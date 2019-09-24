ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Türkiye acılı annelerin yanına aktı!

Kemal Kılıçdaroğlu hariç!

PKK'yı incitmekten korktu!

Bunları iyi tanıyın!

Diyarbakır analarının feryadı ne yazık ki CHP'nin taş yüreklilerini yumuşatamadı.

Kazara iktidar olurlarsa Sisi'den beter olur, milleti kurşuna dizerler!

HDP eşittir Kandil.

Çocukları dağa kaldıran örgütle iş tutan CHP Atatürk'ün partisi olabilir mi?

Olsa olsa ABD'nin partisi olur!

Farkında mısınız Türkiye'deki en büyük ABD üssü CHP oldu, İncirlik değil!

CHP, Türkiye düşmanı kim varsa onlarla birlikte yol yürüyor.

Gizli gizli toplantılar yapıyor.

İsrail'e de kıyak çekiyorlar!

Makro planda 'Büyük İsrail'e giden yol Büyük Kürdistan'dan geçmiyor.

Bu alan için yeterli nüfusa sahip olamadığı için Kürtleri asimile etmek istiyorlar.

CHP'nin ortağı HDP'nin başı Sezai Temelli; boşuna "arzı mevut", yani 'vadedilmiş topraklar' demedi!

***

"Hükümet IMF ile gizli görüşmeler yapıyor, ekonomik kaos var" diye bağıran CHP ve İP'in, kurmayları kapalı kapılar ardında gizlice IMF ile görüşüyor.

Hayırdır baylar bayanlar!

Hangi sıfatla IMF ile görüştünüz?

Gizli toplantıda neler konuştunuz!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Refet Gürkaynak'ın IMF'yle yaptığı gizli görüşmede, Türkiye ekonomisi aleyhine algı operasyonu yaptı!

Ama yakalandılar!

Yazıklar olsun hainlik yapanlara...

***

Dikkat çekici bir toplantıydı yapılan.

CHP ve İyi Partili yetkililer IMF heyetiyle gizlice Ankara Hilton Oteli'nde bir araya geldi.

Öğle saatlerinde otel önüne arabalar peş peşe yanaştı, dikkat çekmemek için ayrı ayrı kapılardan otele girildi.

Kim mi bunlar?

CHP ve İP'li milletvekilleri!

Türkiye Akdeniz'de pirana sürüsü gibi toplanan Batı'ya karşı teyakkuza geçmişken ve Suriye'de kurulmaya çalışılan terör devletine operasyona hazırlanıyorken.

CHP/İP ve işbirlikçileri kapalı kapılar ardında kurulan masalarda ülkemizi satmaya devam ediyor...

***

Malum partinin sözcüsü Türkiye'nin IMF'den para alması için çalışıyor.

CHP bir yandan IMF yetkilileriyle görüşüyor, bir yandan da Türkiye IMF'den para alacak diye yaygara koparıyor!

Bu nasıl bir ihanettir?

IMF'den kaç para aldınız?

Ruhunuzu ve vatanınızı kaça sattınız?

ABD, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye 200 TIR dolusu silah gönderdi.

Bu ne demektir biliyor musunuz?

ABD, gözümüzün içine baka baka "Suriye'de PKK devletçiği kurup Türkiye'ye karşı savaşacağız" diyor ey Kemal efendi anladın mı?

Sizden bu memlekete hayır gelmez...

Seçimden önce de işçilere "Namus sözü veriyorum" dediniz.

Ama sözünüzü tutmadınız.

Mansur Yavaş da "İşçilerin ekmekleriyle oynayan alçaktır" dedi.

Sonra işçileri kapıya koydu.

Ekrem İmamoğlu ise 'kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' dedi ama 5 bin işçiyi ekmeğinden etti.

Zeydan Karalar da, Vahap Seçer de aynı.

CHP budur işte...

Cumhuriyeti kuran parti ne hale geldi!

Yazıklar olsun!

***

Tirajı 30...

İnternette okunma sayısı 3 olan bir gazetenin sözde yazarı kendisini muhatap almamızı istiyor.

Hakaret ve yalanlarla dolu sayfa karalıyor.

Bu çapsız kendisine hesap sorulmayacağını sanıyor!

Ama yanılıyor!