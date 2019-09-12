ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP zihniyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logosundaki minare ve camilere de tahammül edemedi.

Camiler ve Müslümanlara eskiden ne yaptılarsa aynısını yapmaya başladılar!

Tarih tekerrürden ibaretmiş!

Mesele anlaşıldı.

İstemedikleri Reis değil Reis'in davasıdır..

Kızdıkları Erdoğan değil onun yoludur!

Milli Şef dönemi hortlamaya başladı.

Camileri silerek başladılar.

Bizans'a yolculuğa çıkarlar artık...

Tarih bilmeyenler bu tezgahı fark etmez!

İş önemli ama!

Bu değişimi Oda TV 'AKP'liler de cami figürünün ayak altında kalmasından rahatsızdı' gibi abuk bir ifadeyle açıklamaya kalktı.

Dertleri başka!

Cami ve minareyi kaldırdılar, yerine duman koydular!

Yoldan çıktılar yani!

İstanbul'un simgesini, kimliğini, karakterini değiştirmeye kalkışmanın bedeli ağır olur, haberleri olsun!

Şu mudur yani?

Makro planda;

Önce büyük Kürdistan sonra büyük Ermenistan, Final de ise büyük İsrail!

Bu mudur yani?

Üst akıl istedi, siz de logodan başladınız!

ABD, 50 bin TIR dolusu silahı PKK'ya boşa vermedi...

Anlaşılan CHP büyük İsrail ve Kürdistan için çalışıyor!

CHP, HDP'lilere Atatürk dedirtemez!

İstiklal Marşı'nı da söyletemez!

Türk bayrağını öptüremez!

HDP'liler ise CHP'lilere her şeyi yaptırır!

"Kayyum için Diyarbakır'a gel destek ol" derler, onlar koşarak gider!

'Çık dediler mi sokağa' ikiletmezler!

PKK marşı okunurken onlar ayağa kalkar!

Devleti kuran CHP'yi ne hale getirdi Bay Kemal gördünüz mü?

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Annelerin çığlığı, İki yüzlü sanatçıların!

İnsan hakları savunucularının, milliyetçi Meral'in ve İP'li mankurtların maskelerini düşürdü.

'Demokrasi Özgürlük' narası atan dalkavukların da...

Askerimiz sınır ötesi operasyona hazırlanıyorken, yedi düvel bizi zayıflatmaya çalışırken, içimizdeki sırtlanlar da bundan istifade etmeye çalışıyor.

Onlara gününü göstereceğiz!

İhanet edenler bedeline hazır olsun!

Biz dünden hazırız!

Ekrem İmamoğlu, GEZI eylemlerinde kamu mallarına zarar veren isyancılara iş veriyor.

15 Temmuz'da FETÖ'ye direnenleri ise işten çıkarıyor!

Bu vatanı, FETÖ-GLADYO'suna teslim edersek biteriz.

Haydut maskesi takıp devletin kaldırım taşlarını sökerek kamunun araçlarını taşlayanları belediyeye sokanlara da hesap soracağız!

Gariban çocuklarını dağa kaçırmanın bedelini de ödeyecekler.

Pervin Buldan'ın kızı Zelal Buldan İngiltere'de yaşıyor...

Extrem sporlarla ilgileniyor!

Oğlu Neçirvan Buldan da Fransa'da havuzlu bir villada kalıyor!

Onunda hobisi kabrio arabalar...

Benim saf Anadolu insanımın çocukları ise bu şerefsizler için ya Cudi'de ya da Kandil'de ölüyor!

Kısa bir süre belediyeyi yöneten HDP'li başkanlar, çocukları dağa kaçırmaya başladığı için görevden alındı.

PKK tarafından kaçırılan oğlunun geri gelmesi için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan o cesur anayı kutluyorum.

HDP'liler kendi çocuklarını Avrupa'da okutacak fakir fukaranın çocuğunu ise dağa gönderip PKK'ya kurban edecek.

CHP de bu acıyı seyredecek!

PKK elebaşısı Mustafa Karasu ise çocukları dağda olan aileleri provokatörlükle suçlayacak.

Adaletin bu mu dünya!