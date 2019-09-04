ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Esad öldürmeye, bunlar da işçi çıkarmaya doymadı.

Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar açık açık daha çok işçi çıkaracaklarını söylüyor!

İkisi de vicdansız!

İkisi de kıyıma devam edecek!

Oysa Bay Kemal 'kazandığımız belediyelerden kimseyi işten çıkartmayacağız' demişti.

Peki şimdi ne oldu?

Binlerce çalışan hem de okulların açılacağı şu sıralar işsiz kaldı.

Yazıktır günahtır!

İşten çıkarılanlar ağlayıp duruyor.

Henüz çocuklarını okula hazırlayamadılar.

Taksitleri var.

Ekrem efendi sırıtarak 'iki ay içinde işe alınanları çıkarıyoruz' diyor.

Yalan konuşuyor!

Çünkü işten attıkları arasında 10 yıllık işçiler var!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da iki bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Herhalde PKK'nın partisine verdikleri sözleri yerine getiriyorlar.

İmamoğlu, Diyarbakır'da teröre bulaşmış olanlarla el ele verdi.

Onlara, 'Biz sizlerle beraberiz' dedi.

PKK ile iltisaklı oldukları için görevden alınan belediye başkanlarına destek oldu.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise İmamoğlu'nun ziyareti ile ilgili olarak 'CHP zor zamanda Kürtleri yine yalnız bıraktı' dedirtmemeliydik; dedirtmedik' diyerek mutluluğunu dile getiriyor.

İmamoğlu'nun PKK'lı başkanlara bilinçli gittiğini düşünüyorum.

Adam 'mağdur' olmak için elinden geleni ardına koymuyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dediği gibi 'pejmürde' olacak galiba.

***

CHP, HDPKK ile evlendi...

Lamı cimi yok bunun!

CHP'liler çözüm sürecindeki Habur'u boşuna istismar etmesin!

İktidar heveslisi CHP'liler soluğu Batı'nın maşası PKK'lıların yanında alıyor.

Kayyum atamalarına 'gaflet ve dalalet' diyorlar.

Her tarafları oynuyor adamların!

İmamoğlu, HDP'li teröristlerin saldırısına uğrayan Hacire anayı özellikle görmedi.

Neyse!

PKK'yı Mehmetçik bitirecek!

Oy uğruna Batı'ya yalakalık yapanlara duyurulur!

CHP'liler, PKK'yı kendilerine Erdoğan'dan daha yakın buluyor!

Onlar ki savrulma değil, görüş birliğidir.

Bunları ABD korur mu?

Coni sözünde durmaz, ancak oyalar!

Örneğin 'çekiyorum' dediği YPG'yi Yerel Askeri Meclis adıyla sınırda tutuyor.

Daha dün PKK'ya 140 TIR dolusu yeni silahlar verdi.

Tünel inşaatları ise hız kazandı.

CHP'de "ülke bölünse, savaşta yenilse, terör tırmansa da 'Erdoğan ülkeyi ne hale getirdi" demek için bekleyen yüzlerce partili var.

***

Zeydan Karalar haftada bir şehri devasa afişlerle donatıyor...

Bu işe ne can dayanır ne de para!

Herif palavralarla dolu afişlerle Adana'yı yöneteceğini sanıyor.

İşin başında reklamcı oğlu Mert var!

Bu afişler için belediye ne kadar para ödüyor?

Bari bir basın toplantısı bunun için düzenlese de öğrensek!

Belediye başkanı hizmet üretir, fitne değil.

Peki ya bu...

Karalar, Fellahtır...

Fellahlar ise ülkemizin kurucu değerlerine bağlı kurtuluş mücadelesinden bu yana ülkemizin varoluş nedenleri uğruna bedeller ödemiş bir toplumdur.

Hiçbir siyasi figür bu kimliği kendisine kalkan yapamaz!

Fellahlar hiçbir ideolojinin arka bahçesi olmamışlardır, olmazlar da!..

Ama bu saygın toplumu Zeydan gibi kendine kalkan olarak kullanmak isteyenler hep çıkmıştır!

CHP'li başkanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerini akıllarından çıkarmasın!