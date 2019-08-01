ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

31 Mart seçimlerinde CHP neyin peşindeydi, anladık!

Bu kirli ittifaka oy verenler anlamış mı?

Yoksa hala aynı kafadalar mı?

CHP milleti Atatürk'le ve demokrasi ile aldattı...

Kimseye dokunmayacağına dair namus sözü verdi, ama gelince bu sözünü unuttu.

Belediyelere aile fertlerini doldurdu.

Dünde dedim.

Kimi oğlunu, Kimi kardeşini, Kimi damadını, Kimi de sevgilisini işe aldı...

Tabii işten çıkardığı garibanların yerine.

CHP'nin kazandığı her yerde durum böyle.

CHP budur!

Bu gördüklerimiz asıl filmin küçük bir parçası.

Asıl tantana sonra çıkacak!

Hele PKK'ya verdikleri sözleri tutmaya başlansınlar.

Ya da PKK'ya verilen sözleri tutmasınlar!

Görün dananın kuyruğu nasıl kopacak!

Yeni CHP'nin derdi ne demokrasi, ne kalkınma, ne de millettir...

Dertleri ceplerini doldurmak, belediyeyi aile boyu ele geçirmektir!

Çevre gibi, millet gibi hele hele adalet gibi, demokrasi gibi bir meseleleri yoktur!

Zaten hiç olmadı.

Öyle olsa başta PKK ve FETÖ ile işbirliği yapmazlardı.

Çoluk çocuklarına da iş vermezlerdi.

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş.

Kardeşlerini belediyeye doldurdu.

Kendini HATSU'nun başına getirdi.

Yetmemiş aldığı maaş!

Kardeşi Metin Savaş'ı özel kalem müdürü, küçük kardeşi Mehmet Savaş'ı da Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi yaptı.

Yeğenlerini saymadık daha.

Kendini şöyle savundu;

"Evet kardeşimi HATSU özel kalem müdürlüğüne ben atadım ama liyakata göre bir atama oldu" dedi.

İnsan yüzsüz olunca böyle oluyor demek!

Başkan Savaş'ın ihraç edilmiş FETÖ'cü bir polisle işbirliği yaparak muhalif gazetecilere kumpas hazırladığı iddiaları da var.

Onları ayrı konuşacağız.

***

CHP'li Zeydan Karalar'ın marifetlerini yazan tek kurum Turkuvaz Medya'dır.

Diğerlerine göre Adana'da sorun yok!

İşçi kıyımı da yok!

Hepsi değil ama bazı yerel medya Zeydan'ın yalanlarına avukatlık yapıyor.

Ayyuka çıkmış Betül Yamanyılmaz olayını bile gizlemeye çalışıyorlar.

Zeydan bu kızı Seyhan Belediyesi başkanı iken özel kalem müdürü yaptı...

Betül, bulunmaz bir Hint kumaşı mı?

Kızın babası da önemli görevler aldı...

Babası eski bir şofördü.

Şimdi ise paraya para demiyor.

Betül hanım, Büyükşehir'de değil Seyhan Belediyesi'nde çalışıyor...

Ama özel kalemde değil, Personele bakıyor.

Betül yüzünden CHP'li Akif Akay ile Zeydan Karalar'ın arası açılmış.

Karalar'ın eşi Nuray hanımın, Betül'ün Büyükşehir'e geçmesini istemiyormuş.

Doğru mu, değil mi bilmiyoruz!

Neyse...

Önceki gün A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Adana Büyükşehir Belediyesi önünde canlı yayın yaptığı sırada CHP'li iki kişinin tacizine uğradı.

CHP'liler yayına engel olmak istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ağıza alınmayacak sözlerle hakaret ettiler.

Zorbalık yaptılar yani.

CHP'li Mahmut Tanal'dan örnek aldılar galiba!

Suç işlediler.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanına hakaret eden ve yayını engellemeye kalkan bu iki şahıs hakkında gerekeni yapacaktır.

Bu durum hoş görülecek bir konu değildir.

Aynı şeyi bir başka gün PKK'lılar da yapabilir.