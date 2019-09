ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Haluk Cangökçe'nin duasıyla başlayalım yazımıza;

"AMİN!...

ABD'nin helak olduğunu,

İSRAİL'in darmadağın olduğunu,

FETÖ'nün geberdiğini,

CHP'nin parçalandığını,

HDP'nin yok olduğunu görmeyi nasip eyle ALLAH'ım, aminn!"

Dünya lideri Erdoğan'ın BM'deki konuşması içteki kanı bozukları rahatsız etti...

Onlar darbe gecesi de ölmesini bekleyip yerine geçme hayali kurmuştu.

Bekledikleri olmayınca şok oldular!

Şunu anlamıyorum!

Evlatları dağa kaçırılan annelerin feryadına sessiz kalan sanatçılara neden kızıyoruz ki!

Onlar zaten dağ kadrosu tarafında değiller mi?!

Teröristsever sözde sanatçılara kızıp gerilmeye gerek yok!

Kim oldukları ortada!

***

Adolf Hitler'in Propaganda Bakanı Dr. Goebbel'in taktiği şuydu:

-Yalan söyleyin, mutlaka inanan çıkacaktır!

-Yanlış yaptığınızı asla kabul etmeyin!

-Kendinizi savunmak yerine karşınızdakileri sürekli suçlayın, savunmada bırakın!

Goebbel'in taktikleri size kimi hatırlattı?

Nefes alır gibi yalan söyleyeni değil mi?

Sadece o mu yalan söyleyen?

Adamları da!

Namus sözü verdiler...

Gelir gelmez işçileri sokağa döktüler!

Bu kadar zalim ve yalancıdırlar işte!

***

Ama yalanlar birbirine karıştığı an annelerin sesi arşa çıktı.

En doğru sestir annelerin feryadı.

Anaların feryadına kulak tıkayanlar PKK terörüne göz yumanlardır!

Ekrem İmamoğlu PKK'ya moral vermek için kalkıp Diyarbakır'a gitti.

Acılı anneleri es geçti ama...

Taraflarına bile bakmadı.

Oysa boşuna "Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar" demezler...

Gezi Parkı olaylarında Taksim'de cirit atan, Kaz Dağları'nda konser veren sözde sanatçı, özde Türkiye'yi karıştırmak isteyen karanlık ellerin taşeronları da, evlatları kaçırılan acılı anneleri görmezden geldi.

Yazıklar olsun!

***

Diyarbakır Anneleri HDP'ye kepenk kapattırınca:

Ekrem İmamoğlu gündem değiştirmek için araba şovuna başladı.

İngiliz Temel "HDP önünde bekleyen anneleri her gün televizyonlara çıkarıyorsunuz" dedi.

Akşener ise "çözüm adresi HDP'nin kapısı değil, devletin kapısıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu ise "anneler arasında ayrım yapıyorsunuz" diyerek HDP'nin imdadına koştu.

O analar bir kasetle genel başkan olan Bay Kemal'in de kepengini indirecek.

Adam CHP'yi, resmen HDP'lileştirdi!

Orman yakan PKK'yı kınamadılar.

CHP'li İzmir/Karaburun belediyesi etkinliğinde ise "her yer Amed, her yer direniş" sloganı atıldı.

HDP'li belediyeler devletin gönderdiği paraları PKK'ya akıttı, belediye imkanlarıyla da ana kuzularını dağa kaçırdı.

CHP'nin ve İmamoğlu'nun HDP'ye verdiği bu destek terör suçuna iştiraktir.

***

Selahattin Demirtaş;

"Yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok" diyor...

Adam doğru söylüyor!

Eğer bu ülkede gerçek adalet olsaydı Yasin Börü ve arkadaşlarının katline sebep olmaktan Demirtaş'ı çoktan darağacında sallandırmış olurlardı.

Son bir not:

Gezi olaylarından önce Dolar 1.79, faiz yüzde 4.5 idi. Gezi olaylarının Türkiye'ye maliyeti ise tam 157 milyar dolar oldu.

İstanbul'da araçların yakıldığı, dükkânların yağmalandığı Gezi terörünün organizatörlerinden Tayfun Kahraman'ı, Ekrem efendi İBB'ye daire başkanı yaptı.

Her şey çok güzel oluyor, çokkk!