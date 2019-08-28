ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Bu sol kafa Kaz Dağları'ndaki ağaçları kesip yerine villa dikti.

Sonra başımıza çevreci kesildiler.

Bunlar rüzgara göre yelken açar!

Kandil'deki tecavüzleri ve kadın infazlarını ya hiç görmez ya da normal sayar.

Emine Bulut cinayetine gözyaşı döken twitleri hiç inandırıcı değil!

Çünkü aralarında kadına şiddet uygulayanından tacizcisine kadar değişik tipler var...

PKK İzmir dahil 27 ormanı yaktı.

Dile kolay binlerce hektar ormanımız kül oldu.

PKK, bizi nefessiz bıraktı.

Bunu da şehvetle ilan etti.

Ne Bay Kemal'den, ne de partisinden bi ses çıktı!

Aksine İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer gibi PKK'yı değil, Tarım Bakanı'nı suçladılar.

Böyledirler...

Ele verirler talkını, kendileri yutar salkımı.

Memleket için yaptıkları hiçbir şey yok.

Bari iki çift laf edin de millet sizi adam sansın be!

***

Yeni Akit badecilerin vukuatlarını alt alta ne de güzel sıralamış.

Sabıkalıları istiflemiş.

Kadına ve çocuğa cinsel istismardan tutun da şiddet ve tacize kadar her yol var bu alçaklarda...

Bunları teşhir edeceksin ki millet kimin ne mal olduğunu anlasın...

Ahlaksızlıkları bilinsin.

Kokuşmuş bu sol kafa toplumu sarsan her olaydan İslam'ı ve Müslümanları sorumlu tutar!

Müslümanları suçlarlar.

Din ve devlet düşmanlığı üzerinden kendilerine piyasa yaparlar.

Biri de Yılmaz Erdoğan'ın parlattığı bir Bülent Emrah Parlak.

Adı üstünde parlak!

Adam 'Emine Bulut' cinayeti üzerinden Müslümanlara kin kustu...

Canavarlığın sanki sağı, solu, dini, imanı varmış gibi de; "Hepinizin desteklediği dincilik ve sağcılık suçlu" dedi.

***

Müslüman kesime saldırmasıyla tanınan İsmail Saymaz da aynı kafada.

Sicili bozuk ahlaksızın yazışmaları etrafa saçıldı.

Birgün gazetesi muhabiri Meltem Yılmaz ve Nevşin Mengü'ye edepsizce sarktı.

Şu yazışmalarına bakın:

Saymaz:

"-Ya daha tenha bir yer olsun:) Şöyle öpüşmeye müsait filan. Orada çok uluorta ya." Meltem Yılmaz:

"-Ya İsmail hayır." Saymaz:

"-Ne hayır." Meltem Yılmaz:

"-Sevgilim var diyorum." Saymaz:

"-Ayrılacaksın, işte. Uzatma." Meltem Yılmaz:

"-Hayır ya lütfen. Beni arkadaşın olarak görür müsün?" Saymaz:

"-Hayır. Meltem ne zaman buluşalım?

Seni güzel bir yere götüreceğim.

Öpme işine orada karar veririz. Yıllardır bekliyorum." Meltem Yılmaz:

"-Ok. Bekle." Saymaz:

"-Ne bekle?..." Müjdat Gezen de kitabında 16 yaşındaki bir kızla yaşadığı ilişkiyi anlatarak, çocuk istismarcısı olduğunu itiraf etmişti.

CHP'li Muharrem İnce'nin Fatma B. isimli partilisine çektiği 'abazayım gel' mesajını kimse unutmadı.

Bunlardan çevremizde daha çok var.

Şarkıcı Hayko bar çıkışı bir kadına kafa atmıştı. Gezi'ci Ali İhsan Varol ise eşini yumrukladı.

Karısına şiddet uygulayanlardan biri de FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya.

Bedri Baykam sergisinde 35 yıl önce spermlerini sildiği peçeteyi sergiledi.

Bu yüzden savcıya ifade bile verdi.

Kısacası bunların rezilliklerini saysam buradan aya yol olur!

Bu sol kafada başka ne edepsizlikler var bilseniz!