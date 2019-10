ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Hergün bir CHP'linin aykırı beyanı düşüyor masamıza!

Biri çıkıyor 'Kıbrıs'ı bırakalım' diyor, bir başkası da 'PYD terör örgütü değil' diyor!

Zırvaladıklarını sanmayın!

Bunlar yavaş yavaş milleti alıştırma metodu uyguluyor!

Üstelik başarılı da oluyorlar!

Milletin sesi çıkmıyor çünkü!

20 yıl önce asla yan yana gelmeyecek isimler şimdi CHP'de söz sahibi oldu.

Bu duruma itiraz eden de yok!

Trump'ın mektubunu zevkle alkışlatan, Kıbrıs'tan vazgeçelim diyen, YPG'yi terör örgütü saymayan, Her evden bir oy vererek PKK'yı Meclis'e sokan, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP kitleleri adım adım bölücülüğe taşıyor!

Farkında mısınız, CHP seçmeninin çoğu PKK ile anılmaktan rahatsız değil artık!

Toplum mühendisliği budur işte!

Düşünsenize Suriye'de girilen her inden Apo'nun resmi çıkıyor.

Böyle bir örgüte CHP'nin başı KK 'terör örgütü' demiyor ya da diyemiyor!

CHP'li Erdal Aksünger de askerimizi, sivilleri, hatta kundaktaki bebekleri şehit eden PYD için 'terör örgütü' diyemedi.

Böyle konuşuyorlar; sonra da dalga geçer gibi PKK'nın şehit ettiği askerlerin cenazelerine gidiyorlar.

***

Demirtaş'ın çizgisini çok beğendi...

HDPKK'lı belediyelere destek için Diyarbakır'a kadar gitti, halay bile çekti...

Sana üzücü bir haberimiz var Ekrem...

Pervin Buldan ittifakı bitirdi!..

PKK elebaşlarından Sabri Ok da 'içi yana yana' Barış Pınarı Harekatı'na destek veren CHP'ye ateş püskürdü!

"Ne çabuk unuttunuz, İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığınızı" dedi.

PKK diyetini istiyor Ekrem efendi!

Ekrem İmamoğlu'na 'namaz' kılıp 'Yasin' okudu diye oy verenler seçimden sonraki halini beğeniyor mu?

İstanbul değişiyor!

Eski bol içkili, karışık kuruşuk günlerine geri dönüyor, bu kadim şehir!

Gençleri zehirlemeye başladılar.

Barlar, pavyonlar başı çekiyor!

Bazı barlar perşembe akşamlarını ücretsiz veya çok ucuz yaptı!

Seçilen gün önemli!

Perşembeyi cumaya bağlayan gece!

Bu gece gençliğe alem yaptırıyorlar!

Cuma gecesi su gibi alkol tüketiliyor!

Sadece alkol mü?

Aklınıza gelebilecek her türlü rezilliği yaşatıyorlar gençlere.

Gençliği böyle zehirliyorlar!

Hem fikren hem bedenen!

Gençler uyuşturucuya alıştırılıyor.

Kandil, PKK uyuşturucularını barlarda piyasaya sürüyor!..

Buralardan dağa adam ayartıyorlar!

PKK'lı İstanbul belediye çalışanlarının örgüte destek olduğu iddiaları var.

PKK, CHP sayesinde istediğini alıyor!

Emniyet işi sıkı tutuyor.

Ya zabıta!

Gençleri militan kızlar zehirliyor!

Aileler tedirgin...

23 Haziran öncesi masum eğlencelere koşan gençler şimdi barlarda zil zurna sarhoş olup eve küfeyle taşınıyor...

Ne demişti Bay Ekrem?

"Her şey çok güzel olacak!" PKK'nın gençlere kurduğu uyuşturucu tuzağı sayesinde her halde!

***

CHP, teröristleri destekliyor, cesaretlendiriyor, övüyor!

Tabandan ses çıkmıyor!

PKK tepkili ama!

Çünkü daha fazlasını istiyorlar...

CHP'liler örgüt üyesi gibi teröre destek veren açıklamalar yapıyor.

Bunu saklama gereği bile duymuyorlar!

CHP seçmeni olayı kanıksamış!

Yani CHP'nin HDP'den farkı kalmadı.

Suriye'deki teröristleri güvenli bölgenin dışına çıkardık, Meclistekileri ne yapacağız?

Barış Pınarı Harekatı ile İsrail'in 60 yıllık planı boşa çıktı.

PKK 40 yıldır kime hizmet ediyor?

YPG terör örgütü değildir diyenler, Operasyona karşı olanlar, Bu 60 yıllık planın neresinde?