ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Emperyalist planlara karşı duyarsız, sömürüyü içselleştirmiş ve Batının hasta vicdanından medet uman bir muhalefet var.

Emperyalist işgallere karşı toplumsal bir bilinç oluşturduğu için Erdoğan'ı hedefe koydular.

İşgale direnen Reis'e kinleri büyük!

Pontus tartışmalarını da PKK/ FETÖ'den bağımsız sanmayın!

Suriye'nin kuzeyinde kurulması istenen PKK terör kantonu ile Pontus hayalinin adresleri aynıdır.

Nasıl FETÖ ve PKK aynı aklın işiyse Pontus konusu da aynı aklın işidir.

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini çok iyi analiz etmek Ekrem efendinin seçimi kazanma dinamiklerini tekrar tekrar irdelemek lazım.

İstanbul'u PKK ve FETÖ işbirliğine teslim edenler Türk milletinin vicdanında hesap verecekler.

H H H

İş insanı kılığında gözüküp, terör örgütü PKK'ya para aktaran tefeciler terör örgütüne maddi destek sağlıyorlar.

Kahpelerin yakında ipleri çekilecektir!

CHP veya İP kılığına girmeleri onları kurtaramayacak!

Vatan hainlerinin kafaları ezilecektir!

***

Suriye bölüşülüyor!

Terörü bize petrolü kendileri alacak!

"Mehmetçik ile aynı safta savaşmak da, ölmek de şereftir" diyen Suriye Milli Ordusu'ndan Cemil Ali bir kahpe PKK kurşunuyla şehit oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye göre Cemil Ali bir teröristti!

Mehmetçiğe kurşun sıkan YPG'liler ise terörist değilmiş!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Hanım, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek hanım Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak hanımla buluşup sohbet etmiş.

Kısacası Selvi ve Dilek hanım Mehmetçiği şehit edeni, Cumhuriyeti yıkıp, vatanı bölmeye çalışanları ziyaret etti.

Sonra da cumhuriyeti kutladılar...

Diyorlar ki Dilek İmamoğlu tam bir Cumhuriyet kadınıdır!

Ne demekse artık!

Sanırsın kadın kurtuluş savaşında cepheye mermi taşıdı.

Anlamadım ben; kıyafete göre mi Cumhuriyet kadını olunuyor?

Başörtüsü düşmanlıklarını, artık bu yoldan dile getiriyor zındıklar.

İki de bir cumhuriyet değerleri diyen ama PKK ile sarmaş dolaş olan, ABD az yaptırım yaptı diye ağlaşan, Türkiye'nin kazandığı zaferlerden rahatsız olan, 'Kiminle savaşırsanız onların yanındayım' diyen bu zihniyetin kıymeti harbiyesi nedir?

Düşsünler yakamızdan artık!

***

Enteresan günler yaşıyoruz!

Kıskançlık kılık değiştirmiş nefret olup sağanak halinde yağmaya başladı!

Gözler kör, kulaklar sağır oldu!

Ne vatanı umursuyorlar ne de vatan için yapılanları.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Tarkan, Şahan Gökbakar (Recep İvedik), Cem Yılmaz, Ata Demirer gibi isimler Mehmetçik'ten bir kutlama tweetini bile esirgedi.

Aynı isimler Kaz dağları için kendilerini paraladı ama!

Tarkan, Boğaziçi Caz Korosu tarafından Kaz Dağları için yapılan çalışmayı paylaşarak olaya destek verdi.

Tarkan'ın dedesi Fetullah Gülen'in kankisiydi...

Mehmetçiği görmemesi normal!

Peki; ya diğerleri...

Onlara ne demeli?

En doğrusu boykot...

Bu vatan için şehit olan kahramanları görmeyenleri biz de boykot edelim!

CHP'li Mansur Yavaş, Athena'ya Cumhuriyet bayramında konser verdirecek!

Mehmetçik'i takmayan Gökhan Özoğuz o konserde yuhalanmalı.

Recep İvedik filmine de gitmemeli.

Bu derece hoyrat, seviyesiz, argo, küfür dolu, banal bir komedi filmine gitmeye değmez zaten!