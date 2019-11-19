ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Biz bu kafayla devam edersek Türkiye'yi ABD ve Batı'ya kendi ellerimizle teslim ederiz...

ABD bir işaret bekliyor...

Sokaklar karıştığında gelecek!

Ajanları şehirlerimizde cirit atıyor.

İçteki etki ajanları acayip çalışıyor.

İran örneği ortada...

Orası fena karışmış.

Beyaz Saray oraya para akıtıyor...

Uyanık olmazsak akıbetimiz aynı olacak!

ABD ve Avrupa sinsi sinsi çalışıyor.

Yavaş yavaş bizi devşirecekler!

Bizi ayakta tutan değerlerimiz kayboldu...

Algılarımız yok oldu...

Türbana karşı saldırılar arttı.

Beyin yıkama faaliyetleri tam gaz gidiyor.

Örtünmeyi reddet!

Aileyi yık!

Cinsiyeti eşitle!

Fuhşu sokaklara taşı!

Planlanan bu!

***

Alkol ve uyuşturucu kullanma yaşı 12'ye düştü...

Gençler internet bağımlısı oldu!

Dinden uzaklaştırıldı!

Gençler milliyetinden koparıldı!

Tarihini unutturdular!

Cepten yönetiliyorlar.

Sosyal medya zehir saçıyor!

Televizyon dizileriyle gençlere yeni bir yaşam biçimi sunuluyor!

Ahlak çökmek üzere...

Bu durumda savaşa ne lüzum var...

Birkaç sene sonra memleketi anahtar teslimi veririz!

***

"Abdullah Gül, Davutoğlu ve Ali Babacan FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Bunlar FETÖ'yü koruyan geçmişte de FETÖ ile işbirliği yapan güçler olarak kendilerini gösterdiler. Bugünkü işlevleri de budur."

Böyle dedi Doğu Perinçek.

FETÖ'yü korumalarına, Gülen ile ilişkilerine, pratiklerine, eylemlerine ve fikirlerine dayanarak bunları söyledi.

Şimdi ABD'nin emriyle parti kuruyorlar!

Terör ittifakı da böyle kuruldu!

ABD emretti Kemal Kılıçdaroğlu, PKK ile ittifak yaptı.

Bir araya gelemeyecek partiler birleşti...

CHP, Madımak'tan sorumlu tuttuğu Temel Karamollaoğlu'nu yanına aldı.

Ne o, ne diğeri 'hayır ben seninle olmam' dedi.

Emir büyük yerden geldi çünkü...

CHP + FETÖ +HDP/PKK + Abdullah Gül + Ali Babacan + Davutoğlu + İyi Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan ABD'nin hükümet projesi sahneye kondu.

KK ittifak bozulacak diye ödü kopuyor...

"Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok" deyip yabancı sermayeye "gelmeyin" diyen bir ana muhalefet partisi genel müdürü varken düşmana da ihtiyacımız yok ki!

***

Adam sinekten yağ çıkarmanın peşinde.

Reis (EYT) emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son sözünü söylüyor, "Seçimi kaybetsek de olmayacak!" diyor.

KK ise "Gerekeni yapacağız" diyor.

Memlekete maliyeti 100 katrilyon!

Oysa Bay Kemal 1998'de verdiği röportajlarda emeklilik yaşı için "60 yaş şart, 80 bile kurtarmaz" demişti.

Şimdi erken emekliliği destekleyecekmiş.

Bunların sözlerine güvenilmez gerçi!

Seçim öncesi de işçi çıkarılmayacağına dair 'namus sözü' vermişlerdi...

Seçim bittikten sonra belediyelerde binlerce işçiyi sokağa döktüler...

Aynı şeyi EYT'liler için yaparlar.

Yoksa o da biliyor erken emekliliğin iflasa yol açacağını.

Çifte standartçıdırlar...

"Atatürkçüler milletin karısını çocuğunu becersin" diyen İYİ Partili yönetici Mehmet Avcı isimli çakalın serbest kalması için CHP adamlarını devreye sokmuş.

Adamı adliyeden salıverdiler...

Arkam sağlam diyen soysuzun sözleri için CHP ve İP tek kelime etmedi.

Aynısı solculara yapılsa kıyamet kopardı.

Milleti kışkırtıp tahrik etmek istiyorlar.

Gezi eylemi benzeri bir eylemle ülkeyi kaosa sürüklemek amacındalar!

Başarılı olan sınır ötesi harekatı ve dış politika diplomasisini gölgeleyip ekonomiyi çökertmek istiyorlar!

Olaylar başladıktan sonra ABD'yi çağıracaklar!

Bu ihanet değil de nedir?