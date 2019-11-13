ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP içerisinde kavga var.

Hem de ne kavga!

Adamlar birbirlerini yiyor!

Bu gidişle CHP ya üç parçaya bölünecek, ya tamamen terör örgütlerinin eline geçecek!

Ya da tarihe gömülecek!

Kaftancıoğlu ile gözlüklü arasında cereyan eden hadise mesela.

Sıradan bir olay değil ki.

Kapanacak gibi de değil üstelik!

İstanbul gözlerini döndürdü...

Yakında yumruk yumruğa birbirlerine girerlerse kimse şaşmasın.

Çünkü bunların derdi rant.

Millete hizmet değil!

Hizmet çalışmak ister, emek ister, sebat ister, milletle kol kola girmek ister...

Bunlarda o yok ki!

Bunlar milleti değil teröristi sever!

Şu su arıtma tesisi işi mesela!

Adam ihaleyi iptal etti...

O tesiste arıtılıp geri kazanılacak suyun miktarı devasa büyüklükte olacaktı.

Ama kimin umurunda?

Bu kafa yarın es kaza iktidar olsa, İHA, SİHA, Altay Tankı, Atmaca, SOM Füzesi'ni de iptal eder.

Bunların ruhu ve ideolojisi 'iptal etme', 'yaptırmama', ve 'engel olma' üzerine kuruludur.

İstanbul'un geleceğini çalıyorlar!

Ekrem değil miydi yeşil alanı satan!

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan babası ile birlikte yargılanan!

İddianameye göre, İmamoğlu ve babası kamuya ait 20 trilyonluk yeşil alanı usulsüz olarak projeye dahil edip villa alan vatandaşlara satmışlar.

Vatandaşı kazıklamışlar yani!

Yazık oldu İstanbul'a, yazık!

Bay Ekrem liyakat dedi...

Ama İstanbul'un en başarılı kütüphane müdürünü görevden aldı.

Bay Kemal; namus sözü dedi.

Beş bin garibanın ekmeğiyle oynadı.

'Bedava yapacağız' dediler, öğrenci servislerine zam yaptılar.

İsrafa son dediler; 997 adet yeni araç kiraladılar.

***

Bu aralar terör örgütü PKK/PYD'den geberenler, CHP'nin gençleri çıkıyor...

Bay Kemal 'PYD bize mi saldıracak' sözünü boşuna etmedi!

Resulayn'da Göze Altunöz ile Yasin Aydın isimli teröristler öldürüldü.

İkisi de 'Gezi'ci imiş!

Kemal'in gözdelerinden yani...

İstanbul onları kesmedi...

Türkiye ile savaşmak için bu iki mayın eşeği Resulayn'a gitti...

Gezi eylemleri sırasında gözaltına alınan Altınöz ile Aydın'ı CHP'li bir milletvekili kurtarmıştı.

CHP 'Ülkenin milli güvenlik sorundur' derken boş konuşmuyoruz!

Rasulayn'da Türk askerine bombalı saldırı yapacağı sırada öldürülen YPG'li terörist Özge Aydın'ı da, CHP'li Veli Ağbaba Meclis'te ağırlamıştı...

Bunlar milleti değil, PKK'yı sever.

ABD artık PKK terör devleti kurma niyetini gizlemiyor.

Trump, kuzey Irak'ta yapılan referandumu tanıma niyetinde.

Barış Pınarı ile Kıran ve Pençe harekatları bu kahpeliklere son vermek için yapılıyor.

Başkan Erdoğan ve Süleyman Soylu Türkiye kalesinin kapılarını, düşman girmesin diye sıkı sıkı kolluyor.

Ama ikisini de indirmek istiyorlar...

Başaramayacaklar tabii!

Bir yerlerde okudum, hoşuma gitti:

Başkan Erdoğan, 'Abdülhamid'dir yalnız bırakmazsanız "Yavuz" olur, desteklerseniz "Kanunî" olur, 'Ölümüne kadar' derseniz "Fatih Sultan Mehmet Han" olur...

Reis'e desteğe devam.

Ekrem İmamoğlu yakında dağ, taş beni zikrediyor moduna girerse şaşırmayın!

Bu adam belediyeye ait yeşil alanı, kendisine aitmiş gibi gösterip, lüks dairelerini peynir ekmek gibi sattı ya!..

'Yapraklar beni zikrediyor' da der.

Rahmetli Sülün Osman, Galata Kulesi'ni satmıştı.

Bu ondan beter çıktı!

Gözlerine bakın!

Nasıl da fıldır fıldır dönüyor.

Çok düşünün, çok!