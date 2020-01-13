ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Ekrem İmamoğlu aldığı talimatla Reis'i kanalda boğmak istiyor!

Onun derdi kanal değil Reis!

Ama galiba kanalda kendi boğulacak!

Gidiş onu gösteriyor çünkü!

İstanbul, İstanbul olalı böyle bir belediye başkanı görmedi!

Ne günah işledin Ey İstanbul!

Böylesini kendine layık gördün!

Kanal çalıştayından çıkan sonuç:

'Kanal, erkekleri hadım edecek!' Ekrem 'deprem' demişti tutmadı...

Şimdi 'erkeklik elden gidecek' diyor.

Ne bilimi takıyor, ne de referandumu!

Aldığı talimatı yerine getiriyor!

Üstelik kendini İstanbul nüfusunun tamamının sahibiymiş gibi görüyor.

Hadsizlik bu!

Daha önce de HDPKK'lı Ahmet Türk'e İstanbullunun selamını iletmişti.

İstanbullu PKK'ya selam verir mi hiç?

"Mustafa Kemal'in itleri" diyen PKK'ya ses çıkaramadılar.

Ama devletin 'Kanal İstanbul' projesine karşı çıkarak Türkiye'ye ihanet ediyorlar.

Yapılan da budur!

***

Ekrem gibilerini iyi tanırım.

Gözleri fıldır fıldır dönenden korkarım!

Gözler dönmeye başladı mı mutlaka bir tezgâh döndürüyordur!

Adamın yüzünde güvenilmez bir ifade var, gülümsemesi bile sahte!

Gözlerine iyi bakın ne demek istediğimi anlarsınız!

Soyadlarını boşuna değiştirmediler.

Trabzon milliyetçi ve muhafazakardır.

Memleketin bir çakıl taşı için can verirler.

Bu uşak Türk ve Türkiye düşmanı Makarios'un İstanbul'a heykelini dikti!

Gerisini anlayın işte!

Trabzon'da secere de değerlidir...

'Kimlerdensin' sorusu 'okkalı' bir cevap ister.

Soy sop önemlidir çünkü!

Ekrem'in eski soyadı Müdafa idi...

Değiştirip 'İmamoğlu' yaptılar.

Halbuki Müdafa fena bir soyadı değildi.

Niye değiştirildi ki?

İmamoğlu soyadı özellikle seçildi...

Bu soyadı size ne hatırlatır?

Bir imamın oğlunu değil mi?

Bunun ne babası imam, ne de dedesi!

Bu soyadı insanlara 'dürüst' ve 'güvenilir' algısı vermek için seçildi!

Peki; gerçekte böyle mi?

Neyse, neyse!..

***

Geçimini Erdoğan düşmanlığına bağlayan bir çakal var medyada!

"Asrın lideri" diyerek Reis'le dalga geçer!

Beğenemedin mi ulan!

Elbette Reis asrın lideridir...

Millet ve memleket için yaptıkları ortada!

İstediğin kadar kudur!

İstediğin kadar asrın lideri de!

İngiltere'de bir futbol kulübü, Amerika'da bir hastane, Almanya'da bir havalimanı satın alabilirsiniz...

Ama medya kuruluşu almazsınız!

Velev ki aldınız...

Sizi ülkesine hakaret ettirmezler!

Bizdeyse Reis'e küfreden var!

Dış politikada büyük oynayan, oyun kuran, büyük devletlerle aşık atan, hatta meydan okuyan Türkiye, Libya ve Katar'da tökezlese de, cümbür cemaat 'hücuma geçsek' diye dua eden müstemleke artıklarıyla doluyuz!..

Gazeteler ve TV'lerde kin kusuyorlar...

Ekrem'in sırları da bir bir dökülüyor.

"Referandumda İstanbullular 'evet' derse ne olur?" sorusuna; "Referandum tek başına işi çözmez" diyor.

'Kimseyi takmam' demektir bu!

Ünlü jeolog Celal Şengör'ün; 'Kanal deprem yapmaz' sözü de adamı kudurttu.

Moderatör Didem Arslan'a saldırdı.

Nasıl bir demokrat olduğu ortada.

Ekrem kazara iktidar olsa baş keser be!

Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu HDP'nin Kandil'le olan bağını biliyor.

Kürt çocuklarını dağa kaldıranın HDP'liler olduğunu da...

Ama hiçbiri HDP'ye karşı çıkamıyor!

Ekrem "Millet iş istiyor" diyor, sonra da yüzlerce işçiyi işinden aşından ve ekmeğinden ediyor.

İspark'a ise büyük zamlar yapıyor.

Dedik ya; adam çil çil dökülüyor!

Ne büyük günah işledin Ey İstanbul!