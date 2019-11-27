ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin logosu değiştirildi.

Yüz yıllık logo niye değişti?

Bunda mutlaka bir iş var!

Logo yüzünden her şey değişecek!

Otobüsler, billboardlar basılı evraklar, belediyeye ait yüzlerce tabela ve bina...

Işıklısı, ışıksızı hepsi...

Milyonlar gidecek!

Kimi zengin edecekler yine?

Bu kişi sakın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın reklamcı oğlu Mert Karalar olmasın...

Başkan Karalar, belediyeye ait yüzlerce aracın yakıtını 'taşıt tanıma' ile değil, istismara müsait 'depo'dan veriyor, neden?

Şehrin dört bir yanını metre metre afişlerle donatıyor...

Neden?!

Adamlarda yılların açlığı var...

Doymazlar!

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde haraç alma dönemi başladı.

Hem de fütursuzca ve resmen.

İşine göre 'ver yüz bin', 'ver beş yüz bin' itfaiyeye araç, makine ikmale araba...

Kılıfa bak kılıfa!

Bu zihniyetin iktidar olduğunu düşünsenize.

Bir günde Türkiye'yi bitirirler vallahi...

İBB Başkanı İmamoğlu da, belediyeye ait arsaları tek tek satmaya başladı...

Şehir, İngiliz ve Almanlara ipotekli.

Kadroları da PKK'lılar doldurdu...

Trabzonlu hemşerileri bile çıldırdı.

Biri; "İyi gidiyorsun Ekrem İmamoğlu!

Bi anket yaptır da şu an seçime girsen ne kadar oy alırsın gör! Yazıklar olsun!

Zeynep Tanbay İBB'ye danışman oldu ha!" dedi.

Bay Ekrem, Ufuk Uras'ın eşi Zeynep Tanbay'ı danışman yaptı.

'Kimse bana ne mutlu Türk'üm dedirtemez' diyen kadındı bu...

Bu kadın Selahattin Demirtaş'ı da öve öve göklere çıkarmıştı!

Bu Ekrem mi Cumhurbaşkanlığına aday olacak?

***

Savaş gemileri Akdeniz'de toplanmış.

Libya param parça...

Suriye desen aynı...

Güzelim yurdum Suriye'nin kuzeyinden kuşatılmak isteniyor.

PKK, Kıran operasyonları ile kırılıyor.

CHP hala 'kumpas'la meşgul...

FETÖ darbe yapar, başarısız olunca mağduru oynar!

HDP'li belediyeler PKK'ya Kürt anaların yavrularını taşır, milletin parasını Kandil'e aktarır, lojistik destek verir, kayyum gelince mağduru oynarlar!

CHP kumpası kurar, işi eline yüzüne bulaştırınca "Saray" üzerinden mağdur numarası yapar.

Ananızın en akıllı uşağı siz misiniz lan!

Umudunu ABD'nin Türkiye'ye yapacağı yaptırımlara bağlayan CHP, 'dolar yükselecek, ekonomi çökecek, vatandaş sokağa inecek ve Erdoğan devrilecek' diye çok bekledi.

CHP'nin bu kirli tezgahı döndü dolaştı kendini vurdu.

***

'Erdoğan bir CHP'li ile görüştü' palavrasını Sözcü yazdı...

"Çavuşoğlu'nun ABD'de ayakta durması yanlıştı" yalanını da Oda tv.

'Bay Kemal, Talat Atilla ile 7 yıldır görüşmedi' manşeti Hürriyet'ten.

Bunlar güvenilir medya öyle mi?

Kılıçdaroğlu İsmail Saymaz'a "7 yıldır Talat Atilla ile görüşmedim" dedi.

Palavra çıktı!

Halbuki Talat Atilla'nın Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajı Milliyet geçen yıl yayınladı.

Ne Saymaz, ne de Hürriyet bunu dikkate aldı!

Külliye yalanını yazan CHP'li!

Onu doğrulayan Bay Kemal malum!

Turan'ın kaynağı Talat Atilla CHP'li!

Talat Atilla'nın kaynağı yine CHP'li...

Talat Atilla'ya iddiaları doğrulayan ise Kemal Kılıçdaroğlu!

Ama parti sözcüsü Faik Öztrak'a sorsan kumpası saray kurdu.

Hadi lan!

Neyse ki kumpas tutmadı.

Bunu örtmek için Ali Babacan taşını sahaya sürerler şimdi.

Bu hamle de aynı yerden gelecek.

Rahmi Turan özür dilemiş.

Bundan sonra dilese ne olur ki...

Hesap etmedikleri bir şey var ama.

O da tuzak kuranların en güçlüsünün Allah olduğudur.