ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

3. Dünya Savaşı fiilen başlamışken, ağır silahlar, filolar etrafı kuşatmışken, bunları hiç dert etmeyen, hiç umursamayan bir zümre var!

Türkiye, Suriye'de PKK ve arkasındaki devletlerle asimetrik savaşa girmiş hala TSK'ya sövenler var!

Bunlar ya 3. Dünya Savaşının başladığından habersiz, ya da savaşları örgütlerin yaptığını bilmiyor.

Dünyanın değiştiğini, 2023'te de sınırların değişeceğini duymamış, hedefin Türkiye olduğunu anlamayan, PKK'yı Kürt, FETÖ'yü de Müslüman sanan hainlerdir bunlar!

Bu savaşın adı vekalet savaşıdır.

PKK, ABD'ye vekaleten, ABD de İsrail'e vekaleten savaşıyor!

YPG, ABD'nin kara ordusudur!

Bu savaş terörle mücadele değil, 100 yıl önce gasp edilen haklarımızı geri alma savaşı olacaktır.

***

Resul ayn, Ayn El Arap, Ayn Tab!

Bunlar yüzyıl önce Halep eyaletine bağlı ilçelerdi.

Şimdi biri Türkiye'de, ikisi ise Suriye'dedir.

Suriye bir devletin değil, bir coğrafyanın adıdır, unutmayın!

ABD, Suriye'yi 4 eyalete ayıracak!

Parçalar ne kadar küçük olursa gütmesi o kadar kolay olur!

1916 da Sykes-Picot anlaşması ile 40'a bölünen bölge, bu kez 240'a bölünecek.

Onları da İsrail'e bağlayacaklar.

Bölünecek 22 ülke var.

Buna engel olan tek ülke Türkiye'dir!

Reis, hareketa 'Barış Pınarı Harekatı' dedi!

Çünkü bölgede pınar çok;

Eşme Pınarı, Mürşit Pınarı, Arap Pınarı, Resul Pınarı, Musluk Pınarı (Ayn tap, Antep).

Bu harekat harita değiştirecektir!

Harekatın sınırlarını, yayılacağı alanı ve sonuçlarını bugünden kestirmek zordur!

ABD ise Türkiye'yi CHP ve HDP ile karıştırıp dikkat dağıtmaya çalışacak!

PKK, FETÖ ve Kemalistler ile solcuları Reis düşmanlığında birleştiren de odur.

Yıllardır körüklenen Erdoğan düşmanlığının zaten amacı buydu.

***

Şunu herkes bilsin!

ABD'nin karşısında durabilecek tek liderdir Reis!

Artık ok yaydan çıkmıştır!

ABD oradan çekilmek zorundadır.

CHP "Seyid Rıza'yı asanlardan hesap soracağız" diyor...

Kimdir bu Seyid Rıza?

Kiliseden alınma bir Ermeni!

Büyüdü ve Dersim isyancısı oldu!

Devletin köylülere dağıttığı toprakları gasp etti, yetmedi; Kurtuluş Savaşı sonrası Tunceli'ye gelen memurlarla halkı karşı karşıya getiren bir asi.

Dersimli Kemal, Seyid Rıza'yı asanlardan hesap soracakmış!

Yani Atatürk'ten, Yani Atatürkçülerden!

Sanki yıllardır yaptığı başka şeymiş gibi!

Ama pisliklerini hep Atatürk'le örter!

***

PKK, CHP, Meral Akşener ve Saadet'in oylarını bir havuzda toplamayı başaran gücü elbette hafife almak olmaz!

ABD emretti CHP, HDP'ye kaydı.

Taban bu tehlikeyi nasıl görmedi?

Bahçeli "Kemal yargılansın" dedi.

Çünkü Başkan Erdoğan ve AK Parti'yi yıpratma adına PKK ile iş birliği yaptılar.

Millilikten uzaklaştılar.

PKK ise, Kurtuluş Savaşında Atatürk'le yan yana savaşan Müslüman Kürt'lerden intikam almak için kurulan bir terör örgütüdür.

Yönetimi ise Taşnak'çıların elindedir.

Yani ASALA neyse, PKK da odur!

ABD sınırımızda bir PKK devleti kurup Irak, Türkiye ve İran'dan alacağı topraklarla ikinci bir İsrail yaratmak istiyor.

Bu gerçeğe rağmen 'Türkiye Fırat'ın doğusuna girmesin' diyenler ABD ve İsrail'e hizmet eden etki ajanlarıdır!

Vatana ihanet eden puştlardır.

ABD, kısa vadede PKK'nın Suriye'de kantonlaşmasını, uzun vadede ise Toroslara kadar dayanmasının hazırlığını yapıyor.

Oyalama taktikleri bundan!