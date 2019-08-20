ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

"Şükrü başkanım acil bakar mısınız." Şükrü;

"Efendim Erkan! Problem nedir? Basına bazı haberler sızmış." FETÖ imamı Erkan Karaaslan;

"Emniyet operasyon yapacak bana.

Herkesten yardım talep ediyorum, kimse yardım etmiyor. Muzaffer beyden yardım isteyelim yurt dışına çıkarsın beni lütfen...

Ben sizin için bu işlere aracılık yaptım bana yardım edin lütfen." Şükrü;

"Erkan beni çıldırtma! Tüm yapıyı çökerteceksen seni mahvederler. Aileni çocuğunu düşün bir şey yaparken." Karaaslan;

"Bendekileri aldılar. İnan başkanım cebimde kuruş yok. Bana yardım etmek zorundasınız.

Bu konuyu Genel Başkanla mı görüşeceksiniz kimle görüşürseniz görüşün beni ülkeden çıkarın." Şükrü:

"Erkan sakin ol, Gürsel'e açtım konuyu biliyor. Enis Berberoğlu bile biliyor. Bu çatıyı yıkma yanlış hamle yaparak." Karaaslan;

"Tamam da ben ne olucam, ailem ne olucak, alırken iyi toplarken iyi ya şimdi?" Şükrü;

"Buraya gel Muzaffer yardımcı olur sana çevresi var burda. Tekne ile kaçırır seni ama benden haber bekle." Karaaslan;

"Bekliyorum başkan" Konuşmalarda adı geçen Şükrü kim?

Konuşma kayıtlarından CHP'li bir başkan olduğunu biliyorum.

Adamı Muzaffer aracılığıyla birçok FETÖ'cüyü tekne ile yurt dışına kaçırmış.

Pis işlerini kendi ağızlarından öğrendik.

34 CHP'li belediye başkanı FETÖ ile bir olup belediyeleri hortumlamış...

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Haznedar aradı dün.

Epey şey anlattı.

Onları sonra yazacağım.

***

Dağda biten terörü belediyeler aracılığıyla yeşertmeye kalkan HDP'liler de dün sabah görevden alındı.

İyi de oldu.

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ise görevden alınmalarına kızdı...

Attıkları twitle de PKK'yı sevindirdiler.

Dünyanın hiç bir gelişmiş ülkesinde teröriste belediyecilik yaptırmazlar.

Eğer devlet teröristin belediyecilik yapmasına izin verirse terör buradan güç, taban ve menfaat devşirir.

Bunu Sayın Abdullah Gül bilmez mi?

Bilir de, inadına konuşuyor işte.

Malum kafa Fazıl Say'a, Kaz Dağları'nda konser verdirip gündem değiştirmeye kalktı.

İstanbul battı, İmamoğlu bir gün sonra gelip yelekli şov yapıp Bodrum'a döndü!

Lafı eveleyip gevelemem ben!

PKK'yı hem Meclis'e, hem de belediyelere sokan bu zihniyettir.

Terörü memleketin başına bela ettiler!

Kemal efendinin ağzı kulaklardaydı 'İttifak mezara kadar sürecek' derken.

Devlet dağdaki terörü bitirdi, Kemal sayesinde ise PKK şehirleri kana bulamaya hazırlanıyordu.

***

Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi hanım, İmamoğlu'nun eşi Dilek hanım ve Demirtaş'ın eşi Başak hanım "Yüreğimiz Selahattin Demirtaş'la" diyerek zafer kutladı önceki gün.

PKK da terörü şehirlere yaymak için belediyeleri aparat olarak kullanmaya başlayacaktı ki devletin tokadını yedi.

Belediye kasasını örgütün emrine verenlere devlet sessiz kalamazdı.

CE HA PE ise kudurdu.

Mehmet Bekaroğlu'ndan, Sezgin Tanrıkulu'na ve Özgür Özel'e kadar CHP üst yönetimi PKK'ya kol kanat gerdi.

FETÖ'nün Belediyeler İmamı Ertan Karaaslan ile iş tutarak belediyeleri hortumlayan CHP'li belediye başkanlarını da aynı akıbet bekliyor.

Çünkü FETÖ de, PKK gibi bir terör örgütüdür...

Bunların affı olmaz!

CHP'li başkanların çoğu yiyicidir...

İçmeyi de çapkınlığı da severler!

Denizin bitebileceğini hesap etmezler ama.

Şoktalar şimdi!