ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Hz. Lokman'dan oğluna;

"Öyle söz vardır ki, taştan daha sert, sabırdan daha acı ve kordan daha yakıcıdır.

Kalpler tarla gibidir.

Oralara hoş sözler ek!

Hepsi bitmese bile birazı biter!"

Ne güzel bir nasihattir bu!

Ama gel de bunu CHP'li Aytuğ Atıcı ile Fatih Portakal gibilere anlat!

Hıncal Uluç ağabey zaten Portakal'ın gerçek yüzünü öyle güzel anlattı ki!

"Artık amacını da biliyorum Fatih!

Kimden yana olduğunu da.

Merak etme.

Bundan böyle sana sorum da, hitabım da olmayacak!

Çünkü seni 'İzleme' listemden çıkardım!.

Değmezsin!." diyerek bitirdi Portakal'ı...

Orhan Miroğlu da, CHP'li Aytuğ Atıcı'ya;

"Senden ancak Suriye ordusuna subay olur!" dedi.

Miroğlu, bu sözü boşuna söylemedi.

Bunlar şunu anlamak istemiyor!

Anlamadıkları şeyi anlatalım.

O şey şudur;

Türkiye olağanüstü bir ülke!

Herkes işini yapıyor!

Asker savaşırken dahi, hayat olağan akışında seyrediyorsa o ülke sistemini çoktan kurmuş, ekonomisini güçlendirmiştir!

Bağımsızlığını da Amerika ve Dünya'ya rağmen Suriye'ye girerek ilan etmiştir!

Malum kafa buna kızıyor ya!

Doktor hastasını muayene ediyor, cerrah ameliyatını yapıyor, öğretmen derste, askerimiz cephede, futbolcular ise maçta!

Malum zihniyetin dışında hiç kimse Suriye'ye girilmesine savaş demiyor!

Herkes 'operasyon' diyor!

Çünkü Türklerin savaşı bir başkadır!

İnsanlar işinin başında, kafeler, restorantlar, sinema ve AVM'ler bildiğiniz bir insan seli!

Halka hiç bir şey hissettirilmiyor...

Elbette çatlayıp patlayacaklar!

Kemal Kılıçdaroğlu gibi!

Adam Reis'e 'ezik' dedi be!

***

ABD, Türkiye'ye Rusya ile imzaladığı S 400 anlaşmasını iptal etmesi için iki ay süre vermişti!

Ne oldu?

ABD'yi takmadık, S 400'leri aldık.

Bu kez Reis PKK'nın çekilmesi için süre verdi. 'ABD problem çıkmasın' diye çekilme sürecini bizzat takip etti.

Yeni Türkiye'nin gücü budur...

Kısacası Türkiye er meydanına indiğinde karşısına çıkacak bir güç yoktur.

Bu nedenle;

Amerika'dan Avrupa'ya, Rusya'dan, Çin'e tüm devletler Türkiye'yi askeri olarak değil, ekonomik olarak tehdit ediyor.

Güvenli bölge dediğimiz yerin adı daha önce 'terör koridoru' idi.

Büyük İsrail için, Irak Kürdistan'ına Suriye tarafını ekleyip Akdeniz'e ulaşacak bir formül arıyorlardı.

Türkiye burayı aldı işte.

Şimdi bölgeye Araplar yerleşecek.

Türkiye'yi böleyim derken büyütecekler galiba!

***

Bunları diyenler de bu ülkede ya vekil ya da belediye başkanı.

"Burası arzı mevud."

"İzmir AB ye alınsın Kıbrıs verilsin!"

"İstanbul özerk olsun!"

"YPG özgürlük savaşçısıdır, devletiniz ise seri katil."

Bu lafları kim mi etti?

Birincisini ben söyleyeyim.

İlki Sezai Temelli'ye ait.

Diğerlerini CHP'liler!

Tehdit Suriye'den geldiği için girdik.

Tehlike geçtiği zaman çıkarız.

Peki geçer mi?

Sanmam!

Büyük İsrail'in önemli bir ayağı PKK'dır çünkü...

Ekrem İmamoğlu, PKK'ya diyet ödemeye başladı.

HDP'li Garo Paylan'ın karısı, Aslı Aydıntaşbaş'ı Kent Konseyi'ne aldı.

Daha çok var, ama yerim dar.

Soçi zirvesini ise yarın yazacağım.