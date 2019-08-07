ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Şu sıra WhatsApp'tan 'Kazdağları' ile ilgili mesaj yağıyor...

Sanki hükümet Kazdağları'nı birine peşkeş çekti.

Ortalığı yakıp yıkıyorlar.

Villası için sayısız ağaç kestiren sanatçı Tarkan bile eylemciler arasında.

Çevre yalanıyla milleti kandırıyorlar.

Bergama'daki siyanür yalanlarını aratmıyorlar.

Başı CE HA PE çekiyor...

Yakıp yıkmayı severler!

Çünkü Reis'e düşmandırlar!

Milyonlarca ağaç kesiliyor yalanını piyasaya sürenlerin bir ağaç diktiğini duyan oldu mu?

Yeşil sevdalısı bir Karadenizli olarak bunların yalanlarına inanmadım hiç.

Çevre denince aklıma nedense hep Bergama gelir.

Pijamalı Asteriksler gelir.

Siyanür yalanları gelir.

Onların dertlerinin çevre değil, Reis ve yaptığı hizmetler olduğunu bilirim.

Baksanıza Faik Öztrak'a...

"Kullanılmayan yol, yatılmayan hastane" diyor...

Hangi yol kullanılmıyor?

Veya hangi hastaneye yatılmıyor?

Kıskançlıkları nirvana yaptı.

CHP milletin rahatından her zaman rahatsız oldu.

***

Şimdi de Kazdağları üzerinden ikinci bir Gezi kalkışması peşindeler.

Kazdağlarını görmedim.

Ama Balıkesir-Çanakkale sınırları içinde olduğunu bilirim.

Kaçkarlar'ı ve Zigana'yı severim.

Bir de Soğanlı Dağı'nı.

Buralarda yıldızlara uzanır ellerim...

Tutulacak kadar yakın düşer yıldızlar.

Kışın soğukturlar ama yazın bir o kadar muhteşem keyif verirler insana.

Kazdağları üzerinden sinsi bir kampanya yürütülüyor.

Öğretmen olduğunu söyleyen biri "Öğretmenliğime başlarken yemin etmişim. Bu ülkenin toprakları için, bayrağı için" diyerek provokasyona başlıyor...

Bir diğeri ise açık açık;

"Gezi'de bir çok şeyi başarmıştık bunları da kovacağız" diyor.

Sanatçı Tarkan Tevetoğlu bile burada.

O da binlerce ağaç kesip Kazdağları'nda villa yaptırmış biri!

***

Gezici'lerin 'ağaç' gibi dertleri olmaz.

Olsa memleketi yakmazlardı.

Onların tek derdi Erdoğan'dır.

Mehmet Ali Alabora, "Hala anlamadın mı mesele ağaç değil!" dediğini unutmayın.

Dertleri ağaç değil.

Kazdağları ise hiç değil...

Bunlar iktidarın binde biri kadar çevreci de değillerdir...

AK Parti 14 yılda 4 milyar ağaç dikti...

Bunlar Reis'le uğraşmaktan başka ne yaptı?

Dağdaki ağaçlar iki yıl önce kesildi.

O zaman neredeydiler?

Maden çıkarılacak saha Kazdağları'na 40 km uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi'nde.

Ruhsatı yeni değil.

12 Mart 2001'de alındı.

AK Parti kurulmamıştı daha!

Kesilen ağaç sayısı 195 bin değil.

13 bin.

Dikilen fidan sayısı ise 14 bin.

Üstelik madenin çıkarılmasından sonra sahanın tamamı ağaçlandırılacak!

Atikhisar Barajı ile de alakası yok.

Yalan söylüyorlar!

Tıpkı Bergama'daki siyanür yalanı gibi.

Aynı yerde çoğu CHP'li olan işadamlarının işlettiği 40'ın üzerinde mermer ocağı var.

Bunlar da ağaç kesti.

O zaman niye sustular?

Türkiye dünyadaki 90 madenin 77'sini ticari olarak üretebilecek rezervlere sahip.

Buna rağmen geçen yıl altın ithalatına 8,5 milyar dolar ödedik.

Yeraltı ve yer üstü zenginliklerimizi ABD'ye mi saklayacağız.

Bu sektördeki 100 binlerce insanımızın emeğine yazık değil mi?

Nesiniz lan!