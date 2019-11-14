ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Başta şunu söyleyeyim...

'Reis'in sonu da Saddam gibi olacak' diyenler var ya; onlar Saddam sonrası Irak'ta yaşanan tecavüzlere razılar.

CHP'deki intikam kafası böyle!

Onlar ağaç sevmez, darağacını severler!

Adnan Menderes ve bakanları, Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı bu sevda uğruna idama yolladılar.

Hatta idamlarına alkışla destek verdiler!

Seçimle alamadıklarını böyle aldılar!

Deniz Gezmiş'in idamına da 'evet' dediler!

Timsah gözyaşları sizi aldatmasın...

Şimdi de darağacı kurulmasını istiyorlar!

Fırsat bulsalar Reis'i de astırırlar!

Asıldığı günü de 27 Mayıs gibi bayram ilan eder alçaklar!

Bu vicdansızlar fidan dikersin, 'mevsimi değil' der...

Yol yaparsın, 'ağaçları kesti' der!

ABD'nin puştluğuna karşı çıkarsın 'dostumuz kalmadı' derler...

Anlaşırsın 'karşılığında ne verdin?' derler!

Suriye'ye girmezsin, 'sıkıysa gir' derler!

Girince de 'bizim orada ne işimiz' var derler.

Bu CHP hep böyledir, hiç değişmez!

Beş on ağaç için Kaz Dağları'na çıkan solcular, 11 milyon ağaç dikilirken ortadan toz oldular!

Demek ki maksatları ağaç değilmiş.

Orman yakan PKK'ya ses çıkarmayanlar 11 milyon ağaç dikilmesine tepki göstermiş.

Akşener; ağaçların Sarayın bahçesine dikileceğini iddia etti.

Karamollaoğlu da; dikilen fidanları 'israf' saydı.

Ümit Özdağ ise fidanların Suriyeliler için dikildiğini iddia etti.

***

Kendi kıta sahanlığımızda petrol aramamıza kızan Avrupa Birliği yaptırım uygulayacakmış!

Hadsizlere bakın!

Ananın tarlasında petrol aramıyoruz ya!

Hem siz kimsiniz ki?

İyi ki Reis ağızlarının payını verdi!

IŞİD'cileri de göndermeye başladık.

Adamlar kafayı yedi.

Kapıları açtığımızda hepten üşütecekler!

İstanbul'a zembille inen Ekrem İmamoğlu'nun ülkesini bu alçaklara şikayet etmesini içime sindiremiyorum.

Villalarını milletin yeşil alanıyla birlikte pazarlayan adamdan her şey beklenir!

Herifin Sülün Osman'dan farkı yok!

Bu adam çıkarı için memleketi de satar...

Türkiye'nin hasımlarıyla ne görüştü?

Cumhurbaşkanı mı yapacaklar onu?!

Öyle mi sanıyor ahmak!

İnsan biraz omurgalı olur be!

PKK ile de bu yüzden iş tutuyor.

Ama yanlış yapıyor...

Tepki koysa daha çok destek bulacak!

Uşak bir hayal alemine dalmış gidiyor...

Memleketini düşmana gammazlayana bu millet prim vermez...

Adam Reis'e özeniyor ama;

Reis, İstanbul'u çöpten susuzluktan kurtardı, Bay Ekrem ne yaptı?

Sel oldu yoktu...

Tatil numarasıyla Bodrum'da birileriyle gizli gizli görüşmeler yaptı...

Deprem oldu yine yoktu...

Beş bin işçiyi işten çıkardı...

İnsanları aç ve susuz bıraktı!

Sonra zam üstüne zam yaptı?

Hangi yüzle milletin karşısına çıkacak?

***

Bay Kemal'in iki de bir 'Tank-Palet Fabrikası'nı diline dolamasının sebebi de anlaşıldı...

Meğer adam bu konuşmaları Gezi'cilere açık destek veren malum gruba destek atmak için yapıyormuş.

Üstelik gerçeği de çarpıtıyor.

Tank-Palet Fabrikası satılmadı ki...

Anlaşılan malum grubun Altay Tank ihalesini alamaması içlerine oturmuş...

Bay Kemal'in her grup toplantısının yarım saatini Tank-Palet'e ayırması da bundanmış...

KK'nın yetim hakkı edebiyatı yapmasına gelince; yetimlerin hakkını kimin yediği belli!

Derler ki; kalp tenceresinin ağzını akıl kapağı ile kapat, aksi halde tencere taşar ocağı söndürür.

Son bir not:

İyi organize olan azınlık dağınık kalabalığa baskın çıkıyor, farkında mısınız?

Adnancılar ve Kuytulcular mesela...