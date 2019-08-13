ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP köpeksiz köy istiyor değneksiz dolaşmak için...

Örnek Adana Büyükşehir'in CHP'li Başkanı Zeydan Karalar...

İşçi çıkarmaya bir türlü doymadı gitti.

Bunu büyük bir iş yapmış gibi böbürlenerek anlatıyor üstelik!

Yalanlarla milleti kandırmaya kalktı.

Candaş medya adamı el üstünde tutuyor.

Antin kuntin işlerine bile göz yumuyorlar!

Üç kuruşa bin takla atan sözde gazeteciler ona yağ çekip duruyor...

Bir kemik parçası için yapmadıkları yok!

Mangalda kül bırakmayan tiplerdir bunlar.

Onun bunun sırtından geçinir adamlık taslarlar!

Karalar'ı parlatmaya çalışıyorlar ama karalığını gidermeye motor güçleri yetmiyor!

Önceki hafta Karalar'ın 169 milyonluk borçlanma yetki talebi Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedilince kıyamet koptu.

Neymiş?

Cumhur İttifakı işçilerin paralarını ödememek için borçlanma yetkisini Karalar'a vermemiş.

Karalar da; "Bayram öncesi işçilerin maaşını AK Parti ve MHP ittifakının ret oyuyla veremedik" dedi.

Yalana bak yalana!

Sizin yalanınızı seveyim!

Ne alaka Bay Zeydan?

Her ay gelen 150 trilyonu ne yaptın?

***

Soruyorum şimdi;

Bay Zeydan belediyenin aylık 150 milyon lira geliri var, bu paradan işçilerin maaşını neden ödemiyorsun?

Yetmiyor mu yoksa?

Eski parayla 150 trilyon ha!

İşçi maaşlarının toplamı 30 trilyon...

Geriye ne kalıyor?

120 trilyon...

Sahi nereye gidiyor bu kadar para?

Koca koca afişleri yaptırdığın oğlunun ajansına mı?

Konuş hadi!

Ota b.ka afiş yaptırıyorsun be!

Onlar için ne kadar ödüyorsun?

Hani işçinin alın teri kurumadan parasını ödeyecektin?

Palavralarını sen ancak Oda TV'ye ve yalanlarla reyting yapan FOX TV'ye yutturabilirsin!

Bize değil!

Cevap ver, cevap!

150 trilyonu nereye harcıyorsun?

Herkes şunu bilsin.

Cari ödemeler için borçlanma olmaz!

Projeler için borçlanma olur.

Bunu bilmiyor mu Zeydan efendi?

Ama milletin kafasını bulandırmak için yalan söylüyor...

Borçla işçi maaşları ödenmez!

Belediyenin geliri var, ödesene!

Hem az buz bir para değil bu.

İşçilerin maaşlarını öder, geriye de kallavi bir miktar kalır.

İşçinin alınterini neden ödemiyorsun?

Emekçi narası atan Zeydan efendi elindeki parayla öncelikli olarak çalışanın maaşını ödemesi lazım değil mi?

Borçlanma projeler için olur...

Varsa projesi sunsun, takipçisi olalım.

Seçim öncesi işçilere seslenip, 'Sizi işten çıkartmayacağım. Maaşlarınızı teriniz kurumadan ödeyeceğim' diyen Karalar nereye gitti?

Alooo...

***

FOX TV bir yandan OdaTV diğer yandan Karalar'ın kara yalanlarına payanda oluyor...

Misal ODA TV "O bir Adanalı" şeklinde başlık atıyor...

Adanalı merttir tamam, ya Karalar!

Mert midir?

Şu sözüne bakın mert olup olmadığına karar verin;

"Meclis'ten, bayram öncesi işçi maaş ve ikramiyelerini ödemek için istediğimiz borçlanma yetkisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi." Hadi be!

Kimi kandırıyorsun sen?

Parayı oğluna mı veriyorsun?

ODA TV Karalar'ın Meclis'teki şovuyla göz boyamaya çalışıyor...

"-Niye ters ters bakıyün, hayrola?

"-Yeter lo."

"-Öle el sallama." Bizden de yeter lo!