ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Türkiye ve Reis'e yönelik gizli gizli yapılan büyük bir ihanet planı var!

Başı CHP ve FETÖ çektiyor.

Terör örgütleriyle mücadele merkezleri, terör örgütlerini koordine merkezi oldu.

Bunlar üzerinden saldıracaklar!

PKK, FETÖ ve CHP ise kışkırtacak.

Mazlum isimli katile Nobel'i verecekler.

Çekecekleri bir belgeselle de herifi 'melek' diye millete yutturacaklar.

Belaltı vurmalarda CHP başı çekecek!

Uzun vadeli planda ise Türkiye'nin doğusunu Ermenilere, kuzeyini ise Siyonistlere vermek var!

ABD; "Başkan Erdoğan varken biz Suriye ve Ortadoğu'da istediğimizi alamayacağız" diyor...

Bu yüzden de Reis'i indirmek istiyorlar!

Aralık ayında Başkan Erdoğan üzerinden algı operasyonlarına başlarlar.

Halkı sokağa dökmek için fırsat kolluyorlar!

Karışıklık çıkarmak için bekleyen hainler hemen devreye girecek.

Reis hedefte!

Dikkat edin;

ABD parçalamak istediği ülkenin liderine önce diktatör der!

***

Bizler bölünmeyelim,

Kutuplaşmayalım,

Değerlere saygısızlık yapmayalım,

Kimseyi giyimine göre yargılamayalım,

İnsanların inancına karışmayalım,

Huzur içinde kardeşçe yaşayalım derken, onlar ise bunların olmaması için ellerinden geleni yapıyor.

HDP'liler CHP'li İBB'nin verdiği salonda, "Yaşasın Rojava direnişi" diye slogan atıyor.

PKK'lılar İsviçre'de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuşacağı salonu 'bize destek vermediniz' diye basıyor.

Bunlar CHP'nin zoruna gitmiyor.

Zaten bu kafaydı 15 Temmuz gecesi bankamatikler önünde kuyrukları oluşturan, Bağdat Caddesi'nde tankları alkışlayan ve marketleri talan eden!

Türbanlı, sarıklı ve sakallı diye hor görülen o insanlar da özgürlük ve vatan uğruna darbecilerin tanklarına karşı dikilerek şehit oluyordu.

***

CHP'li Eren Erdem tahliye oldu...

FETÖ'cü Halil Kadı ise cezaevindeyken milyonlarca liralık teşvik aldı, şimdi ikinci fabrikasını kuruyor.

Bu adamın devlet içindeki hamisi kim?

Milyonlarca liralık teşviği ona kim verdi?

Kripto bürokrat kim?

Bu herifi polis fellik fellik ararken o saklandığı gaybubet evinden fabrikasını yönetti.

Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Tarsus ve Kahramanmaraş FETÖ'nün üssüydü.

Hala da öyle!

Operasyonlara rağmen bitmiyorlar...

FETÖ'nün Türkiye finansman sorumlusu Abdullah Kurt, Adana'da yakalandı.

Adam topladığı himmet paralarını mahpustaki FETÖ'cülerin yakınlarına dağıtıyordu.

FETÖ'nün kasası Halil Kadı ise İstanbul'daki fabrikasını TMSF'den kaçırmak için kardeşine devretti.

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Tahliye edilen Eren Erdem Almanya'da öldürülen 2 PKK'lıyı MİT'in öldürdüğünü iddia etmişti.

Fransız gazetecilerin yanında MİT'i aramış telefonun hoparlörünü açarak konuşmalarını Fransızlara dinletmişti.

FETÖ'cüler aldığı KOSGEB, ÇKS gibi (Çiftçi Kayıt Sistemi) kredileri PKK'ya akıtıyor.

Milletin parasını PKK ve FETÖ yiyor.

PKK, FETÖ ve DAEŞ'in sosyal medya hesapları aynı yerden besleniyor...

Türkiye ve Reis hakkında üretilen yalan ve iftiraları da birlikte servis ediyorlar.

FETÖ daha önce demir-çelik sektörünün önemli merkezlerinden İskenderun, Payas ve Dörtyol'da naylon faturalarla devleti dolandırmıştı.

Soygunun boyutu katrilyonu aşmıştı.

Konuyu gündeme taşıdık.

Naylon faturacı adama milyonlarca liralık ceza kesildi.

KDV vurgunundan elde edilen paranın büyük bir kısmı Fetullah Gülen'e gidiyordu.

Bir kısmı da PKK'ya.

Mafya bile naylon faturadan pay aldı.

Hepsinin arkasında FETÖ'nün devlet içindeki kriptoları var!