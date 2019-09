ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

HDP milletvekili Leyla Güven'in, "Gerillaya katılım da olacak, savaş da olacak, çatışma da!" şeklindeki tehdidinden CHP'nin de haberi vardı.

Bu sinsi tehdidin bir amacı var!

Ayrıca CHP ve İP'in, PKK'nın her ihanetine destek vermesi de bu amaca hizmet ediyor!

Ortamı gerip kaos çıkarmak istiyorlar.

Sokağı hareketlendirecekler ya!

Yapabilirlerse HDP'ye kapatma davası açtıracaklar!

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a 'kayyum' atatmak istemesi de kaos içindi...

Sokağı hareketlendirmek için 'kayyum, kayyum' diyor herif!..

İmamoğlu, PKK ve Gezi'cilerle birlikte sokağa inmek için can atıyor!

Kılıçdaroğlu günler sonra Diyarbakır annelerine destek verdi...

Ama kerhendi bu destek!

Asıl tezgâhı ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu açıkladı:

"Demirtaş'ı serbest bırakın, TBMM'de bir komisyon kurun, çözüm süreci tekrar başlasın.

Annelerin acıları ancak böyle diner.

'Son terörist öldürülene kadar' yöntemi yanlış, 'sivil toplum' yürüyüşleri ile de bir yere gidilemez."

Tuzaktı bu sözler!

Kürt halkı korkmuyor artık;

"Evlatlarımızı PKK'ya, HDP teslim etti" diyerek ipliklerini pazara çıkarıyor.

Bunların da KAOS planları hazırdı.

Diyarbakır'da annelerin direnişe geçmesi üzerine şaşırıp şoka girdiler.

***

CHP, iktidar karşısında adam gibi muhalefet yapamadığı, siyaset üretemediği için PKK'nın iktidara vereceği zarara bel bağladı.

PKK'yı Kürt, DEAŞ'ı devlet, FETÖ'yü ise müslüman sananlar 3. Dünya savaşının başladığından habersizdirler!

Savaşı orduların değil, örgütlerin yaptığını bilmeyen ahmaklar dünyanın değiştiğini, 2023'te ise sınırların da değişeceğini bilmiyor!

En büyük hedefin Türkiye olduğundan bile habersizdir bu lavuklar.

Millet ittifakı ortaklarının birlikte aldıkları belediyelerde şimdiden CHP, İP ve HDP kavgası başladı.

Seçilen parti diğerlerine madik atıyor!

HDP, Meral'in İP'ine tekrar giydirebilir!

Rantın gözü kör olsun!

Bir Çin atasözü der ki;

Öküz'ün süt vaadine kananlar, tez zamanda inek gibi sağıldıklarını anlarlar...

***

ABD içeriyi sinsice dizayn etti.

Yüz yılda bir olacak durumdur bu!

Şu SP ve CHP işbirliği mesela!

Daha düne kadar Temel Karamollaoğlu'na 'Madımak katili' diyenler Erdoğan'ı devirmek için aynı masada 'taş çeviriyor' şimdi!

CHP 17/25 Aralık'ta FETÖ'nün yatağına girmişti!

MİT TIR'ları kumpasını birlikte planladılar.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz öncesi FETÖ'ye hep kalkan oldu.

15 Temmuz gecesi ise tabana kuvvet kaçtı!

Erdoğan sadece bir milletin lideri değil ümmetin sömürgecilere karşı mücadelesinin simgesidir!

Soldan ya da sağdan Erdoğan'a saldırmalarının tek sebebi de sömürge düzenine ve sömürgecilere karşı verdiği mücadeledir.

Çanakkale'de 7 düvele kafa tuttuk.

Kut'ül Amare'de İngiliz'e kök sökttürdük.

Şimdi de İngilize, Fransıza, Almana ve bunların besleyip büyüttüğü PKK'lı köpeklere Suriye'yi dar ettik.

Daha da edeceğiz!

Suriye, Irak ve Yunanistan sınır hatlarının güvenliği için S400 aldık.

Doğu Akdeniz'de Mısır, İsrail, AB ve ABD'ye rağmen petrol ve gaz arıyoruz...

AK Parti'yi böyle bir zamanda bölmeye çalışıyorlar.

Bu bölünme kime yarar?

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kurma çabalarına bir de bu açıdan bakın!..

7 düvel arasında onların da olduğunu göreceksiniz!