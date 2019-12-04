ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Ekrem İmamoğlu 'Kanal İstanbul'a karşı hızlı bir kampanya başlattı!

Tıpkı İngiliz ve İspanyollar gibi...

İngilizlerin karşı çıkışını anlarım.

Çünkü boğazlardan geçen gemilerden Türkiye değil, onlar para alıyor...

Ama İmamoğlu'nu anlayamam!

İngilizlere kıyak mı çekiyor?

Montrö yabancı gemilere bayrak ve yükleri ne olursa olsun işlem görmeden Boğazlar'dan geçme hakkı veriyor.

Hem de para ödemeden.

Kanal İstanbul bu denetimsizliği bitireceği için önemli...

Yılda da 6 milyar dolar kazandıracak!

İmamoğlu buna mı karşı?

Adama göre proje İstanbul için cinayetmiş, proje İstanbul'u bitirecekmiş falan filan...

Sözleri deli saçması bile değil.

Uşak gerçek niyetini gizliyor, milleti depremle korkutuyor!

'Kanal İstanbul'u İngilizler ve İspanyollar istemiyor' diyemiyor tabii!

İspanyollar, Türkler'in tarımla uğraşmasından yana.

Bay Ekrem ise deprem yalanıyla milleti projeye karşı kışkırtmaya çalışıyor.

Sorsan İstanbulluyu düşünüyor...

Güya çevreci...

Çevreyi düşünen adam villalarının yanındaki yeşil alanı satar mıydı?

Depremde ise tatile gitmezdi.

***

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederken bu CHP ve İmamoğlu olsaydı İstanbul şimdi Bizans'ındı.

'Gemileri karadan yürütmeyin' der, İstanbul'un fethine karşı çıkarlardı.

Çılgın projeye Gezi'ciler karşıydı..

Yeni havalimanını Frankfurt'u bitireceği için Almanya istemiyordu...

Kanal İstanbul projesini İngiltere de istemiyor, Ekrem de...

Tuhaf değil mi?

İmamoğlu şu ara Kanal İstanbul ile ilgili algı çalışmalarına hız verdi.

Bunun için Sözcü'yü kullanıyor...

Çiğdem felaket tellalı gibi yazıyor.

Kanalın coğrafyayı, iklimi, denizleri alt üst edeceğini ve büyük deprem riski yaratacağı palavrasını savuruyor.

Halbuki asıl tehlike şimdi var!

Tanker yangınlarını unuttular!

Montrö anlaşması çerçevesinde Boğaz'dan geçen bütün ülkelerin gemileri İstanbul için tehlikedir.

Kanal İstanbul Montrö anlaşmasını ortadan kaldıracağı gibi oradan geçecek gemilerden geçiş ücreti de alınacak.

İngiltere zarar görecek.

Bu yüzden Gezi'ye hamilik yaptı.

Bunu unutmayın...

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çılgın projesi' Türkiye için önemli bir gelir kapısı olacak.

Uzmanlar bu gelirin Panama kanalından 4 kat fazla olacağını söylüyor.

İspanyol basını da Bay Ekrem gibi Süveyş ve Panama'ya rakip olan projeden Türkiye'nin vazgeçmesini istiyor.

Tarihçi İlber Ortaylı ise; "Lozan değişti ve daha çok değişecek. Montrö Lozan´ın tashihi demektir. Daha da tashihi edilecek. Boğaz´dan bu kadar şilep geçemez. Aksi takdirde her gün deniz kazaları olur. Hükümet çılgın kanal denen kanalı yapmalıdır. Kanala Celal Şengör gibi jeologlar 'evet' diyor. Çünkü İstanbul boğazları milletler arası bu kadar trafiğe müsait değil. Lozan ve Montrö zamanında buradan geçen gemilerin yoğunluğu yüzde 1´in de altındaydı. Şimdi fazla. Bunu boğazlar kaldıramaz" diyor.

Bay Ekrem ise Yeşilçam filmi gibi;

"Nolomaz!" "Nayırrr!" diyor.

Vicdansız herif!

Kimin adına savaşıyorsun?

Türklerin mi, İngilizlerin mi?

İngilizler babanın oğlu mudur?

Sana ne vaatte bulundular?

Aklıma bin türlü şey geliyor...

Kanal İstanbul dünyada denizcilik bakımından bir dönüm noktası olacak!

Ulaşım projelerinde Türkiye İpek Yolu'nun canlandırılmasında en kritik ülke.

Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşımda da tarih yazacağız.

Böyle bir coğrafyada yaşıyorsak girişimci olmamız lazım yıkıcı değil.

Anladın mı Ekrem usta?!