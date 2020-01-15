ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bu CHP'nin Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı artık nirvana yaptı.

Bakın ne diyorlar:

"Boyundan uzun işlere kalkışma!"

"Suriye'de asker bulundurma!"

"Libya'ya asker gönderme!"

"Katar'da askeri üs kurma!"

"Hem de iki tane!"

"Somali'de üs, Sudan'da da!"

"Bütün bunlar bizim neyimize?"

"Veyahut:

Doğu Akdeniz'de ABD'yi, AB'yi, Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı, İsrail'i, Yunanistan'ı karşımıza niye aldık!"

Gördünüz mü CHP kafasını?

Ahmaklara bakın!

Türkiye'ye açıktan savaş açtılar!

Yavaş yavaş, alıştıra alıştıra da PKK'yı sıradanlaştırıyorlar...

Bunların isimleri bizden ama kendileri değil!

Düşman safında yer alıyorlar!

Çoğu gazeteci kimliği taşıyor.

İşleri güçleri ihanet ve Erdoğan düşmanlığı...

İstikrara hançer saplıyorlar.

Bu kirli ittifak CHP'nin, HDP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet'in, Gelecek Partisi'nin, Ali Babacan partisinin demokrasi(!) çatısı altında buluşmayı ve Reis'in gidişinin hızlandırılmasını istiyor...

Vatanını sevenler bu oyunu ya bozacak ya da Ekrem benzeri bir musibete razı olacak!

Gaza gelip İstanbul'da CHP'ye oy verenleri sokağa atılan işçiler ve Ekrem'in yaptığı zamlardan beli bükülen garibanların ahı tutacak!

İmamoğlu hastane yolunu iptal etti, testleri bitmiş Mahmutbey- Kağıthane- Mecidiyeköy metrosunu da açmıyor...

Açsa kimin yaptığı belli olacak!

Bu zihniyet 80 yıl ülke yönetimindeydi.

Ne yaptı?

Bi de şimdi yapılanlara bakın!

***

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'nin kuaförde yaptığını bir AK Partilinin eşi yapsaydı kıyameti koparırlardı.

ABD'nin Portakal'ı gözlerini gere gere yapardı yorumunu!

Sözcü'nün Yozdil'li yazarı Yılmaz da felaket tellallığı yaptığı okkalı bir yazı yazardı.

Solcu yazarlar da onu takip ederdi.

Karanlık oda fitneye devam ederdi.

Reis düşmanı satılmış kalemlerin, yakası açılmadık küfürleri birbirini izlerdi.

Ama Gamze hanımla ilgili tek satır yok!

Aksine güzel türkü söylediğine dair güzelleme yapmış arkadaşın biri.

Gamze Akkuş İlgezdi'nin makam arabasında 5 yıl önce bir cinayet işlendi.

Gökhan Arıcan cinayetinde CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile ilgili çok soru soruldu...

Fakat hiç birine yanıt verilmedi.

İlgezdi'nin cinayetle ilgisi var mıydı?

Gökhan Arıcan, 25 Aralık 2015'te saat 20:30 sularında Kağıthane'de bir aracın içinde başından vurulmuş halde bulundu.

Savcı, Arıcan'ın öldürüldüğü arabanın CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi için kiralanan makam aracı olduğunu tespit etti.

Ama Gamze hanım aracın kendisine ait olmadığını söyledi.

Fakat şoförü Ali T. cinayetin işlendiği 06 BG 3143 plakalı aracın İlgezdi'nin makam aracı olduğunu söyledi.

Gökhan Arıcan'ın ailesinin elde ettiği kamera kayıtlarında da pek çok detay vardı.

Cinayetten 6 saat önce Arıcan, katil Ercan P. İlgezdi'nin şoförü Ali T. İle birlikte makam aracının yanındaydı.

Gamze'nin kocası Battal İlgezdi'nin bu cinayetle bir ilgisi var mıydı, yok muydu?

Bu iş çok su kaldıracak gibi.

***

1971 yılında Boğaziçi köprüsü için, "İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir" demişti CHP.

Şimdi de Kanal İstanbul için "erkekleri hadım edecek" diyorlar.

Makariyos sevdalı Ekrem:

Atık su arıtma tesisi yaptırmam!

Metro da, karayolu da yaptırmam.

Şehir Hastanesi'ni ise açtırmam!

Kanal İstanbul'u asla yaptırmam!

Ancak konser düzenlerim!

PKK'lı yazarların yasaklı kitaplarını ise belediyede satarım diyor.

Her şey ne güzel oluyor değil mi?

Hani Mart'ın sonu bahardı?