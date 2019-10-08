ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

3. Dünya Savaşı'nın başlamasına az bir süre kala eski AYM Başkanı Haşim Kılıç hükümete nefret kustu.

CHP'nin üst yöneticileri, PKK gibi Mehmetçik'in Suriye'ye girmesini istemedi.

CHP ve HDP, ABD askerlerinin sınırı boşaltmasından da rahatsız!

Gölge etmesinler yeter!

ABD askerleri çekilmiyor, kaçıyor!

Mayın eşekleri ile baş başa kaldık!

Muhtemelen onlar da kaçacak!

Kalanlarla eğleneceğiz!

Suriye'ye girmemiz an meselesi!

Kılıçdaroğlu ve adamları patlayan PYD/ PKK merkezlerini görünce kafayı yiyecek!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda;

"Dünya beşten büyüktür" diyerek ABD emperyalizmine meydan okuyan Reis, şimdi de;

Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyonla ABD'ye had bildirecek!

Böyle zamanlarda uyanık olmamız lazım!

Çünkü kaos heveslileri suikastler yapabilir, mülteci provokasyonları çıkar, yalan ve manipülatif haberle kafa karıştırmak isterler ve sivillere saldırırlar!

İçimizde bu işleri yapacak hain çok!

Onlarca devlet; Yüzlerce yıllık hesaplaşma için tam tekmil hazırlık yaparken, içimizdeki uşakları da, kale kapılarını açık tutmak isteyecektir.

***

Türkiye'nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğünü hiçe sayanlar epeydir sınırımızda cirit atıyordu.

Küresel terör oyunları, ülkeleri yeniden dizayn etme gayretleri, Türkiye'nin tek başına diplomatik ve siyasi müdahalesine rağmen pervasızca sürdü.

ABD'nin bu bölgedeki hukuksuz, ahlaksız ve baskıcı varlığı, bölgedeki terörist grupları ümitlendirip motive etti.

Terör koridorları inşa edilirken, milli dayanışma içinde olması gereken bir dönemde, CHP ve ittifakları ABD ve müttefiklerinin yanında yer aldı.

Halbuki herkes hazırlığını yaptı...

ABD kırk bin TIR silah ile araç ve mühimmatı sınırımıza yığdı.

Bizi oyalayıp zaman bile kazandılar...

Sevkiyatlarını tamamladılar...

Eğitilen terörist sayısı yüz binlere ulaştı...

Güçlü ordumuzla bu oyunu bozduk...

Şimdi terör koridorlarını yok edeceğiz...

Küresel işgalcilere gününü göstereceğiz!

Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat emperyalist güçlere, onların uşağı terörist gruplara karşı yapılacaktır.

Yani Kurtuluş Savaşı benzeri bir mücadele olacaktır bu savaş!

***

Sefer bizim, zafer Allah'ındır Biz siyasetçi değiliz devletçiyiz!

Siyasi kavgaları bir kenara bırakıp, herkes devletin yanında olmalı!

Neyse...

Şu anki gençlik bilmez!

Erdoğan İstanbul'u aldığında halk maske ile dolaşıyordu!

Haliç kokudan geçilmiyordu, İstanbul pislik içindeydi.

Reis, bu şehri dünya şehri haline getirdi ama yine yaranamadı...

Erdoğan bu ülkeye 3 gömlek fazla geldi.

Marmaray yap, hızlı trenler yap, havaalanları yap, üniversiteler yap, stadyumlar yap, olimpik yüzme havuzları yap,

Yeni tiyatro sahneleri yap,

Metrolar yap, tüneller yap,

Otoyollar yap, barajlar yap,

Nükleer santral yap,

Modern bölünmüş yollar yap,

Milli silahlar yap, milli tank yap,

Milli helikopter yap,

Sismik araştırma gemisi yap,

Boğazın altına tüp geçit yap,

Dev şehir hastaneleri yap,

81 ile ücretsiz kanser tarama merkezi yap, tersane yap, liman yap,

Dar gelirliye konut yap,

Modern adliye sarayları yap.

Suriye'de oyunları boz oradaki çakallarla savaş dansı yap!

Yine de bu alçaklara yaranama!

Kadere bak!

Neyse...

Reis hazır, ordumuz hazır, millet hazır, gerisini iç ve dıştaki düşmanlar düşünsün artık!