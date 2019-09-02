ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Terörle arasına mesafe koymayan HDP'nin başı belada.

Bay Kemal ise günü kurtarmak için PKK'lılarla işbirliği yaptı.

ABD ve FETÖ'de böyle istedi çünkü!

CHP, Kandil'e hizmet etmeye başladı.

Millilikten çok uzaklaştı!

Kılıçdaroğlu CİA ve FETÖ ne derse onu yapıyor!

PYD'ye de, PKK'ya da destek veriyor.

Bu milleti tanımamış!

Ummadığı bir anda tokatı yer ama!

'Kayyum' soruları CHP'li Zeydan Karalar ile Ekrem İmamoğlu'nu endişelendiriyor.

Kuyruğu dik tutuyor görünüyorlar, gerçekte ise yürekleri fut fut atıyor!

Korkuyorlar.

Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbul'lu adına kravatlı teröristleri Diyarbakır'da ziyaret etti.

Ötesini hesap etmedi.

Sırtını AB ve ABD medyasına yaslayınca kurtulacağını sandı!

Şu dosyalar açılsın hele!

PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi örgütlerle bağlantıları çıksın bir!

Hanya ile Konya'yı görürler!

Savcı, 34 CHP'li başkanın FETÖ'nün Belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile birlikte belediyeleri hortumladığını tespit etti.

PKK ile ilişkileri de netleşmeye başladı...

*

Zeydan Karalar uyuduğu için Zafer Bayramı'nda çelenk sunma törenine katılmadı, yerine zabıta müdürünü yolladı...

Vali Mahmut Demirtaş kanunsuzluğa dur dediği için tetikçi Can'cığın hedefi oldu.

Ey şıracının şahidi bozacı Can Ataklı!

Hadi ordan, deh, dehhh!

***

Türkiye'yi çözümün bir parçası olmaktan çıkartıp, sorunun bir parçası haline getirmek isteyen küresel ve bölgesel kurgucular içimizdeki puştlarla nasıl birlikte yol yürüyor, görün.

PKK'nın yeni yol haritası da belli oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sokağa çıkmayın' çağrısı ise palavra çıktı.

CHP şimdi, PKK/HDP ile birlikte sokakları yakmaya hazırlanıyor!

Eylemleri Avrupa'ya taşıyacaklar!

SP ve İYİ Parti de yanlarında.

Yılmaz Özdil, Murat Sabuncu, Hasan Cemal gibi malum yazar çizer takımı düne kadar 'terörist' dediklerine şimdi gerilla demeye başladı.

Bu kafa PKK'yı dost, Mehmetçik'i ise düşman belledi!

İhanetlerini Atatürk'le maskeliyorlar.

Başkanlığını Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un yaptığı 'Demokratik Toplum Kongresi', 'kayyuma karşı ulusal birlik ruhu' kandırmacasıyla Reis düşmanlarını yanına aldı.

CHP ise adamı yalnız bırakmıyor.

Sinsi plan tıkır tıkır işliyor yani!

***

CHP'li Zeydan Karalar, İstanbul'dan Adana'ya getirttiği 30 yandaş gazeteciyle birlikte danışıklı dövüş tarzı kurgu bir basın toplantısı yaptı, gece ise kebapla rakı içtiler.

Zeydan, insanlık dışı uygulamalarını gizlemek için Hüseyin Sözlü yönetimini yolsuzlukla suçladı.

İddialarının hangisi doğru bilmiyoruz.

Bazı CHP'li belediyelere 'Kayyum' atanacağı iddialarına ise "Nereye atama yapıyorlar lan" diyerek efelendi.

Korkunun ecele faydası yok Zeydan!

Çünkü belediyeler imamı ile birlikte yediğin naneler ortada...

İşsiz bıraktıklarının da hesabını vereceksin.

Fellahçıların vicdanı bu kadar demek!

İki bin kişi daha atacakmış!

Herif Adana'yı sokaklara doldurduğu devasa afişlerle yöneteceğini sanıyor!

Bay Zeydan, Sözlü'yü yolsuzlukla suçlamadan önce afişçi oğlunun belediye kasasına uzattığı hortumu kes!

Hesabını da versin bakalım.

Bunlar sorgu sual yok sanıyorlar...

Babalarının çiftliğindeler ya!

Reis ne dedi?

'Dosyaların hepsi masaya yatacak!' Şu dosyalar açılsın bir!

İmamoğlu'nun da, Karalar'ın da kabadayılıklarını o zaman göreceğiz!