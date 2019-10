ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Rivayetler muhtelif!

Kimi alimler 'kıyamet aniden kopacak' diyor.

Bir İslam âlimi de;

"Allah, ayette yıldızlara bir yörünge çizdiğini ve o yörüngede hareket ettiğini söyler.

Yani, nihayetinde taş toprak olan gezegenlerin bir şuuru yoktur, onlara birbirlerine ve dünyaya çarpmayacak şuuru Allah verir.

Ama kıyamet anında Allah tüm gezegenlere verdiği bu şuuru geriye çekecek.

Akılsız kalan seyyareler (yıldızlar) birbirine çarpacak ve kıyamet öyle kopacak!" diyor.

Kıyametin zamana dayalı kopacağını bildiren başka ayet ve hadisler de var!

Esas mesele şuursuzluk!

Şuur gitti mi kontrolden çıkarsınız!

Siyasetteki şuursuzluk da öyledir!

***

Türkiye'yi Türklerin elinden alıp Pensilvanya ile Manhattan baronlarına peşkeş çekmenin hayalini kuran şuursuz siyasiler ve baronlar var!

Bir general dostum ABD'nin Türkiye'ye saldırması halinde canlı bomba olup kalplerinde patlayacağını söyledi.

Başka müthiş şeyler de anlattı.

Millet düşmanı şuursuz Canan'a, Can Dündar'a ve PKK'lı yöneticilere de demediğini bırakmadı.

ABD, Vietnam'da 2 milyondan fazla askerini general dostum gibi ölüm savaşçıları yüzünden kaybetti.

***

Bunlar açık açık 'Sizi artık Londra ve New York Borsaları'ndan yöneteceğiz' diyemediler.

'Her şey çok güzel olacak!' dediler ve İstanbul da böyle elden çıktı...

İstanbul'u ele geçiren adam ise çağrılmadığı Diyarbakır'a PKK'lılarla görüşmek için gitti, deprem toplantısına gitmedi ama!

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı,

-Bakanlar,

-Vali,

-Ordu Komutanı,

-Cumhuriyet Başsavcısı,

-AFAD Başkanı,

-Yetkililer,

-İBB Genel Sekreter Yardımcısı,

-İtfaiye Daire Başkanı,

-Temsilciler, İstanbul için toplantıdayken, maalesef İmamoğlu başka yerde başkalarıyla birlikteydi.

Birileri ona artık mağdur numarası yapmaktan vazgeçmesini ve İstanbul'la ilgilenmesini söylemeli.

Şuursuzluk yapmamasını da!

***

Aldığı birkaç belediye ile havaya giren CHP için de kıyametin kopması yakındır!

Çünkü FETÖ'nün paralel iktidarı gibi davranıyorlar!

O tripçi, AFAD toplantısına katılmadı.

Ama alternatif toplantı yaptı!

IMF ile otel odasında görüştüler!

Ayrıca Suriye politikasında YPG'yi kollayan Türkiye'yi ise dışlayan özel konferans düzenlediler.

Belediyeciliği; bulundukları şehrin her yanına "heykel dikmek" zannediyorlar.

CHP'li Karşıyaka Belediyesi heykellere tam 11 milyon lira harcadı.

Kaç asgari ücret yapar hesaplayın!

Adana'nın CHP'li başkanı Zeydan Karalar da her hafta şehri afişlerle donatıyor...

Karalar'ın bu işe kaç milyon lira harcadığını ise kimse bilmiyor!

Bunlar ağaçları korumayı ülkeyi talan etmenin kılıfı olarak görür!..

Milletin manevi değerlerine saldırmayı ise entelektüellik sayıyor!

Erdoğan'ın PKK operasyonu öncesi Kılıçdaroğlu, hem örgütü, hem de Esed'i kurtarmak için konferans düzenledi.

Ama gavurun hedefi hiç değişmedi;

2012'den beri Erdoğan'ı yemeye çalışıyor şerefsizler.

Reis'e karşı oluşan bu kirli ittifak yakında paramparça olur!

Şuursuzca her şeyi kirlettiler çünkü.

Adamlığı, Vefayı...

Tıpkı cemaat ve hoşgörü kelimelerini kirlettikleri gibi.

Kıyametin kopması beklenenden de yakındır yani!