ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Emine Bulut'un "Ölmek istemiyorum" sözleri, bugüne kadar eş cinayetine kurban giden kadınların çığlığı oldu!

Eski kocasının boğazını kestiği kadının "ölmek istemiyorum" feryadı ile kızının 'ölme anne' sözleri yürekleri dağladı.

Türkiye ayağa kalktı!

Tepki büyük!

Katil Fedai Varan'ın Kandil'deki canilerden farkı yok!

Dağda da tecavüzden kaçtığı için öldürülen kadınlar, kızlar var, PKK'nın vahşice katlettiği.

Emine Bulut cinayetine isyan eden siyasiler, STÖ'ler ve sanatçılar PKK'nın kadın cinayetlerine neden tepki vermiyor?

İki laf da PKK'ya etseler ya!

Korkuyorlar mı?

Yoksa dağda öldürülenler kadın değil mi, onların canı yok mu?

Kandil'de de büyük acılar ve dramlar yaşanıyor.

Ortağı incitmek mi istemiyorlar?

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer gibi HDP işbirlikçileri PKK'ya sessiz kalışları bilinçli mi?

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Emine Bulut'un katiline lanet yağdıran Berna Laçin, Mustafa Balbay, Zülfi Livaneli, Tolga Çevik, ÇYDD, Tuncay Özkan, Armağan Çağlayan gibi isimler de Kandil'deki kadın cinayetlerine karşı üç maymunu oynuyor.

Bunların da Emine Bulut cinayeti ile ilgili duruşlarını samimi bulmuyorum!

Rol kesiyorlar o kadar!

Aksini söyleyen PKK'lı itlerin körpe bedenleri tacizine karşı çıksın.

İmamoğlu 'Emine Bulut'u şiddet yüzünden kaybettik' diyor.

Ya Kandil'de öldürülen Kürt kızları Delal'ler, Berfin'ler, Mizgin'ler, Zerya'lar, Zozan'lar!

Ya onlar!

Bu çocuklar zevkine mi ölüyor?

Kılıçdaroğlu Balıkesir'de, "Türkiye çok yakında daha güzel bir yolun başında yürüyecek" dedi.

PKK ile birlikte sokakları yakmaktan söz etti galiba.

Bu yüzden mi PKK'ya toz kondurmuyor?



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Emine Bulut'u öldüren caninin bin yıl hapse çarptırılması öfkeyi dindirmez!

Bu canavarı asacaksın!

Hem de anında ve olay yerinde!

Kadına yönelik saldırılar ancak böyle durdurabilir!

Dağa çıkan kızları seks kölesi yaptılar!

Karşı çıkanı ise kurşuna dizdiler!

Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın tecavüz ettiği Kürt kızlarını işkenceyle öldürdüklerini duymadı mı bu sosyal medya leşkerleri?

Tecavüze direnen kızları yakıyorlar!

Ailelerine ise 'kızınız çatışmada öldü' diyorlar.

Yani dağda her gün bir Emine ölüyor!

Pekala Kılıçdaroğlu bunu biliyor.

Ekrem İmamoğlu da...

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PKK'nın şerefsiz yöneticileri körpe kızlara düşkündür.

Dağa çıkan kızları Karayılan önce 'Yoğunlaştırma Evi'ne alır.

Sonra tecavüz eder.

Dağdan kaçan 13 yaşındaki Mizgin başına gelenleri şöyle anlattı;

"Karayılan beni 'Yoğunlaştırma Evi'ne çağırdı. Ilık suyla ayaklarını yıkattı. Sırtüstü uzandıktan sonra 'soyun' dedi, bana. Karşı çıkanların kurşuna dizildiğini duymuştum" dedi.

Kandil tecavüz demektir.

Dağda isteyenin dilediğince kullandığı bir metadır kadın, bilmezler mi hiç?

CHP'nin başı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğerleri dağdaki kadınların yaşadığı vahşete karşı iki çift laf etseler, PKK bu kadar rahat olmazdı.

PKK'yı incitmek işlerine gelmiyor!

Şimdi gel de Bay Kemal'in Emine Bulut'la ilgili ifadelerini samimi bul!

Hepsi 'dostlar alışverişte görsün' durumundalar, nokta!