü!

Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah, yeğenleri Ammar ve Selahaddin 15 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekten hapse düşmüştür!

FETÖ'nün il imamları da uçkuruna düşkündür.

Halen tutuklu olan Karaman il imamı S.D. himmet parasıyla grup seks yaptığı mahkeme kayıtlarına yansıdı.

Ahlaksız herifin yaptığına bak!

Bunlar insan değil!

Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019/38 Esas nolu iddianamesinde il imamı S.D.'nin grup seks olayı ayrıntılarıyla var.

Karaman ve Aksaray illeri ile Ankara'nın Polatlı ilçesinde, il ve ilçe imamlığı yapan S.D.'nin diğer bağlantılarını bulmak için savcı HTS kayıtlarını inceledi.

Hayat kadınları Çağla B. ile Aynızeliha G.'ye böyle ulaştı.

Çağla ifadesinde;

"Aynızeliha ile evde otururken telefonu çaldı. Arkadaşım telefondakine evin adresini verdi. 5,10 dakika sonra kapının zili çaldı. Başı bereli Süleyman içeri girdi. 'Grup istiyorum fiyatı ne kadar' diye sordu" dedi.

Çoğu böyledir bunların.

Kendilerini gizlemelerine kanmayın.

'Himmet' paralarını fahişelerle yediler.

Fahişeleri bile şaşkına uğratan garip seks talepleri vardı.

Biraz daha devam etselerdi işgale gerek kalmadan ülkeyi ABD'ye anahtar teslimi vereceklerdi!

Maalesef Kemal Kılıçdaroğlu bu sapık örgütün talimatlarına göre hareket ediyor.

CHP'li İbrahim Kaboğlu da HDP ve İYİ Parti ile birlikte FETÖ'yü kurtaracak yeni bir anayasa için gizli gizli çalışıyor.