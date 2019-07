ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Güney illerimizden birinin CHP'li başkanı genç çalışanıyla Antalya'da aşk kaçamağı yaparken yakalanmış!

Üstelik fotoğraflanmış da!

O fotoğrafı bekliyorum...

Gelince onu ifşa edeceğim.

Adam evli barklı!

Millet hizmet beklerken o çalışanıyla kuytularda buluşup kırıştırıyor!

Lafa sıra gelince mangalda kül bırakmaz bunlar!

Reis düşmanları da bu ahlaksızlara göz yumuyor!

Mühür var ya!

Çünkü kimi ihale bekliyor, kimi de iş!

Belediye işçilerini boşuna sokağa atmıyorlar yani!

Seçim öncesi verdikleri sözler var.

Pisliklerini gizlemek için de her gün Reis'e saldırıyorlar!

Sol siyasetçi ile sol gazetecinin yalanları havada uçuşuyor!

'Mağdur' ayağıyla İstanbul'u aldılar!

Mağduriyete inanan saflar sayesinde.

Şimdi de başkanlığa göz diktiler!

CHP, Adolf Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'in taktiğini uyguluyor.

"Yalan de, ısrar et, inanan çıkar!" Taktik bu.

Onlara göre; siyasette bir büyük boşluk doğmuş, Erdoğan'ı ağır ağır içine çeken!

Hükümet yanlısı gazetecileri de her Allah'ın günü yedi düvele pala sallayan Zaloğlu Rüstem'e benzetiyorlar.

Zaloğlu Rüstem bizi kesmez ki!

***

Foyaları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Herif yakalandı işte.

Daha çok yakalanacaklar!

Göreceksiniz!

Açtır bunlar!

Hem de her şeye!

Aile gibi bir dertleri yoktur!

Hepsi suçüstü olacak!

Çünkü alıştılar...

Alışmış kudurmuştan beterdir!

Karga gibiler...

Yemeden duramazlar!

Çoğu böyledir bunların!

Vazgeçmezler!

Neden mi?

Mesela rakıdan!

Mesela;

Rüşvet yemekten!

Asla vazgeçemedikleri bir başka şey daha var!

Çapkınlık!

Bu konuda CHP'liler gözü karadır!

Candaş yazarlar onların çapkınlıklarını normal karşılar...

Çünkü onlar da aynıdır.

Ama askeri harcamalara takarlar!

Hatta bu harcamaların enflasyonu azdırdığını bile iddia ederler!

Düşmanla aynı çizgide dururlar.

***

CHP'li başkan çalışanı genç hanımla ötede beride fink atarken patronları da Reis'i indirmek için film üstüne film çeviriyor...

Candaş gazeteciler başkanın kızı yaşındaki çalışanıyla kırıştırmasını değil S-400'ler yüzünden ABD, Avrupa ve NATO'yla kavgamızı diline doladı.

Doğu Akdeniz'de petrol sondajı dolayısıyla papaz olmadığımız devlet kalmadığından dem vuruyorlar.

Utanmıyorlar...

Vicdansızlık yapıyorlar.

Amerika, Avrupa Birliği, İsrail, Yunanistan ve Mısır'ın Türkiye'ye bozuk atmasına da seviniyorlar.

Akdeniz'i terketmemizi istiyorlar.

PKK-PYD'yi ise sırtlamış gidiyorlar.

Ali Babacan'mış, Abdullah Gül'müş, Ahmet Davutoğlu imiş...

Bunlarla da Reis'e çalım atacaklarını sanıyorlar!

Millet adamını onlara yedirmez ki!

'Deh'ler gider!

CHP'nin zamparaları ceviz kırıyor.

Bunlar; ekonomi bitti, battık diyor.

Hem içeride, hem dışarıda terörle verdiğimiz büyük mücadeleyi görmezler.

Mermiler, kalkan uçaklar, helikopterler fıstık leblebi dağıtıyor sanki...

PKK'ya dokunmayalım istiyorlar!

Akdeniz'i de İsrail ve Yunan'a bırakmamız için kampanya yürütüyorlar!