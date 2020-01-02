ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

İçeriyi karıştırmak için her şeyi hazır ettiler...

İşaret fişeğini bekliyorlar.

Safları sıkı tutmak şart!

Bizdenmiş gibi görünüp düşmanla iş tutanlar birleşti...

Millet ve Reis sevdalıları bir tarafta.

Abdullah Gül ve arkadaşlarının sahneye inmesi bekleniyor.

Kaos tayfası CHP'de toplanıyor!

Dertleri hizmet değil, Reis.

Erdoğan'ın başını istiyorlar!

Mega projeleri de durduracaklar!

Hizmet gibi millet gibi kaygıları yok!

CHP'li belediyelere bakın!

Yaptıkları tek şey işçi çıkarmak!

Ve hizmetlere karşı çıkmak!

Afişlerle göz boyuyorlar!

Türkiye'ye tuzak kuruyorlar!

'Kanal İstanbul!'...

200 bilim insanının 8 yıl çalışarak hazırladığı ÇED raporuna karşın Ekrem İmamoğlu'nun dizdiği insafsız yalanlar ortada.

Belediye Başkanı olarak İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili görüş bildirmesi normal...

Anormal olan bu yalanlarıdır!

Halbuki Kanal İstanbul stratejiktir ve devletin elinde de ciddi bir kozdur!

Büyük bir saldırıda kanal denge olarak kullanılacaktır...

Böyle bir hizmete nasıl karşı çıkarlar?

Boğaz binlerce feribotu, vapuru, yük ve ticaret gemisini kaldırmıyor.

Boğaz trafiği çökmüş durumda.

Kanal buna da çözüm olacaktır.

***

CHP'nin karşı çıktığı İstanbul Havalimanı öylesine büyük yapıldı ki artık savaş uçaklarımız tarafından üs olarak kullanılabilecek.

Burası savaş ve askeri mühimmata yardımcı olacak şekilde dizayn edildi.

Havalimanı çok stratejik bir yer oldu.

Bu durum ABD'li savaş stratejistlerinin dikkatinden kaçmadı.

Ama CHP buraya da karşı çıktı!

Yurdun dört bir yanını sarmaya başlayan hızlı trenler de olası bir savaş halinde hızlı ikma l ve taşıma için can alıcı değerdedir.

CHP hızlı trene de karşı.

Demiryolcuları yıpratma kampanyaları düzenliyorlar...

İktidar olsalar bütün projeleri iptal ederler!

PKK hızlı tren ağını Güneydoğu'ya sokmamak için çırpınıyor.

Sezai Temelli'nin sızlanmasına, Temel Karamollaoğlu'nun dengesiz sözlerine ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya verdiği desteğe dikkatinizi çekerim!

Demiryolları ülkeyi bölünmez şekilde birbirine bağlayan stratejik bir unsurdur.

Düşmanın tezgahı hazır...

Hazır ama, devlet de uyumuyor ki...

Planlarını yapmış bekliyor...

Kafa kaldıranın kafasına sıkılacak!

***

Reis eğer içeride FETÖ temizliği yapmasaydı; Afrin, Zeytindalı ve Barış Pınarı operasyonları yapılamazdı.

Akdeniz'e gemilerimiz çıkamazdı.

Libya ile emperyalist tuzakları bozan o mutabakat yapılamazdı.

S-400 sistemlerini de alamazdık.

Terör örgütü PKK-PYD ve türevlerinin üstüne bu kararlılıkla gidemezdik.

AB ve Amerika'nın baskı ve yaptırımlarına karşı direnemezdik.

Hızla FETÖ temizliği yapılmalıydı.

FETÖ'de üç yere ağırlık verildi.

Birincisi TSK, ikincisi emniyet, üçüncüsü yargıydı.

FETÖ'nün beli buralarda kırıldı.

Siyasi ayak en sona bırakıldı.

Dokunulsaydı ucu herkese dokunacaktı, FETÖ operasyonları da duracaktı.

Haliyle bu FETÖ'nün işine gelecekti.

"Siyasi ayağa niye dokunulmuyor" sözleri Kılıçdaroğlu'nun değil FETÖ'nündür.

CHP ve yandaşlarının şimdiki rüyası bir erken seçimdir...

Akıllarınca Reis'i indirecekler.

Yalanların havada uçuşması bundan.

Kimi leşgerler mevduatların dondurulmasından, kimi Türkiye'de kan gövdeyi götüreceğinden söz ediyor.

Kan istiyor alçaklar!

CHP millet ve ülke yararına yapılan her şeye karşı olma geleneğini sürdürüyor.

Karşı çıkmadıkları ise;

YPG, PKK, FETÖ, HDP, Sisi, Hafter ve Esed'dir...