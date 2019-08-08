ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

PKK 50 yılda yetişebilen binlerce hektarlık alandaki yüzbinlerce çam ormanlarını yakar görmezler.

Kaz Dağları için ahkam keserler ama!

Mesela HDP'li Oya Ersoy...

Ve HDP ile ittifak yapan CHP'li Veli Ağbaba, Ali Şeker, Mahmut Tanal, Muharrem Erkek, Sibel Özdemir ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu.

Koroya Gezi'ci Çarşı grubu da katıldı.

Hepsi Kaz Dağları üzerinden 2. bir kalkışmaya zemin hazırlıyor.

Millet düşmanıdır bunlar...

Kuzu postlu hallerine inanmayın!

Fırsat kolluyorlar!

İçlerinde gazeteci kılığına girmiş itler bile var.

Bir kemiğe kırk takla atan cinstendirler...

Ağızlarından köpükler saçılır.

Hakareti kendilerine hak görürler!

Okkalı Osmanlı tokadını yiyince de akılları başlarına gelir.

***

Bunun lamı cimi yok!

Ayaklanmak için fırsat kolluyorlar.

Bu tipleri iyi bilirim ben...

Dün ağaç bahanesiyle memleketi yaktılar.

Bugünde aynı numarayı çekiyorlar!

19 sene önce CHP'lilerin verdiği ruhsatı sanki AK Parti vermiş gibi cızırtı yapıyor kurnazlar.

Üstelik o maden Kaz Dağları'nda değil.

40 kilometre uzaklıkta bir yerde.

Bu tufeyli takımı konaklarından boğazı görmek için ağaçları acımadan kesmiştir.

Koç Üniversitesi inşa edilirken katledilen güzelim orman için de ses çıkarmadılar.

Kaz Dağları'nın eteklerine, CHP'li belediyelerin izniyle yapılan oteller için kesilen ağaçlara da sustular.

Dün de yazdım...

O ağaçlar iki yıl önce kesildi...

Hem iddia edildiği gibi 200 bin ağaç değil 13 bin ağaç...

Ağaçlar kesildiğinde nerdeydiler?

Başka ağaç kesilmesi söz konusu değilken şimdi neden ağaç için gelmiş numarası yapıyorlar.

Erkek gibi 'niyetimiz ayaklanma' deseler ya!

***

İstanbul'dan bir hanım aradı...

Ekrem İmamoğlu ile kasıtlı uğraştığımı iddia etti...

Açıkçası zırvaladı...

Ekrem İmamoğlu ile ne işim olur ki?

İmamoğlu ailesi Kaz Dağları'nın eteğinde, villa yapmak için 15 arsa alırsa bana da iki laf etme hakkı düşer her halde.

Kimbilir daha kaç parselleri vardır?

Adamı 'çevreci' diye yutturdular.

Beylikdüzü'ne ne yaptığını görmediler mi?

Herif gözünü Kaz Dağları'na dikmiş.

15 arsayı böyle kapatmış.

"Kaz dağları milletindir, vermeyiz" diyenler, alooo.

Kanadalı Özbay senaryolarını ona buna göndermeyi de bırakın.

Kanada veya diğer ülkeler...

Madenlerini yeraltında mı bırakıyor?

Madenlerini çıkarmıyor mu?

Sahi ne yapıyorlar?

Bir feyk hesap üzerinden yaptığınız sözde çevreci ayaklarını yutmadık.

***

Yer altındaki hazineyi çıkarmak için kimsenin gözyaşına bakmazlar!

Alman Vakıfları halkı örgütleyerek Türkiye'nin altın üretme faaliyetlerine hep engel oldu.

Şimdi de aynısını yapıyorlar.

Artvin Cerattepe'deki altın çıkarma girişimlerine karşı yapılan kampanyaları unutmadık...

Picamalı "Asteriks"i de...

Kitabı yayınlandıktan bir yıl sonra öldürülen Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 'Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası'nı okuyun lütfen.

Hablemitoğlu, "Alman Vakıfları yöre insanını örgütlemiş ve çevrecilik kisvesiyle Türkiye'nin altın üretmesini engellemiştir" demişti.

CE HA PE budur anlayın artık.

Kaz Dağları'nda numaradan altın çıkmasın derler, Mehmetçiğin PKK operasyonlarına da karşı çıkarlar.