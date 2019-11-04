ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adana polisi titiz ve hızlı çalışmasıyla siyasilerin, terör örgütlerinin ve ABD ile Avrupa'nın nasırına bastı!

Bombalı saldırının faillerinin kısa zamanda tespiti ve etkisiz hale getirilmesi bazı CHP'li yöneticileri kızdırdı!

25 Eylül sabahı Adana'da Özel Harekat Polisleri'ne yönelik bombalı saldırının failleri jet hızıyla bulundu.

Oysa teröristler sinsi bir planla bombayı patlatmış olay yerinden hızlıca ayrılmışlardı.

Polis, bombayı koyanların MLKP terör örgütüne mensup teröristler olduklarını olayın meydana geldiği günün akşamı belirledi.

Fotoğrafları basına dağıtıldı.

Adım adım iz süren Adana polisi, teröristlerin Eskişehir'e kaçtığı bilgisine de ulaştı.

Ancak bu bilgiyi Bakan Süleyman Soylu, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstihbarat Daire Başkanı dışında kimse bilmedi.

Bombacıları tespit edip yakalamak kolay olmadı.

Çünkü kılık değiştirmişlerdi.

Küçük ayrıntıları ihmal etmişlerdi ama.

Bu ihmaldi;

'Olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar' lafını gerçek kılan!

Taban polisin bu başarısına sevindi.

Ama CHP'li bazı üst yöneticiler çok kızdı!

Kızan sadece CHP değil ABD, FETÖ, PKK ve DHKP-C'de iki teröristin etkisiz hale getirilmesinden rahatsız oldu.

***

ODTÜ'yü de bu örgüt karıştırıyordu.

MLKP, 90'lı yıllarda kurulan ve PKK ile birlikte vahşi cinayetler işleyen bir sol terör örgütüdür.

FETÖ'nün himayesinde büyüdü.

Ama güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sayesinde Tunceli kırsalındaki dağ kadrosu çökertildi.

Deniz Gezmiş döneminde ABD'ye karşı olan solcular şimdi ABD'nin kanatları altında Türkiye'ye saldırıyor...

Deniz yaşasaydı her halde kafayı yerdi.

Pentagon yetkilileri bu örgüt ile görüştü.

Coni'nin elemanı oldular.

Devlet ne konuştuklarını biliyor.

FETÖ, DEAŞ ve PKK bitti...

MLKP, ABD'nin yeni kuklası haline geldi.

Savruldukları yere bakın!

CHP'nin şakuli dünden kaymış.

Kılıçdaroğlu sayesinde parti, FETÖ'nün emrine girdi...

***

Ozan Sözmen ve Fırat Şeran adlı teröristler Adana'ya FETÖ ve PKK'ya göz açtırmayan polise suikast yapmak için geldi...

İki terörist, polislerin göreve gidiş-geliş saatlerini belirleyerek işe başladı.

MLKP ketum bir örgüttür.

Kolay iz bırakmaz!

Eylemi yapar sonra olayın gerçekleştiği şehri hızlıca terk eder!

Cep telefonu bile kullanmazlar!

Yakalanmamak için binbir surat gibi kılık değiştirirler.

Aynısını Adana'da yaptılar.

Zafer müdürü atlatamadılar ama...

Şeytan ayrıntıda gizlidir derler.

Öyle oldu!..

İki terörist 24 Eylül gecesi bombalı bisikleti Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan yolu kenarına bıraktı.

Araç beklenen saatten erken geçince eylemi bir gün sonraya bıraktılar.

25 Eylül sabahı saat 07.20'de özel harekat polislerini taşıyan araç geçtiği sırada bisikletteki bombayı patlattılar.

Zırhlı araç bombanın gücünü emdi.

Facia da böyle önlendi.

FETÖ ve sol örgütler üzerinde uzman olan Emniyet Müdürü Aktaş, örgütün nasıl çalıştığını, neler yaptığını, eylem bölgesine nasıl gelip, nasıl ayrıldıklarını kısa sürede çözdü.

600'e yakın kamera tek tek incelendi...

Bombacılar böyle tespit edildi.

Kaldıkları hücre evi bile buldular.

Mersin, Balıkesir ve Eskişehir'de kimlerle bağlantı kurdukları da.

Polis çok özel taktikler uyguladı.

Sonra teröristlerin Eskişehir'de kaldıkları hücre evi tespit edildi.

Finalde iki terörist Eskişehir Odunpazarı'ndaki saklandıkları evde kıstırılıp etkisiz hale getirildi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ankara'da FETÖ'yü ilk keşfeden polis şefleri Cevdet Saral ve Osman Ak'la aynı ekipteydi.

Numara yutmaz yani!

Neyse!..

MLKP'li teröristlerin etkisiz hale getirilmesi CHP ve HDP yöneticilerini üzdü.

PKK ve FETÖ' de rahatsız oldu.