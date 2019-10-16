ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Yıllarca ordu göreve pankartı taşıyanlar ordu darbe değil de gerçek görevini yapmaya başlayınca dillerini yuttu!
Hayırdır vicdansızlar!
PKK kanalları da terörist ölülerini 'şehit düştü' şeklinde veriyor.
Teröristten şehit mi olur?
Şehitlik Allah'a ve ahirete iman eden Müslümanlar için değil mi?
Mayın mahlukatlarına şehit denmez!
Onlara başka şey demek daha doğru!
Çünkü onlar ABD'nin mayın tarlasına sürdüğü yaratıklardır...
Arkalarındaki emperyal güçlere güvenerek:
Türkiye'ye "Fırat'ın Doğusuna gireriz, sen de mal mal bakarsın" diyen onlardı!
Yetmemiş;
"PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle" şeklinde küstahlaşmışlardı.
Mehmetçiği görünce şimdi "savaşı durdurun" diye ağlaşmaya başladılar!
***
Yandaşlarıyla birlikte BBC'nin Londra merkezinin önünde toplanan PKK'lı Osman Baydemir
de o bet sesiyle havlayıp durdu.
Sadece o mu?
Ya CHP'li Sezgin Tanrıkulu
ile SP'li Cihangir İslam
'ın sözleri...
Amerikan köpeği FETÖ ve Alman köpeği Can'cığın havlaması!
Cihangir İslam
ile Sezgin Tanrıkulu
'nu milletvekili yapan Bay Kemal
niye susuyor?
PKK'yı darıltmaktan mı korkuyor?
Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Mansur Yavaş
gibi CHP'li başkanların da
PKK'ya korkudan sesleri çıkmıyor.
30'luk traja sahip tetikçinin de!
***
Tarihin ve tarihi fırsatların şekillendiği kritik bir süreçten geçiyoruz.
Bu süreç, Cumhurbaşkanımızı; Fırat'ın Doğusuna yaptığı operasyonla "Orta Doğu'daki Emperyalist planları buruşturup çöpe atan lider"
olarak tarihe geçirecek!
CE HA PE'nin yöneticilerini ise PKK'ya verdikleri destekle anacak!
Dünyanın en kahpe yapılarıyla mücadele ediyoruz.
Kılıçdaroğlu ile Akşener ne yapıyor?
Abuk subuk laflarla moral bozuyor!
Elbette PKK'yı da, DEAŞ'ı'de, FETÖ'yü de gömecek güçteyiz!
Ey Batı!
Ey ABD!
Ey şu, ey bu!
Kavgaysa kavga!
Başkası yok artık!
Münbiç'te araya soktuğunuz PYD'li itlerinizi çekin!
Kendiniz gelin, kendiniz!
Bize en çok ölüm yakışır!
Ekmeksiz ve susuz yaşarız ama özgür olmadan asla!
7 düvel gelse Mehmetçiği durduramaz!
Memede zafer yakışır!
100 yıllık bitmemiş bir savaştır bu.
İngiliz'in, Fransız'ın, Alman'ın kulu olmuş köpeklerin çehreleri değişir ama amaçları değişmez.
Gavurun hesabı ise hiç bitmez!
Gök inse, yer yarılsa Reis de, bu millet de geri durmaz!
***
ABD'nin elinde Rusya ve İran eksenine karşı Türkiye'den başka güçlü bir koz yok!
PKK ile olmayacağını 'Barış Pınarı Harekatı'
ile anlamış olmalılar.
Trump, Türk askerinin öğle yemeğine gider gibi savaşa gittiğini gördü.
Bunu da dile getirdi.
Anlaşılan Türkiye'nin kararlı duruşu ve Afrin'deki başarısı gözlerini korkuttu.
Eski CIA Başkanı Orgeneral David Petreus
olası bir Türk, ABD savaşında neler
olabileceğini anlatırken;
"İki defa düşünmek lazım. Türklerden bahsediyoruz kontrolümüzdeki Araplardan değil. Düzenli taktik ve bizde bile olmayan disiplinli bir orduları var"
diyor.
Amerikalı general, "Türklerin geri çekilme gibi bir huyları yok ve bu olasılığı hiç düşünmüyorlar. Akıllarında toprakları ve dinleri varsa seve seve ölüme giderler"
dedi.
Eski CIA Başkanı ABD'nin PYD'ye teknik bilgiler verdiğini ancak onların Türkiye karşısında hiçbir başarı elde edemediğini söyledi.
Başarı elde edemez!
Çünkü PKK kalleşlikten başka şey bilmez!