ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Alkol bağımlılarını bir araya getiren Dünya Rakı Festivali dümenden ad değiştirip 'Kebap ve Şalgam" festivali oldu...

Rakıya festival mi olur?

Bari esrara da yapın!

Rakınınkine gün bile belirlenmiş.

Her yıl Aralık ayının ikinci cumartesi gecesi toplanan rakıcılar sabaha kadar cadde ve sokakları anason kokusuna boğuyor!

Emniyete gelen bir ihbar yüzünden bu yıl ki alkol şenliği iptal edildi ama.

Rakıcı takımı buna fena bozuldu.

Konu Meclis'e kadar gitti yani.

CHP'li Özgür Özel, Anadolu'da iki duble rakının günah sayılmadığını söyledi.

Adam CHP'ye uygun bir fetva verdi...

Altın Koza, Portakal Çiçeği, Adana Lezzet Festivali derken başımıza bir de Dünya Rakı Festivali çıktı...

Alkolün festivali mi olur?

Hadi 'fuhşun' da, 'eroinin' de festivalini yapın da görelim sizi!

Aloo, 'esrar' festivali de yap Zeydan Başkan!

CHP'li Zeydan Karalar valiliğin kararını 'kişisel tercihlere müdahale' olarak yorumlamış.

Özel gibi fıtratına uygun konuştu yani.

Bunların 'iki duble haram değil' demesi;

'haram' olup olmaması bizi ilgilendirmez, 'Burada Allah'ın değil bizim lafımız geçer' manasına gelir!

'Güvenlik' nedeniyle yasaklanmış.

Ama bu yasak; sokaklar, cadde ve bulvarlar ile açık alanlar için konulmuş.

Bir de içki ruhsatı olmayan yerler için...

O gece içen istediği kadar içmiş zaten...

Sokaklarda alkol alınamamış o kadar!

CHP'liler 'esnafın ekmeğine mani olunmuş' gibi ifadelerle tribüne oynamış...

Özgür Özel iki duble rakıyı günahtan saymıyor!

Fetullah Gülen de yalanı, takiyyeyi ve soru çalmayı mubah sayıyor!

Aralarında ne fark var?

***

Reis ile yollarını ayıranların, kimlere 'umut' olduğunu, kimleri sevindirdiklerini rakı savunucularına bakıp görsünler.

Kazara bunlara meydan kalırsa neler olabileceğini de düşünsünler.

Gel de Reis'e hakkını teslim etme şimdi!

CHP'de tezgah hiç bitmez!

Kemal Kılıçdaroğlu 2 Aralık 2013'de ABD'ye gitti. 15 gün sonra 17-25 Aralık darbesi yapıldı.

Bu tesadüf müydü?

Elbette değil.

Selahattin Demirtaş da 24 Eylül 2014'de Amerika'ya gitti... 12 gün sonra 6-7 Ekim Kobani olayları patlak verdi.

Yasin ile birlikte 53 kişi katledildi.

Sözde İmamın Oğlu İngiltere'ye gitti.

Adam ertesi gün 'Kanal İstanbul'a karşı çıktı.

Bu kadarı da tesadüf olmaz değil mi?

***

Bu CHP'nin iktidar olmak gibi bir derdi yok!

İşi Reis'i seçtirmemek...

İktidar gibi bir dertleri olmadı zaten!

İşleri güçleri iktidarı devirmek!

Efendileriyle böyle anlaştılar.

Türkiye'nin tekerine takoz koyacaklar!

Türkiye, Kanal İstanbul diyor.

Bunlar 'Katar Emiri'nin arazisinden dem vuruyor.

Türkiye elektrikli traktör yapıyor, CHP; Erdoğan'ın ayağındaki galoşlara takıyor.

Reis İstanbul Havalimanını yaptı, bunlar 'pisti eğri' dedi.

Türkiye hızlı tren yapar, muhalefet göçün artacağını söyler.

Nelerle uğraşıyoruz, görün...

CHP ile HDP'nin yol arkadaşlığı eskidir.

Arkadaşlıkları 1970'lere dayanır.

Yoldaşlar ve hevaller Erdoğan düşmanlığıyla yeniden bir araya geldi.

Millete olan düşmanlıklarını birleştirdiler.

Emekçileri sokağa atan CHP ile, anneleri içeriye almayan HDP zihniyet olarak aynıdır.

"Erdoğan gitsin de isterse ülke bölünsün" diyen CHP, HDP ile birlikte hareket etmekte bir sakınca görmüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, eli kanlı PKK ve FETÖ ile işbirliği yapmaktan keyif alıyor.

Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia eden HDP, annelerin acısını görmezden geliyor...

Namuslu ve sosyal demokrat geçinen CHP ise, işçilerin alın terini yok sayıyor...

Binlerce insanı ekmeğinden ediyor.

Kısaca durum budur yani!