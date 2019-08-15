ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Tarsus'la ilgili yazdığım üçüncü yazıdır bu.

İlginç bir yerdir Tarsus...

Yani Tarsus'u daha çok yazacağız!

Tarsus FETÖ'nün hala üssüdür.

Burada görev yapan iki kaymakam da FETÖ'den ihraç edilmiştir...

Biri Bekir Atmaca'dır.

Diğeri de Orhan Şefik Güldibi...

Bekir Atmaca, demokrasi nöbetleri sırasında alanları dolduran vatandaşlara 'dağılın' diyerek kendini ele vermişti.

Tarsus Masonlar'a da merkez olmuştur.

Tarsus tarih yatağı bir şehirdir.

Kazma vurduğunuz her yerden tarih fışkırır.

Öyle şaka eserler yok burada...

Bir açık hava müzesi gibidir Tarsus.

Ama rant uğruna apartmanlarla dolduruldu o başka!

***

Tarsus'ta yaşamış Dakyanus putperest bir kraldı.

Dillere destan zalimliği hala örnek gösterilir.

Gaddar ve inancı zayıf kişilere burada 'Dakyanus'un Çocukları' derler.

Dakyanus, Ashab-ı Kehf zamanında yaşadı ve şehir şehir gezerek Hıristiyanları putperest yapmaya çalıştı.

Yapamadıklarını ise öldürdü.

Ashab-ı Kehf'in yaşadığı Dekinos'a da giden Dakyanus, yedi imanlı gençten 'putperest' olmasını istedi.

Kralın talebini reddeden gençler kendilerini bir mağaraya kapattı.

Ve orada uykuya daldılar.

Dakyanus ise mağaranın ağzını taşlarla ördürerek gençleri ölüme terk etti.

Gençler o mağarada 300 seneden fazla uyudu. Hikaye bayağı uzun ya, neyse!

***

Altın düşkünü biriydi Dakyanus.

Tacı, tahtı ile sarayındaki sütunlar ve birçok eşyası som altındandı.

Hatta sarayına altından kandiller yaptırmış, kandilleri de gümüşten zincirlerle tavana astırmıştı.

Kral Dakyanus'un hazinesi Tarsus'tadır.

Öyle derler.

Define avcılarının bu hazineyle ilgili ağızdan ağza aktardığı bir de efsanesi vardır.

Paragöz Masonlar ile FETÖ'cülerin Tarsus'u niye mesken tuttuklarını iyi anlatır bu efsane.

Kan emici tefecileri de çoktur Tarsus'un!

Onlara burada 'cücükçü' derler...

Acayip kafa koparırlar...

Çok ocağa incir ağacı dikmişlerdir!

Gelelim esas meseleye...

Kaymakam Yüksel Ünal Tarsus'ta yeni kurulan Tarsus Devlet Üniversitesi'ne, Tarsus Eğitim Vakfı'na ait 24 dönümlük arazinin verilmesini istediği için Masonlar'ın, CHP'nin ve FETÖ'nün hedefi oldu.

Masonlar vakıf arazisinin Tarsus Üniversitesi'ne verilmesine karşı çıktı.

Üniversitenin büyümesini istemediler.

Gizli gizli çalıştılar.

Kaymakamın gitmesini beklediler.

Kaymakam Ünal'ın tayini çıktı.

Masonlar sevinçten havalara uçuyor.

Bir CHP'linin kullandığı araziyi üniversiteye vermeyeceklerini söylüyorlar.

***

CHP'li Fikri Sağlar'ın yakınlarına ait özel bir lisenin üzerinde olduğu 24 dönümlük arazinin Tarsus Üniversitesi'ne verilmesine FETÖ'de karşı.

Rotaryen yargı mensuplarının da Masonlardan yana taraf tuttuğu iddiası var.

Kaymakam Ünal'ın TEV arazisini üniversiteye kazandırmak istediği sırada tayininin Tokat'a çıkması Tarsus devlet üniversitesinin işini aksatır.

Ünal 28 Şubat mağdurlarındandır.

28 Şubat'ta eşinin türbanlı olması ve türbanlı memurları koruması askerlerin tepkisini çekmiştir.

Bu yüzden soruşturma geçirmiştir.

Gelen bilgilere göre Kaymakam'ın İmam Hatip'li olması da Masonları rahatsız etmiştir.

Tarsus hala FETÖ'cü kaynıyor.

Halk Eğitim Müdürlüğü incelenmeli.

Tarsus'u Masonlardan, DHKP-C'den, PKK ve FETÖ'nün elinden kurtarmak için özel bir çaba gösterilmeli ve TEV'e ait arazinin de devlet üniversitesine verilmesi lazım nokta!