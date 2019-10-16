ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Yıllarca ordu göreve pankartı taşıyanlar ordu darbe değil de gerçek görevini yapmaya başlayınca dillerini yuttu!

Hayırdır vicdansızlar!

PKK kanalları da terörist ölülerini 'şehit düştü' şeklinde veriyor.

Teröristten şehit mi olur?

Şehitlik Allah'a ve ahirete iman eden Müslümanlar için değil mi?

Mayın mahlukatlarına şehit denmez!

Onlara başka şey demek daha doğru!

Çünkü onlar ABD'nin mayın tarlasına sürdüğü yaratıklardır...

Arkalarındaki emperyal güçlere güvenerek:

Türkiye'ye "Fırat'ın Doğusuna gireriz, sen de mal mal bakarsın" diyen onlardı!

Yetmemiş;

"PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle" şeklinde küstahlaşmışlardı.

Mehmetçiği görünce şimdi "savaşı durdurun" diye ağlaşmaya başladılar!

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Yandaşlarıyla birlikte BBC'nin Londra merkezinin önünde toplanan PKK'lıde o bet sesiyle havlayıp durdu.Sadece o mu?Ya CHP'liile SP'li'ın sözleri...Amerikan köpeği FETÖ ve Alman köpeği Can'cığın havlaması!ile'nu milletvekili yapan Bay Kemalniye susuyor?PKK'yı darıltmaktan mı korkuyor?gibi CHP'li başkanların daPKK'ya korkudan sesleri çıkmıyor.30'luk traja sahip tetikçinin de!

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Tarihin ve tarihi fırsatların şekillendiği kritik bir süreçten geçiyoruz.Bu süreç, Cumhurbaşkanımızı; Fırat'ın Doğusuna yaptığı operasyonlaolarak tarihe geçirecek!CE HA PE'nin yöneticilerini ise PKK'ya verdikleri destekle anacak!Dünyanın en kahpe yapılarıyla mücadele ediyoruz.Kılıçdaroğlu ile Akşener ne yapıyor?Abuk subuk laflarla moral bozuyor!Elbette PKK'yı da, DEAŞ'ı'de, FETÖ'yü de gömecek güçteyiz!Bize en çok ölüm yakışır!Ekmeksiz ve susuz yaşarız ama özgür olmadan asla!7 düvel gelse Mehmetçiği durduramaz!Memede zafer yakışır!100 yıllık bitmemiş bir savaştır bu.İngiliz'in, Fransız'ın, Alman'ın kulu olmuş köpeklerin çehreleri değişir ama amaçları değişmez.Gavurun hesabı ise hiç bitmez!

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ABD'nin elinde Rusya ve İran eksenine karşı Türkiye'den başka güçlü bir koz yok!PKK ile olmayacağınıile anlamış olmalılar.Bunu da dile getirdi.Anlaşılan Türkiye'nin kararlı duruşu ve Afrin'deki başarısı gözlerini korkuttu.Eski CIA Başkanı Orgeneralolası bir Türk, ABD savaşında nelerolabileceğini anlatırken;diyor.Amerikalı general,dedi.Eski CIA Başkanı ABD'nin PYD'ye teknik bilgiler verdiğini ancak onların Türkiye karşısında hiçbir başarı elde edemediğini söyledi.Başarı elde edemez!Çünkü PKK kalleşlikten başka şey bilmez!