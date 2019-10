ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Uğur Mumcu, "Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve MOSSAD'ın Kürtler arasında?" demişti!

İsteyen 7 Ocak 1993 tarihli Cumhuriyet gazetesine bakabilir!

Uğur Mumcu gibi PKK gerçeğini görenleri CIA ve MOSSAD öldürdü.

Ortalık Kemal ve avaneleri gibi ABD'nin etki ajanı olan sözde solculara kaldı.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısı Kılıçdaroğlu ve yandaşlarını rahatsız etti.

Bu kesim Barış Pınarı Harekatı'nda çok şehit vermemizi, ABD'nin de Türkiye'ye müdahale etmesini bekledi.

Hatta bunun için dua bile ettiler!

Mehmetçik'in topları işi bitirdi ama.

Türkiye'nin yaptığı operasyon için 'kafam rahat değil' diyen kafa aynı kafadır işte!

Sen kalk PKK ile iş tut sonra 'kafam karışık' de!

Uyanığa bak!

HDP'li Diyarbakır, Kayapınar ve Bismil Belediye Başkanları gözaltına alındı!

Kafası karışık Ekrem yakında onları da ziyaret eder!

Hükümete posta bile koyar!

Uyanık Müdafa, Gar ihalesine taktı!

Onu da siyasete alet etti.

Gar için 4 şirket ihaleye girdi.

Sona kalan 2 firmadan İmamoğlu aylık 100 bin TL kira teklif etti.

Diğer şirket ise 300 bin TL verdi.

Biri yüz bin!

Diğeri 300 bin!

Arada iki yüz bin lira fark var!

Hangi yüzle konuşuyor bilmem ki!

Bu mu Cumhurbaşkanı olacak?

PKK işbirliği yapan bu adamdan Cumhurbaşkanı olur mu?

***

PKK'lı "TSK katliam yapıyor" diyor, CHP'li Faik Öztrak ise başını eğiyor!

PKK'lı itin ağzının payını veremiyor!

Korkuyor!

PKK ile işbirliği yaparsan böyle olur!

CHP'nin başında Ecevit olsa, Baykal olsa hatta İnönü olsa bu it böyle horozlanabilir miydi?

Kemal'in CHP'sinde PKK'nın kabadayılığı normal sayılıyor artık!

Olay Londra'da yaşandı!

Kahraman Mehmetçik'e hakaret eden mayın eşeğinin sözlerine ne Faik Öztrak ne de oradaki diğer CHP'liler cevap verebildi!

Bir skandaldır bu...

PKK'lı it, "'T.C. katliam yapıyor.

ABD gibi CHP de bize ihanet etti HDP sayesinde İstanbul, Adana ve Mersin'i aldınız. İktidar için bize mahkumsunuz" diyor...

CHP, PKK'ya mahkum!

Cidden CHP, PKK'ya mahkum mu?

PKK'lı it, Öztrak'ı acayip fırçalıyor.

Öztrak kafayı öne eğiyor!

Cumhuriyeti kuran CHP terör örgütü karşısında bu kadar nasıl alçalabildi?

Elin Amerikalısı, PKK Türkiye'yi parçalamak isteyen bir terör örgütüdür, diyor.

Bizim Ekrem İmamoğlu da Mehmetçiğin PKK'ya yaptığı operasyon için 'kafam rahat değil' diyor.

***

Pakistan askerlerinin göğüslerindeki bayrakları silmeyi unutup, kendi ülkesini karalamaya kalkan namussuz ve şerefsizler var!

Türk Askerinin Pakistan askerlerine eğitim verirken, çekilen fotoğrafı alıp altına;

"Bu senin eserin Erdoğan, Rojava'da Kürt askerlerden merhamet dileyen bir Ana kuzusu" diye yazıp servis ettiler.

İsrail medyası ağlıyor!

6 yıl PKK'ya verdiğimiz emek 6 günde çöpe gitti diye!

Bizim Sözcü, Cumhuriyet ve CHP'li vekiller de 'Türkiye kaybetti' diyor.

Rojava'nın o mankenlerine.

Silah ve teçhizatı AB verdi.

Parfümü Fransızlar.

Jölesi İngilizler'den.

Üniformaları da Almanlardan.

Araçları ile Suud'lar.

Aklı ise İsrail verdi...

Onlar da "Yaşasın Rojava Devrimi" diye yola çıktı.

Sonuç: PKK 10 günde PERT oldu!

Dünya bir araya gelse, malum sol kafa kudursa, bu sonuç hiçbir zaman değişmeyecektir vesselam!