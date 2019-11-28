ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Ali Babacan polemiklerle dolu bir günde ekrana neden çıkarıldı.

Amaçlanan neydi?

CHP'nin kumpasını gölgelemek mi?

Fatih Altaylı, Babacan'ın yüzüne karşı;

'Sizden lider olmaz, daha çok organizatör gibisiniz!" dedi.

Babacan cevap veremedi.

Kızardı, bozardı ve sustu.

"Dün Ali Babacan'ı sahaya sürerler" demiştim, öyle de oldu.

Adam önceki akşam ekrana çıktı.

Üst akıl CHP'deki kumpasın ters tepmesi üzerine Babacan'la gündem değiştirmek istedi.

Rezaleti onunla örtbas etmeye kalktılar.

Ama adam fos çıktı.

ABD, 2023'e seçimlerine bu isimlerle hazırlanıyor.

Yani Babacan, ABD'ye taşeronluk yapıyor.

Erdoğan ABD'ye taviz vermedi.

Aksine sert çıktı.

Yerine ABD'nin istediği gibi kullanabileceği Babacan'ı ayarladılar!

Kılıçdaroğlu olsa bu baskılara direnmez, Türkiye'yi ABD'ye teslim ederdi.

CHP kafası 'Savaşa hayır' diyor...

PKK'ya bile 'özerklik' verirler.

Zaten nihai hedefleri de budur.

Cezaevinde bi tane FETÖ'cü bırakmazlar.

Şehitlerimizin bulunduğu toprakları gözünü kırpmadan gavura teslim ederler...

Kılıçdaroğlu değil mi her evden verdirdiği birer oyla PKK'yı legal hale getirip Meclis'e sokan...

Belediyelerde kritik yerlere yerleştiren!

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Amerika epeydir CHP + FETÖ +HDP/ PKK + Abdullah Gül + Ali Babacan + Ahmet Davutoğlu + İyi Parti ve SP'den oluşan yıkım ekibi için çalışıyor...

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi CHP, İyi Parti, SP ve PKK'dan oluşan ittifakı gerçekleştirdi.

Şimdi de buna Babacan, Gül ve Davutoğlu'nu eklemek için çalışıyorlar!

Doğu Perinçek, Babacan ve ekibi için; "Abdullah Gül, Davutoğlu ve Ali Babacan FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Geçmişte FETÖ ile işbirliği yapan güçlerdi. Bugünkü işlevleri de budur" dedi.

BBC'nin Babacan sevdası bundandır.

Ekipteki şu isimlere bakın:

Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün...

Bu fosiller de Erdoğan nefreti üzerine kendilerine siyasi alan bulmaya çalışıyor...

Reis onları boşuna uzaklaştırmadı.

Sadullah Ergin'in Hatay'daki lakabını buraya yazmaya ne dini vecibelerim, ne de terbiyem müsade etmiyor...

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Neden parti kuruyorsunuz sorusunu;

Babacan, 'Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini hissettik' şeklinde cevapladı.

Halbuki 17-25 Aralık sonrası tünele ülkeyi bu ekip sokmuştu.

Karanlık tünelleri kimlerin kurduğunu bu millet iyi biliyor.

Türkiye zor günler yaşarken, Ali Babacan, Ahmet Davutoglu ve Abdullah Gül başka hesaplar peşindeydi.

Tünellerde boğulmamızı beklediler.

Ama bu olmadı...

Tünelin sonu göründü, Babacan ve arkadaşlarına da yol göründü!

Babacan, Abdullah abisini de yanında görmek istiyor.

ABD ve İngiltere Babacan'ı haklı çıkarmak için yeni bir ekonomik saldırı yapabilir.

Başarılı olamayacaklar...

Ama deneyecekler!

Reis durduk yerde "Türk lirasına sahip çıkalım" demiyor.

2002 öncesi uçurumun kenarında bir Türkiye vardı.

O yıl bir güneş doğdu.

Erdoğan güneşi karanlık tüneller ile donanmış Türkiye'yi aydınlattı...

Muhtıra, Gezi, hendek terörü, 15 Temmuz darbesi, işgal terörü, ekonomi terörü gibi nice tünellerden çıktık çok şükür.

CHP geçmişte ne ise, şimdi de aynı.

Avrupa ve ABD'den dilendikleri paralarla ülke yönetmeye kalkmışlardı.

Aynısını CHP'li belediyeler yapıyor.

Ekrem Fransa ve İngiltere'den borç alıyor!

Borçla birlikte talimat da...

CHP 'taht oyunlarıyla' gündemi meşgul ederken, Reis Sikorsky helikopterini uçuşa hazır hale getirdi.

S 400'leri kurup tatbikat bile yaptı.

Aslı Aydıntaşbaş da, Babacan, Demirtaş ve İmamoğlu'nu asları olduğunu açıklıyor.

Geri kalanını siz anlayın artık!