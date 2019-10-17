ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Fırsatlar rüzgâra benzer!

Marifet yanından geçerken tutmaktır!

Tuttun, tuttun; tutamadın..!

Neyse, neyse...

Malum tv kanalları, internet siteleri ve gazeteler gerçekleştirdikleri propaganda ile Makarios heykeli diken Ekrem Müdafa'ya (İmamoğlu) Atatürk muamelesi yaptı!

Bir heykelini dikmedikleri kaldı!

Ekrem bulunmaz bir fırsat yakaladı!

Onu Cumhurbaşkanı adayı yaptılar.

Hakkında makaleler yazdılar!

Özel programlar bile düzenlediler!

Müdafa ile yatıp Müdafa ile kalktılar.

Ama İmamoğlu bu fırsatı iyi kullanamadı!

İstanbul'da sel oldu yoktu!

Deprem oldu yine yoktu!

Barış Pınarı Harekatı başladı yine yok!

'Kafam karışık' diye bir mesaj atıp toz oldu.

Demek ki adamın memleket diye bir derdi yok!

Böylesinden Cumhurbaşkanı adayı mı olur?

Başta da dedik, fırsatlar rüzgara benzer!

Bu fırsat tepti.

Yani pilini bitirdi...

Sokma akılla lider olunmaz!

Lider doğulur!

Makarios heykeli dikenden bu ülkeye fayda da gelmez!

Erciş, Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin'in PKK'lı belediye başkanları terör yüzünden görevden alındı.

Onlara da ziyarete gider şimdi!

***

Stratejist deha Recep Tayyip Erdoğan ise; PKK'yı Sur'da topladı işini bitirdi.

FETÖ'yü ise toptan imha etti.

PYD'yi de Afrin'e yığıp, telef etti.

Fırat'ın Doğusu'na da CHP, İP, HDP, SP, FETÖ ve PKK ile kriptoları bir araya topladı, toptan götürmek için!

İçeride Soylu vuruyor, Dışarıda Reis ve Çavuşoğlu, Sınırda ise Mehmetçik, Masada Hulusi Akar, Ekonomide Berat Albayrak, Gökyüzünde Selçuk Bayraktar, İttifaktan Bahçeli, Sahada ise Milliler!

Bayrak için, vatan için, ümmet için vuruyor da vuruyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen de attıkları iftiralara bel bağladılar:

"Yok, Suriye'ye silah götürüldü!"

"Yok, yaralanan teröristleri tedavi ettirip yeniden Suriye'ye gönderdiler" gibi...

Kahraman bir Türk askeri muhabirin 'yolculuk' nereye sorusuna 'İslam güneşinin doğduğu her yere' cevabı Can Ataklı isimli meczubu rahatsız etti.

Herif hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem de dinimize saldırdı.

***

Bütün FETÖ'cü sosyal medya hesapları tam kadro devletin karşısında, PKK'nın da yanında savaşıyor.

Elemanlar 3 yıl nizami eğitim aldı.

En modern silahlarla donatılmışlardı.

Mehmedi görünce tazı gibi kaçtılar!

Fistan bile giydiler.

Vatanı için savaşan ile siyonizme uşaklık yapanın arasındaki fark budur işte.

'Türkiye savaşı durdursun' diye çırpınanların 'PKK silah bıraksın' dediğini hiç duydunuz mu?

Duymadınız.

"PKK silah bırakamaz" diyeni ben duydum ama.

'Savaşa hayır' diye boşuna nefes tüketmeyin, savaşan yok zaten!

Sadece emperyalizmin getirip bahçemize döktüğü 40 yıllık kiri pası temizliyoruz!

Olay bundan ibarettir, nokta.

Bir destan yazıyoruz.

Adı İHA ve SİHA olan!

Helikopter kullanmıyoruz..

15.000 metreden santim, santim terörist temizliyoruz!

Karşımızda bir devlet ve askeri yok.

Tedavül süresi dolmuş eşkiya sürüsü var!

Türkiye'nin 100 yıllık uykudan uyanması demek diğer uyuyanları da uyandırması demektir!

Dünyanın telâşı da bundandır.

Eskiden tarihin defteri bizde, kalemi onlardaydı.

Şimdi defter de kalem de bizde.

Tarihi biz yazıyoruz, biz!