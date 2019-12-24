ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP'li birinin FETÖ'ye laf etmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüylerini diken diken ediyor...

CHP'li Yılmaz Ateş; "CHP, FETÖ'ye teslim oldu" dedi, partiden atıldı.

CHP'li Sinan Aygün de "CHP'li Mansur Yavaş 25 milyon TL rüşvet istedi, Yavaş'ı FETÖ aday yaptı" dedi, onun da kellesi istendi.

Kemal Kılıçdaroğlu klasiğidir bu...

Suçluya değil suçu çıkarana ceza kesiyor.

Tek adam kim?

Faşist kim; görsün herkes?!

CHP'liler şimdi başlarını kuma gömüp dışarda kalan kısımlarıyla 25 trilyon rüşvet isteyen Yavaş'ı savunuyor.

Kılıçdaroğlu da iş bitiriyor...

Rüşveti isteyenin değil, rüşveti bildirenin kafasını koparıyor!

FETÖ'cüler de;

"Amaç yolsuzluk değil Mansur Yavaş'ı yıpratmak!" diyor!

Ayakkabı kutusundaki para 4.5 milyondu.

Bu güne kadar o mesele belki de 4.5 milyon kez konuşuldu...

Şimdi 25 milyondan söz ediliyor...

Bunu bir kere bile konuşmadılar!

Sosyal medyada 'Mansur yavaş yalnız değildir' diye tag açtılar.

Adana Büyükşehir'in CHP'li Başkanı Zeydan Karalar, "Havuz medyasının Mansur Yavaş'ı linç girişimine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Yalanı, rüşveti, hırsızlığı, domuz eti yemeyi, teröristi, teröre destek vermeyi, bayrak, din-iman düşmanlığını savunup; Erdoğan ve AK Parti'ye attıkları iftiralara karşı çıkan bizlere hemen "havuz" yaftasını astılar.

Rezalete bakar mısınız?

İddia sahibi bir CHP'li...

Rüşvet isteyen de...

Ama ne hikmetse suçlu biz olduk!

***

CHP'de ortalık karışık.

Daha da karışacak!

Eğer; bir AK Partili vekil, "AK Parti belediye başkanı ile 7 meclis üyesi benden 25 milyon lira rüşvet istedi, vermediğim için inşaatımı yıkmakla tehdit ediyorlar" deseydi neler olurdu?

Sözcü, Cumhuriyet, Oda TV, Halk TV ve Fox TV'nin gündemi bu olur, Türkiye yıkılırdı.

Aygün "inşaatıma karşılık benden 25 milyon lira rüşvet istediler" dedi, üstelik mahkemeye de gitti.

Sözcü, Cumhuriyet, Yahudi Fox TV, Birgün ve Oda TV'de rüşvetle ilgili tek satır yer almadı!

Neden?

Söz konusu CHP olduğu için!

Bay Portakal ise sus pus oldu...

Bunlar dürüst ve tarafsız medya öyle mi?

Bu uyanıklar ortaya bir el öpme videosu attı, gündemi onunla değiştirmeye kalktılar.

İşin en vahim kısmı da şu;

Aygün'den 25 milyon isteyen başkan görev süresince milyar doları aşkın rüşvet alacak demektir!

70 projeden söz ediliyor.

Bu projeler kimlere aittir?

Bilmiyoruz...

Ama hırsızlık yaparken yakalandılar...

Ödeme bekleyen çıyan sürüsü ise öfkeli!

***

Mansur Yavaş nasıl başkan oldu?

Bi de ona bakalım.

MHP'den dışlananlar, haşlananlar, dövülenler, sövülenler, kovulanlar, rantları ellerinden alınanlar, makam, mevki ve ihale peşinde koşup da kavuşamayanlar Meral Akşener'e kurdurulan İP'te yuvalandı...

Bu tayfaydı Mansur'u destekleyen...

Sadece onlar değil, PKK'da ona çalıştı.

FETÖ'cü ablalar, imamlar, abiler de..

Silivri ile cezalandırılan Sinan Aygün'ü, Mansur FETÖ'cü yaptı.

Bu yamyam takımı Mansur'u bırakmaz.

Bi şekilde diyetini alacaktır.

Mansur da bunlara diyet ödemek için elinden ne geliyorsa yapmak zorundadır.

Bitmez.

PKK'lılara iş ve ihale verecektir!

Yamyam takımı Mansur'u kuşattı.

Hepsi ihale, rant ve parayı götürmenin peşinde.

"Ufakçılar" da var, onlar da 'bir sigara parası alabilir miyim?' derdinde.

Artık Mansur Yavaş'tan kimse iş ve hizmet beklemesin!

Onu getirenler bedeline de katlanacak...