ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Kemal Kılıçdaroğlu taifesi fırsat bulsa Reis'i bir kaşık suda boğar...

İnsandır canı vardır, memleket için hayırlı işler de yapmıştır, çoluğu çocuğu var demezler!

Sadece Reis'i değil aynı davaya hizmet eden herkesi götürür bunlar!..

Bu kadar ruhsuz ve vicdansızdırlar!

Gaddarlıkları attıkları işçilerden bellidir...

Garibanları yaklaşan kış öncesi sokağa dökenlerde vicdan mı olur?

Faşist ve zalimdirler!

Kapalı kapılar arkasında kırkbin türlü entrika çevirmeyi severler!

Mehmetçik ile polisimizin dahası binlerce insanımızın katili olan PKK ile işbirliği yapanda memleket ve insan sevdası olmaz!..

Bunlar Atatürk üzerinden siyaset ve ticaret yapmayı severler.

İdolleri Yılmaz Özdil 2 bin 500 liraya Atatürk'ü satar, Kılıçdaroğlu da pis işlerini Atatürk'le maskeler.

Sen nasıl adamsın be kardeşim?

Atatürk'ün adını ağzına alma artık!

Sarı Kalpaklı'nın kemiklerini sızlatma.

Kurtarıcı Atatürk, memleketi bölmeye çalışan PKK ile işbirliği yaptığını görse seni divan-ı harbe verirdi.

Üstelik Firavun'dan farkınız yok!

Diyarbakır'da PKK'cı yoldaşlarınızla öpüşüp koklaştınız, dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan analara bakmadınız bile!

Milleti kandırmayı bırakın artık!

***

Konuştukça haktan, hukuktan söz edip mangalda kül bırakmayan malum gazetecilerin yaşanan işçi kıyımlarına sessiz kalışına ne demeli?

Neden işçilerin dramına körler?

Onlar insan değil mi?

Nasıl gazetecisiniz siz?

Böyle gazetecilik mi olur!

Gazeteci:

"Ne?

Ne zaman?

Nerede?

Nasıl?

Neden?

Kim?" soruları ile toplumun yanıt aradığı sorulara cevap getiren kişidir.

Gazetecinin beyninin dehlizlerinde kuşku ve şüphe dolaşır.

Siz de bu özellik neden yok?

"Paranoyak" olun demiyoruz!

Soru işaretleri ve acabalar karanlıkların şifrelerini kırar.

Sırları ifşa eden, gizemi çözen, insandır gazeteci.

Kamu görevi yapan, kamuoyuna gerçekleri sunan insanlardır.

Siyasetin ve iş dünyasının kirli çamaşırlarını ortaya çıkaran, etten kemikten sinirden yaratılmış canlılardır.

Gazetecileri, kurttan, aslandan, ayıdan köpek balığından daha tehlikeli görenler her türlü pis işlere girmiş, insan müsveddeleridir.

"Katli vaciptir" denilerek bombayla havaya uçurulanlar ile arkadan sıkılan kurşunla öldürülen gazetecilerle doludur basın tarihi.

Gazeteci ölümle kol kola yaşar.

Siyasiler ve yer altı dünyası, gazetecilerin susturulması halinde toplumun sağır, dilsiz, kör olacağını bilir.

Üç maymun olmamızı isterler!

"Duymayacaksın, Görmeyeceksin, Konuşmayacaksın!

Toplumun sağlıklı yaşam uzmanıyız biz.

Yazmazsak kim ne öğrenir ki?

Demiri kesen kılıçtan, çeliği büken bilekten, tanktan, toptan, uçak ve gemilerden daha güçlüdür kalemin gücü!

Yazınca 8 şiddetinde deprem olur.

Bir çiviyi küçümseme sakın.

O çivi bir nalı, nal bir atı, at bir komutanı, komutan bir orduyu, ordu koca bir ülkeyi kurtarır...

Ya da İstanbul'da bir kelebeğin kanat çırpışı, Amerika'da bir kasırgaya neden olabilir...

***

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar bile bile FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan'ın ortağı Sinan Koraltan'ı Teftiş Kurulu Başkanı yaptı...

Belli ki emir yüksek yerden geldi.

Savcıya göre Koraltan belediyeler imamı Karaaslan ile 1062 kez görüşmüş...

Ve adam hâlâ görevde.

Karalar görevden alınırsa şaşmam!

Kimse de niye görevden alındı demesin!

Sebebi FETÖ işbirliğidir nokta!

Bu iş kayyuma doğru gidiyor.