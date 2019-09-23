ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Tuzla'daki askeri kamuflaj ve kimyasal ürünler üreten fabrika ile ormanları PKK yaktı...

Talimatı ise ABD verdi!

Ormanlar ile kimyasal fabrikanın yakılması bir testti.

Refleksimizi görmek istediler!

Fırat'ın doğusuna harekat başladığında teröristler yurdun dört bir yanını böyle ateşe verecek!

Ayrıca CIA'in yan kuruluşu Rand Corporation ise Türkiye ile ABD'nin savaşa girebileceği tehdidini içeren bir de rapor yayınladı.

NASA durduk yerde UFO meselesini ortaya atmadı.

Bir bilim kurgu filmine doğru ilerliyoruz.

Garip bulduğumuz ne varsa yaşayacağız galiba!

ABD bundan sonra "UFO" olgusunu hep kullanacak.

Hatta yeni bir din yaratmaya kadar işi götürecek!

Tuhaf bir teknoloji sapkınlığı geliyor, herkes hazırlıklı olsun!

Biz de boş durmuyoruz!

S-400'lerin Mürted Akıncı Üssü'ne konulacak olması ABD'ye, "Senin bu topraklarda artık esamin okunmayacak" mesajıdır, bir nevi posta koymaktır!

Bunu da Başkan Erdoğan yapmıştır.

Diğerlerinin gıkı çıkamazdı!

Çünkü onlar ABD'nin uşağıdır!

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PKK kanserini söküp atmak üzereyiz!

Kemal Kılıçdaroğlu örgüte sahip çıkmasaydı PKK'yı çoktan bitirmiştik!

Dağ kadrosunun yüzde 40'ını 18 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor.

HDP aracılığıyla dağa kaçırılan çocukların ellerine hemen silah veriliyor.

Diyarbakır annelerinin iki gözü iki çeşme!

HDP'nin dağa kaçırdığı çocukları Kandil sapıkları yatağına aldı!

Kulakların çınlasın Bay Kemal!

Senin de Ekrem efendi!..

Erdoğan düşmanlığı sizi memleket ve millet düşmanlığına katar götürdü demek!

Yangınları çıkaran PKK da sizden yüz buldu.

Ormanların ateşe verilmesi, fabrikanın yakılması ABD'nin talimatıdır!

KCK elemanları köşeleri tutmuş gelecek yeni 'yak' emirlerini bekliyor.

O köşeleri de KCK'ya CHP verdi.

Gaziler gününde Foça'da bir asker emeklisinin türbanlı sunucuya karşı nefret tavrının arkasında da İstanbul seçimi vardı!

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Şimdi; "Öcalan'ın heykelini dikeceğiz heykelini" diye bağıran, "PKK kazanacak, TSK kaybedecek" diyen ve 'sokağa çıkın' çağrısıyla da Yasin Börü ile birlikte 52 vatandaşın ölümüne sebep olan kravatlı terörist Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi gündemde!

Buna çalışanlardan biri Ekrem İmamoğlu diğeri de patronu Kemal!..

Kankileri Temel Karamollaoğlu ile Meral Akşener de destek veriyor!..

Aynı Demirtaş;

"PKK değil Türk devleti silah bırakacak!" "Bize bölücü diyorsunuz, Atatürk de bölücüydü!" demişti.

Verdikleri oylarla PKK'lıları Meclis'e sokan sözde Atatürkçüler kendinizle ne kadar övünseniz azdır!

ABD ve PKK, Türkiye'yi CHP'ye böldürmeyi kafasına koydu!

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Millet ABD ile savaş çıkar mı kaygısında?

CHP ise PKK'lı Demirtaş ile FETÖ'cüleri 'af' ettirmenin peşinde...

FETÖ'cü haşhaşiler ise sokakta, pazarda, camide, sosyal medyada, kahvehanede "toplumsal baskı" noktalarının tamamını kaşımaya başladı:

Kemalist-Dindar Alevi-Sünni Kürt-Türk Sol-Sağ Mülteci düşmanlığı.

FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti.

Yani 15 Temmuz öncesinden çok daha büyük bir hazırlık var!

O kanlı gece evlerinden çıkamayanlar AK Parti'ye 'darbe' yapmaya hazırlanıyor.

Tek amaçları Erdoğan'ı indirmek!

Gezi'ciler, FETÖ, ABD ve İsrail de Reis'i indirmek istiyor.

Uyumayın!

Uyursanız kıyamet kopacak!