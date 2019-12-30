ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Reis'i indirmek için çok uğraştılar.

Tuzakların hepsi boş çıktı ama...

Şimdi ise 'Gezi Parkı' isyanına benzer bir ayaklanma hazırlığı içindeler...

Mehmet Ali Alabora'nın "mesele ağaç değil" lafını unutmayın...

Mesele 'kanal' değil Reis'tir!

Erdoğan'ın başını istiyorlar!

2013'teki oyun bu kez 'Kanal İstanbul' üzerinden oynanacak!

Bay Ekrem 'Gezi'cileri örgütlüyor!

Kendini deprem mühendisi sanıyor!

İstanbullu'yu da depremle korkutuyor!

Meteorolog gibi iklimden söz ediyor!

Su mühendisi gibi Kanal'ın şehrin suyunu kurutacağından, vergi yükünden, trafikten, denizlerde balık neslinin biteceğinden dem vuruyor...

Mezarlıkları da 'su' basacakmış!

Yalan söylüyor, yalan!!

ÇED raporunu hazırlayan 200 profesör ve bilim insanı ile Prof.

Dr. Mustafa Ilıcalı'nın bilimsel görüşlerini takmıyor bile.

Bay Müdafa kışkırtıyor.

Amacı 'Gezi' benzeri bir ayaklanma!

Uyanık 2023'e de böyle gitmek istiyor...

***

İstanbul'un göbeğine Türk düşmanı Makarios'un heykelini diken oydu!

Kaz Dağları'nı ranta çeviren, valiye 'it' diyen, depremde tatil yapan, sel baskınında da Bodrum'a kaçan da...

İmamoğlu, İstanbul'u kazanınca Rum dölleri bayram yapmıştı.

İmamın oğlu, Türkiye aleyhine Akdeniz gezisine çıkan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Patrikhane'de buluştu.

Şehrin göbeğine Makarios heykeli dikecek kadar Rum aşığı olduğunu görmüştük...

Türkiye düşmanı Yunan bakanla kahkaha atacak kadar arsız olduğunu bilemedik ama!

İkinci Gezi'nin arkasında İngilizler var.

Aralarında Gül, Babacan ve Davutoğlu üçlüsü de var mı?

***

Uyumayın ki kıyamet kopmasın!

Çünkü 'Kanal İstanbul' üzerinden Türkiye'ye ve Reis'e tuzak kuruluyor.

"Deprem olur' veya 'su kaybolur" lafları bir aldatmacadan ibarettir...

Ekrem ikbali için milleti kandırıyor.

İşçi de çıkarmayacaklardı...

Ne yaptıklarını gördük.

Son tuzağı İngilizlerle planladılar.

Ekrem ve CHP sahneye koyuyor!

'Seni Cumhurbaşkanı yapacağız' diyerek gaz verdiler, uşak da havaya girdi!

Makarios'un heykelini diken, valiye 'it' diyen, yalancıdan Cumhurbaşkanı olur mu?

Kısacası Kanal da, İstanbul da adamların umurunda değil!

Onların derdi başka.

Kanal, manal bahane!

Erdoğan'ı yemek istiyorlar.

Arkalarında FETÖ var...

Bu kafa köprüye de havalimanına da Marmaray'a da karşıydı.

Ne oldu?

Hepsi yapıldı...

Elbette bu da yapılacak!

***

İbni Haldun 600 sene önce yazdığı 'Mukaddime'de öküzleri şöyle tarif eder;

"Haberin hatalı veya yalan olduğuna bakmazlar, gerçekliğini ve olabilirliğini bile düşünmezler!.. Doğru olup olmadığını araştırmazlar! Yaptıkları tek şey yalan otlağında otlamaktır!" Bugünkü öküzler de aynıdır.

Kanal İstanbul karşıtları boğazda dümeni kilitlenen 'Songa Irıdıum' isimli gemiye hükümetin kaza yaptırdığını yazdı!

Kaptanın bile Rizeli olduğunu söylediler!

Kaptan Romanyalıydı...

Adı da Temel değil Gheorghita Pantelimon idi...

Bu yalana inanan 'öküz' ise az değildi.

Erdoğan, Abdülhamid'in projesi 'Marmaray'ı yaptı.

Vecihi Hürkuş'un da hayalini...

Erbakan'ın da 'devrim' rüyasını...

Öküzler kudurmaya devam etsin.

Milli otomobile "Made in TÜRKİYE" damgası vurulacak!

Kılıçdaroğlu utanır mı acaba?

Hiç sanmam!

Hamuru bozuklar milli otoyu sindiremez!

CHP ve İmamoğlu, Kanal İstanbul'a karşı bir kampanya başlattı.

Bir karşı kampanya da biz mi başlatsak?!