ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

ABD İran'Iı General Süleymani'yi Irak'ta bombayla parçalayarak öldürdü.

Kopan parmağındaki şövalye yüzük olmasaydı generalin teşhisi de zor olacaktı.

Suikast dünyada infiale yol açtı.

Persler intikam yemini etti.

Generalin defnedilmesinden hemen sonra İran, ABD'yi vurdu.

Balistik füzelerin ateşlendiği saatlerde ise Ukrayna Hava Yolları'na ait bir uçak 176 yolcusu ile düştü.

Ardından iki büyük deprem oldu.

Uçağı füzelerin vurduğu iddia ediliyor.

Bakalım, daha neler olacak!

Milli Görüş Lideri rahmetli Erbakan 2003 yılında Ortadoğu'daki savaşın amacını 'Büyük İsrail'in kurulması olarak açıklamıştı.

Suriye'den sonra Türkiye'nin hedefte olacağı uyarısında da bulunmuştu.

ABD eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ise 2003'te 'The Washington Post'ta yazdığı bir makalede Orta Doğu'da sınırların yeniden çizileceğini söylüyordu.

Rice, "Ortadoğu'da 22 ülkenin sınırları değişecek, buna Türkiye de dahil" demişti.

Ortadoğu'ya bu gözle bakın şimdi...

Asla da uyumayın!

Çünkü Ortadoğu daha da kızışacak...

ABD-İran savaşı kapıda...

Bundan biz de etkileneceğiz!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Amerika Süleymani'nin elini kesebilir İran'da ABD'nin bacağını keserek yanıt verecek" dedi.

İçimizde de freni boşalmış kamyon gibi, yokuş aşağı hızla giden siyasetçiler var.

Öteye beriye çarpan, kafa göz yaran!

Biri Kemal Kılıçdaroğlu!

Herif umudunu darbeye bağlamış.

Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi vefasız takımı da Kılıçdaroğlu ile bir olup Reis'e saldırıyor.

Reis giderse ne olur?

Bunu düşünen yok!

Bay Kemal başta olsa ne yazar?

Onu kim takar ki?

***

Freni patlamış o kadar çok ki...

Hangi birini yazacağımızı şaşırdık...

Fatih Portakal mesela...

Adam sanki başka bir ülkenin vatandaşı...

Adı bizden ama kendisi değil...

Mehmetçiğe 'işgalci' diyor.

Türkiye'ye de 'sömürgeci!'...

Her gün ülkesine hakaret ediyor.

Yasin Börü ve 53 insanın ölümüne sebep olan Selahattin Demirtaş'ın ise avukatlığını yapıyor.

Kimin adamıdır bu?

Kimin için çalışıyor?

Adam olan vatanına toz kondurmaz!

CHP'li Engin Altay da Libya'ya giden Mehmetçik'e 'lejyoner!' diyerek hakaret etti.

Alçak herifin teki!

Libya'da ne işimiz mi var?

Askerimiz Libya'ya niye mi gidiyor?

Beyler; oraya enerji için gidiyoruz!

Akdeniz'deki enerji Reis'in değil Türkiye'nin olacak!

Buradan çıkacak petrol Türkiye'nin enerji açığını on yıllar boyunca kapatacak...

Akdeniz'deki petrol Avrupa ülkelerine de yıllarca ihracat yapılabilecek büyüklükte.

Petrole yılda 50 milyar dolar ödüyoruz...

Az bir para mı bu?

Mehmetçik'in gidiş sebebi budur işte!

CHP'nin dediği gibi değil durum.

Mesele milli meseledir.

Sussunlar artık.

***

Peki bu alçaklar ne yapıyor?

"Biri intihar etsin de ekonomiye yüklenelim,"

"Havalimanında uçak kaza yapsın da hükümete bindirelim,"

"Libya'da askerlerimizin başına bir şey gelsin de Erdoğan'a yüklenelim," diye sabah akşam dua ediyor!

Sibel Ünli örneği ortada...

Sibel üniversiteli bir kızımızdı...

Her ne olduysa bunalıma girmiş...

Ve denize atlayarak intihar etmiş...

Çok yazık olmuş tabii!

Bazı şerefsizler ise genç kızın cesedi üzerinden kara propagandaya başladı!

Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Yeniçağ, FOX Tv ve Oda Tv ailenin acılarına rağmen genç kızın cesedinde tepinip duruyor.

Aile kızlarının psikolojik sorunlarla boğuştuğunu ve bu yüzden intihar ettiğini söylüyor.

Onlar başka bir şey diyor...

Teröristlerden ne farkları var?